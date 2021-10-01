Ника Гварамия: Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один

По словам основателя «Мтавари архи» Ники Гварамия, Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один и мирно сдался полиции, передает «Нетгазети». «Теперь надо успокоиться, ничего трагического не произошло», - добавил Гварамия.

По его словам, Саакашвили перевели в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави. Гварамия намерен вместе с адвокатом Дмитрием Садзаглишвили юридически защищать интересы Саакашвили. Сегодня Гварамия планирует навестить Саакашвили в тюрьме, одновременно с этим он проинформирует офис Народного защитника о случившемся.

Гварамия поставил под сомнение информацию правительства о том, что сотрудники правоохранительных органов Грузии были проинформированы о прибытии Саакашвили в Грузию из Украины и полностью контролировали его маршрут.

«Нас интересуют видеозаписи, на которых он пересекает границу, если вы наблюдали, что он находился в конкретном доме. Нас интересуют материалы, отражающие это, опубликуйте», - обратился Гварамия к правительству.

По словам Гварамия, после того, как Саакашвили обнародовал видео из Батуми утром 1 октября и власти убедились, что это не фальшивая запись, они начали искать его во всех городах Грузии и, наконец, обнаружили его в Тбилиси и произвели арест.

«Чтобы освободить Саакашвили, нужно прийти на избирательные участки и обвести все, кроме числа 41», - сказал Гварамия избирателям. Он также призвал остальную часть оппозицию, если они не хотят, чтобы их тоже «поймали», пойти на избирательные участки и проголосовать против правительства.