Новости
Ника Мелия: Сегодня мы видели, как рушится «Мечта»
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обратился к своим сторонникам из офиса партии. Он говорил о высоком значении предстоящих выборов и прокомментировал задержание Михаила Саакашвили, сообщает SOVA. По словам Мелия, 1 октября общественность увидела развал «Мечты».
«Сегодня мы все видим истерию и развал «Мечты» на фоне возвращения в Грузию Михаила Саакашвили! Если бы это была нормальная власть, она бы не превратила третьего президента в изгнанника. Сегодня он действительно в Грузии! Да, его задержали, но он знал, на что идет, и сделал этот шаг осознанно!
После завтрашней победы освободятся и он, и страна. Пребывание в тюрьме – не проблема. Проблема, когда страна превращается в закрытую тюрьму!», – заявил Ника Мелия.
- Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Об этом во время экстренного брифинга сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который в подробности операции вдаваться не стал. При этом партийные лидеры целый день отрицали, что Саакашвили пересек границу.
- Третьего президента уже перевели в Руставский изолятор. Как сообщили его защитники, Саакашвили был задержан в Тбилиси, когда был один.
Другие новости дня
Абхазские депутаты не приняли постановление по инциденту с участием Гарри Кокая
Более трех часов длилось экстренное заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия, посвященное инциденту, произошедшему вечером 30 сентября в отношении ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и депутата парламента Гарри Кокая.
Был подготовлен текст проекта постановления, в соответствии с которым генеральный прокурор А. Агрба совместно с председателем СГБ Р. Киут должны были до 7 октября провести следственные действия по факту инцидента, произошедшего 30 сентября.
Абхазскому президенту предлагалось на время следственных действий отстранить от должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его двух заместителей. Проект постановления принят не был, 17 проголосовали «за», 2 – «против», 2 – воздержались, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Абхазский парламент сегодня, 1 октября, собрался на экстренное заседание из-за инцидента с депутатом Гарри Кокая. Заседание проходило за закрытыми дверями.
- Ранее абхазское МВД обвинило Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
Саакашвили создал новую семью с украинским депутатом Лизой Ясько. ВИДЕО
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Лиза Ясько опубликовала в Facebook видеообращение Михаила Саакашвили, в котором экс-президент Грузии говорит, что создал с Ясько новую семью. Видео записано до приезда Саакашвили в Грузию, где его сегодня арестовали.
«Мы начинаем новую жизнь», – рассказал Саакашвили в видеообращении.
Ранее СМИ уже сообщали об отношениях Саакашвили с Ясько.
Лизе Ясько 31 год. Она – бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Мать Михаила Саакашвили: «Я не знала о его плане»
По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, она ничего не знала о планах экс-президента. Об этом женщина рассказала телеканалу «TV Pirveli», передает SOVA.
Она отметила, что не видела сына два дня и даже не подозревала о том, что он находится в Грузии. «У меня не было никакой информации, я узнала об этом сегодня утром», - сказала Гиули Аласания.
Напомним, Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Об этом во время экстренного брифинга сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который в подробности операции вдаваться не стал. При этом партийные лидеры целый день отрицали, что Саакашвили пересек границу.
Третьего президента уже перевели в Руставский изолятор. Как сообщили его защитники, Саакашвили был задержан в Тбилиси, когда был один.
Первые кадры после ареста Михаила Саакашвили — видео
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен в 12-ю исправительную колонию в Рустави, где отбывают наказание бывшие чиновники.
Видеокадры с задержанным Саакашвили транслировал телеканал «Мтавари архи».
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили задержан на территории Грузии. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам Гарибашвили, правоохранительные ведомства «заранее» имели предварительную информацию о его перемещении, и процесс находился «под полным контролем».
Информацию о прибытии в Грузию, Саакашвили распространил посредством Facebook 1 октября. Позже он опубликовал в соцсети видео, снятое, предположительно, в Батуми.
Правящая партия не подтвердила информацию о приезде Саакашвили. На брифинге в офисе «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили не пересекал границу. МВД Грузии также заявляли, что экс-президент границы не пересекал.
Ника Гварамия: Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один
По словам основателя «Мтавари архи» Ники Гварамия, Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси, он был один и мирно сдался полиции, передает «Нетгазети». «Теперь надо успокоиться, ничего трагического не произошло», - добавил Гварамия.
По его словам, Саакашвили перевели в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави. Гварамия намерен вместе с адвокатом Дмитрием Садзаглишвили юридически защищать интересы Саакашвили. Сегодня Гварамия планирует навестить Саакашвили в тюрьме, одновременно с этим он проинформирует офис Народного защитника о случившемся.
Гварамия поставил под сомнение информацию правительства о том, что сотрудники правоохранительных органов Грузии были проинформированы о прибытии Саакашвили в Грузию из Украины и полностью контролировали его маршрут.
«Нас интересуют видеозаписи, на которых он пересекает границу, если вы наблюдали, что он находился в конкретном доме. Нас интересуют материалы, отражающие это, опубликуйте», - обратился Гварамия к правительству.
По словам Гварамия, после того, как Саакашвили обнародовал видео из Батуми утром 1 октября и власти убедились, что это не фальшивая запись, они начали искать его во всех городах Грузии и, наконец, обнаружили его в Тбилиси и произвели арест.
«Чтобы освободить Саакашвили, нужно прийти на избирательные участки и обвести все, кроме числа 41», - сказал Гварамия избирателям. Он также призвал остальную часть оппозицию, если они не хотят, чтобы их тоже «поймали», пойти на избирательные участки и проголосовать против правительства.
Президент может помиловать Саакашвили по тем делам, по которым вынесен приговор
Президент Грузии может помиловать Михаила Саакашвили по тем делам, по которым уже вынесен приговор, сообщает SOVA.
Третий президент был признан виновным по двум кейсам: об избиении депутата Валерия Гелашвили (6 лет тюрьмы) и помиловании фигурантов убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани (3 года тюрьмы). По словам специалистов, именно по обозначенным делам процедура помилования может сработать.
Кроме того, против Саакашвили возбуждены еще два дела: о превышении полномочий 7 ноября и т.н. кейс о пиджаках. В данном случае процедуры продолжаются и помилование невозможно.
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия сообщил ранее, что партия власти готовит запасной план на случай, если президент Саломе Зурабишвили примет решение о помиловании экс-президента. Сославшись на надежные источники Мелия обозначил, что в «Мечте» не доверяют главе государства.
Михаила Саакашвили задержали на территории Грузии сегодня, 1 октября. Об этом на экстренном брифинге сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Примечательно, что весь день партийные лидеры отрицали тот факт, что экс-президент въехал в страну.
Саакашвили обратился к сторонникам за минуту до ареста: «Боремся до последнего»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший сегодня о своем возвращении на родину, обратился к сторонникам за несколько минут до задержания. Видеозапись опубликована на странице политика в социальной сети Facebook.
«Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходят на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах», - говорит Саакашвили в обращении.
- Сегодня вечером премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение, сказал глава кабмина на специальном брифинге. Гарибашвили не сообщил подробностей задержания, лишь выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили. Он также сказал, что «было выбрано такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны».
Премьер Грузии поздравил миллиардера Иванишвили с праздником «Бидзинаоба»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил бывшего премьера, миллиардера Бидзину Иванишвили с праздником «Бидзинаоба».
Поздравление прозвучало во время брифинга, посвященного задержанию экс-президента Михаила Саакашвили.
«Напоминаю, что сегодня – 1 октября. Я меня не было возможности поздравить основателя нашей партии с сегодняшним днём и с исторической победой 1 октября. Прошло 9 лет со дня исторической победы, которую наш основатель одержал вместе с грузинским народом», – сказал Гарибашвили.
1 октября 2012 года партия «Грузинская мечта» одержала победу на парламентских выборах и пришла к власти.
Михаила Саакашвили задержали – премьер-министр Грузии
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение, сказал глава Кабмина на специальном брифинге.
«У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении – от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем», – сказал премьер.
Гарибашвили не сообщил подробностей задержания, лишь выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили.
«Наши правоохранители осуществили задержание разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне», – отметил премьер.
Он также сказал, что «было выбрано такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны».
Ранее в МВД и правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что Саакашвили не пересекал границу Грузии и он находится в Украине.
- В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
Грузия получила еще 1 миллион доз вакцины от коронавируса Sinopharm
Грузия получила очередную партию вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Миллион доз препарата были доставлены в Тбилисский международный аэропорт сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Привиться препаратом можно в порядке живой очереди или же, пройдя предварительную запись на сайте Минздрава. Sinopharm вводят двумя дозами с интервалом 21 или 28 дней.
В Грузии Sinopharm является наиболее популярным препаратом для вакцинации. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина инактивированная, т.е. произведена на основе традиционного метода. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда.
Препарат разработан Институтом биологических продуктов Пекина и компанией Sinopharm. Вакцина получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
По состоянию на 1 октября полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 814 851 человека, что составляет 28,5% взрослого населения страны. Как минимум одну дозу вакцины получили 984 595 человек или 34,7% взрослого населения, сообщает «Новости-Грузия».
У здания абхазского парламента собрались люди, депутаты проводят экстренное заседание
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия собрался на экстренное заседание из-за инцидента с депутатом Гарри Кокая. Оно проходит за закрытыми дверями.
По информации Telegram-каналов, у здания парламента собрались «люди, обеспокоенные жестоким избиением депутата», в том числе жители села Адзюбжа. Ранее они потребовали отставки главы МВД Дмитрия Дбар.
«Эти оборотни в погонах, не принимая во внимание ни Законы Республики Абхазия, ни совесть и нравственность, ни должности, на которые их поставили охранять и соблюдать закон и правопорядок, позволили себе перейти все границы, которые не допустимы никому, тем более сотрудникам милиции.
В их биографии накопилось уже не мало фактов противоправных действий в отношении граждан Абхазии, тем не менее, они продолжают свою преступную деятельность, прикрываясь должностными полномочиями органов внутренних дел», – говорится в обращении жителей села Адзюбжа.
Ранее абхазское МВД обвинило Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
Зурабишвили призвала политиков к ответственности и раскритиковала «Грузинскую мечту»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением относительно возможного возвращения на родину экс-президента Михаила Саакашвили. По её словам, в стране тиражируются беспорядки, а власти на этом фоне ведут себя неправильно. Текст заявления президента публикует СОВА.
«В стране происходит тиражирование беспорядков… И это тогда, когда страна больше всего нуждается в спокойствии, чтобы завтрашние выборы прошли в открытой, справедливой и свободной обстановке.
Независимо от того, правдива она или ложна, эта тема нарушает предвыборную обстановку, спокойствие, и усиливает напряженность и без того напряженного и уставшего общества. Демонстрирует предпосылки для еще большей поляризации.
Спекулирующие на эту тему, выходит, не думают ни о стране, ни о выборах, а только делают ставку, как они говорят, на 3 октября, на уличную демонстрацию, на дестабилизацию. На словах они призывают граждан к участию в выборах, а действиями зарождают сомнение, что вместо выборов ведутся другие приготовления.
С другой стороны, реакция власти – не такая, как полагается, не такая, как ждет общество, которая могла бы успокоить и вернуть его к предвыборным настроениям. Комментарии должны исходить не от партии, а от государственных органов, которые обязаны привести доказательства в пользу того, правда это или ложь. Насмешки – не ответ, когда кто-то ставит под сомнение эффективность государственных институтов станы.
Правительство несет ответственность за предотвращение всех попыток дестабилизации и напряженности во время предвыборного периода, за погашение всех очагов. Правительство своими заявлениями не должно способствовать поляризации.
Ответственность за поддержание мирной и свободной избирательной среды лежит на правительстве.
Общество не готовится к 3 октября, оно не последует ни за одной партией по настолько деструктивному пути. Потому что мы, общество, прекрасно понимаем, к чему может привести перемещенная на улицы поляризация. Время гражданского противостояния прошло, и никто ответственный не должен играть с этим огнем если он заботится о стране и ее будущем. Я верю, что это время не вернется потому что наши граждане мыслят трезвее наших политиков. Я стою с ними, не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех к ответственности.
Стабильность страны — наше общее достижение, от которого мы никогда не откажемся», — заявила Зурабишвили.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
- В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он говорит, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
- Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
- Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
- Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и представители МВД заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
За сутки в Южной Осетии выявили 100 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, было проведено 302 исследования. Под наблюдением врачей находятся 925 человек, 73 сняты с учета медиков.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 6125 человек, 5200 граждан выздоровели. В Южной Осетии не публикуют статистику смертности от COVID-19.
«Мы призываем граждан республики соблюдать обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Все должны понимать, что без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм болезнь не остановить. Каждый должен нести ответственность», – подчеркнула Кочиева.
Стрельба в Сухуми – депутата обвинили в «грубом нарушении общественного порядка»
МВД самопровозглашенной республики Абхазия обвиняет депутата парламента Гарри Кокая в «грубом нарушении общественного порядка». В заявлении ведомства говорится, что Кокая накануне вечером произвел пять выстрелов в воздух в центре Сухуми.
«Депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кокая Гарри Гурамович 26.06.1983 года рождения, находясь на территории, прилегающей к ресторану «Rina» на Набережной Махаджиров, осознавая, что данная территория является общественным местом, имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан из ранее приобретенного и хранимого при себе короткоствольного огнестрельного боевого оружия - пистолета конструкции «Glock» калибра 9х19мм, снаряженного патронами к нему в количестве 9 штук аналогичного калибра, произвел 5 выстрелов в воздух», – сказано в заявлении.
В МВД утверждают, что Кокая, при виде сотрудников милиции, «проявил явную агрессию по отношению к последним», и отказался выдать им указанное огнестрельное оружие.
«После чего, в результате внезапно возникшего конфликта с сотрудниками милиции, покинул место преступления и скрылся», – говорится в заявлении.
По информации МВД, в ходе осмотра места происшествия у входа в ресторан «Rina» были обнаружены и изъяты 5 стрелянных гильз калибра 9мм.
«А также на территории, прилегающей к Набережной Махаджиров по улице Когония, был обнаружен и изъят пистолет конструкции «Glock» калибра 9х19мм со снаряженным магазином с патронами в количестве 4 штук калибра 9мм, которые были упакованы в соответствующие конверты, опечатанные оттисками мастичной печати за надписью «СО УВД по городу Сухум», заверенные подписями приглашенных в качестве понятых граждан и следователя. Согласно ответу из УОБ МВД Республики Абхазия, пистолет системы «Glock» зарегистрирован бессрочно за гражданином Кокая Гарри Гурамовичем, поставлен на учет 05 марта 2020 года», – сказано в заявлении.
Ранее о конфликте, произошедшем в центре Сухуми, сообщили абхазские Telegram-каналы. По их данным, на месте находился и министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По неподтвержденным данным, Гарри Кокая получил телесные повреждения.
«Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через Украину
"Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Об этом сообщает компания "Оператор ГТС Украины". Она также сообщила, что заявки на транзит газа в Венгрию не поступили и импорт газа из Венгрии путём реверса сейчас невозможен.
С 1 октября вступил в силу контракт, заключённый на днях между Венгрией и Россией, о поставках газа через газопровод "Турецкий поток" и трубопроводы стран юго-восточной Европы. Контракты на поставку газа в обход территории Украины заключены на 15 лет.
Украина подвергла заключение этого контракта критике, в Венгрии её отвергли. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" монополизирует газовые маршруты в Европу и использует своё монопольное положение в политических целях "на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия выполняет свои контрактные обязательства и ничего не нарушает.
Биржевая цена на газ в Европе в конце сентября впервые превысила отметку в тысячу долларов за кубометр и продолжает расти. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.
Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. Хранилища в ЕС и Великобритании заполнены менее чем на три четверти. Это самый низкий уровень за последние 10 лет.
РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности компания бронировать не стала.
Это стало поводом для Европарламента заподозрить российскую газовую монополию "Газпром" в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода "Северный поток – 2". Газопровод по дну Балтийского моря, против сооружения которого выступали США, Украина и ряд стран ЕС, достроен, однако пока не эксплуатируется, поскольку ещё не был сертифицирован. Процесс сертификации начат 8 сентября и может продлиться 4 месяца.
МВД Грузии: Саакашвили не пересекал границу Грузии, не покидал Украину
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили не покидал Украину и, соответственно, не пересекал государственную границу Грузии, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
«Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии. Мы связались с украинской стороной. Совершенно точно и однозначно могу сказать, что Михаил Саакашвили не покидал территорию Украины», – заявил он.
Дарахвелидзе добавил, что Саакашвили находится в розыске, ему вынесен приговор.
«Следовательно, если он пересечет границу Грузии, мы его задержим и переведем в соответствующее пенитенциарное учреждение», – добавил замминистра внутренних дел.
Дарахвелидзе также опроверг данные о переброске спецназа в Батуми, заявив, что это – стандартные действия.
Грузинские телекомпании «Имеди» и «Рустави-2» утверждают, что Саакашвили находится на украинском курорте Трускавец. По их информации, политик вернулся из Амстердама в Киев 24 сентября и с тех пор не покидал Украину. Эту версию на брифинге также озвучил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Отметим, что в Трускавце проходит съезд украинских депутатов от партии «Слугу народа» Владимира Зеленского.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
- В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
- Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
- Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
- Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
COVID-19 в Грузии: 1751 новый случай, 30 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8976.
За сутки в стране выявили 1751 новый случай коронавируса. Накануне провели 42 657 тестов: PCR-тестов – 14 458, экспресс–тестов на антиген – 28 199.
Выздоровели еще 1633 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 614 763, выздоровевших – 586 704.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 4,1%, за последние 14 дней составляет 5,8%, за неделю – 5,22%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 12 562 человека, всего в Грузии использовано 1 799 446 вакцин.
В Кремле заявили, что не видят риска дестабилизации обстановки в Грузии
В Кремле пока не видят особых рисков для дестабилизации обстановки в связи с информацией о возвращении в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «там, где Саакашвили, там всегда цирк».
«Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава Богу, не наш вопрос», – сказал Песков.
Как пишет «Интерфакс», касаясь возможных рисков дестабилизации обстановки в Грузии, представитель Кремля отметил: «Ну, пока мы не видим никакого риска».
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
В Facebook-аккаунте Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: «Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет». Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.
Ранее Саакашвили заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже опубликовал авиабилет Киев-Тбилиси на своё имя.
Независимых подтверждений того, что экс-президент действительно находится в Батуми, пока нет. В МВД Грузии заявили, что бывший президент границу страны не пересекал.
Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» заявляют, что Саакашвили не находится в Грузии. Более того, они утверждают, что политик не покидал Украину.
Часть сборной России по вольной борьбе сняли с авиарейса за нарушение масочного режима
Часть сборной России по вольной борьбе сняли с авиарейса в аэропорту Схипхол Амстердама за нарушение масочного режима.
В числе отстраненных от полета главный тренер Дзамболат Тедеев, капитан команды Абдулрашид Садулаев, а также Абасгаджи Магомедов, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и еще два члена делегации, сообщил Кавказ.Реалии один из участников команды.
Члены экипажа и сотрудники аэропорта потребовали от них покинуть судно и предложили улететь на следующий день, поэтому российские борцы остались ночевать в аэропорту. Дзамболат Тедеев назвал это беспределом и «заказом оппонентов».
«Нас такие условия только укрепляют, тем лучше мы будем бороться», – отметил Дзамболат Тедеев.
Сборная России из Амстердама направлялась в Осло, где 2 октября начнется чемпионат мира по спортивной борьбе. Другая часть делегации долетела до столицы Норвегии в запланированное время. Как рассказал Кавказ.Реалии один из членов российской делегации, сотрудники авиакомпании дважды предупредили о необходимости нахождения на борту самолета в масках, а затем достаточно жестко подошли к вопросу.
«Мы уже были на взлете, как самолет остановили. Рейс задержали на час. Наши уговоры ни к чему не привели. Тогда Дзамболат Тедеев, к которому со стороны бортпроводников не было претензий, решил покинуть борт, чтобы остаться вместе с ребятами», – рассказал собеседник Кавказ.Реалии.
- В постолимпийском чемпионате мира по вольной борьбе примут участие лучшие борцы планеты. В российскую сборную включены двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев и бронзовый призер Токио-2020 Артур Найфонов.
Саакашвили вернулся? Оппозиция говорит о провале спецслужб
В «Едином национальном движении» подтверждают, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину. Другие оппоненты властей говорят, что, если информация о прибытии политика в Грузию подтвердится, ответственность за это будет нести только партия власти, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я действительно не был проинформирован о его маршруте. Мы все знали, что у него был четкий план возвращения в Грузию. Я был абсолютно в этом уверен с первого дня… Он действительно в Грузии, подтверждаю. И, наверно, 3 октября он присоединится к большому торжественному собранию, когда по итогам 2 октября грузинский народ и Грузия победят Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту», и они уйдут из власти, а Грузия станет на путь развития», – заявил кандидат ЕНД в мэры города Сенаки Коба Накопия в эфире телеканала «Мтавари».
«Михаил Саакашвили вернулся с миром… Сегодня утром было еще раз доказано, что государства не существует, так происходит при олигархии, при таком типе правления», – заявила журналистам председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани. Она добавила, что ожидает мирного сценария развития событий и призвала власти к «большому примирению».
«У меня нет информации о том, здесь он или нет. Подождем развития событий. Первое, скажу точно то, что говорила до этого, – все должно быть абсолютно мирно, в случае любого сценария. Ответственность за это лежит на всех, в первую очередь, на «Грузинской мечте»… Если он приехал, то «Грузинская мечта» развалилась. Самое главное, чтобы эти два дня, и последующие дни прошли абсолютно спокойно, и все должны подчиниться воле народа», – заявила журналистам председатель партии «Дроа», кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария.
«Я не думаю, что он действительно осмелился бы приехать в Грузию, потому что его ждет правосудие… Если он правда приехал или приедет, вся ответственность за это лежит на «Грузинской мечте», – заявила лидер партии «Для Грузии» Натия Мезвришвили.
В беседе с телеканалом «Мтавари» сотрудница украинского офиса Саакашвили Мария Барабаш сообщила, что накануне Саакашвили покинул Киев.
«Три дня назад он собрал команду и сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым. Он сказал нам, что должен уехать, потому что сейчас проходит важный референдум, и он должен быть в Грузии», – сказала Барабаш.
Ранее сегодня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию. За день до муниципальных выборов экс-президент разместил два видеообращения, предположительно записанных в Батуми.
В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили госграницу не пересекал. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали действия политика «клоунадой», подчеркнув, что он не находится на территории страны.
Кобахидзе говорит, что Саакашвили не в Грузии: «Он – клоун»
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе говорит, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не находится в Батуми.
«Саакашвили не в Грузии. Он – клоун, это подтвердилось», – заявил Кобахидзе.
Политик утверждает, что видеообращения, размещенные Саакашвили в социальной сети, – подделка.
«Вначале я думал, что это – технология дипфейка. Оказалось, что (была использована) более простая технология», – сказал Кобахидзе, пообещав, что специалисты из правящей партии подтвердят его слова.
Ранее Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых говорит, что находится в Батуми и призывает жителей страны проголосовать за оппозицию на выборах 2 октября.
Утром он написал в социальной сети Facebook: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет».
В МВД Грузии заявили, что Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии.
- 28 сентября экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.
- В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
Саакашвили, возможно, в Батуми – он опубликовал видеообращение
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, находится в Батуми. В социальной сети Facebook он опубликовал два видеообращения, в которых призывает жителей страны проголосовать за оппозицию на выборах 2 октября. Первое обращение, предположительно, записано возле канатной станции, которая расположена на въезде в Батуми.
«Это – мой Батуми. 2-го мы должны все пойти на выборы, проголосовать за «Национальное движение». Ни в коем случае – не за Иванишвили или Гахария, или их сателлитов. Если вам не нравится «Национальное движение», проголосуйте за относительно порядочные, маленькие партии», – сказал Саакашвили.
Политик призывает своих сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября и говорит, что присоединится к ним.
«2-го мы должны пойти на выборы, а 3-го собраться. Мы должны заполнить проспект Руставели, площадь Свободы», – говорит он.
Позже Саакашвили опубликовал еще одно видео, лучшего качества, Оно, предположительно, снято в центре Батуми. В нем политик обращается к сторонникам: «Я буду с вами в Тбилиси 3-го, и 2-го (октября)».
В МВД Грузии между тем заявили, что Михаил Саакашвили не пересекал границу Грузии.
28 сентября экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.
В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
Михаил Саакашвили: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, уже вернулся на родину. Политик написал в социальной сети Facebook: «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, спустя восемь лет».
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, в МВД Грузии пока не комментируют информацию о возможном нахождении Саакашвили в стране.
Ранее экс-президент Грузии сообщил, что вернется в Тбилиси из Киева 2 октября вечером - в день муниципальных выборов. Грузинские власти заявляли, что заочно осужденного судом Саакашвили сразу же арестуют, если он прибудет в страну.
Председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани накануне заявила, что в организации, созданной для мирного возвращения Саакашвили на родину, зарегистрировались более 100 тысячи человек.
В Грузии третий президент осужден по двум делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани – на три года лишения свободы. По делу избиения депутата Валерия Гелашвили – на шесть лет. Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари. Михаил Саакашвили заявляет, что все дела политически мотивированы. Он покинул Грузию в 2013 году вскоре после истечения своего второго президентского срока.
В эквадорской тюрьме из-за беспорядков погибли 116 заключенных
Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны после драки между членами банд в тюрьме города Гуаякиль, в результате которой погибли по меньшей мере 116 человек и 80 были ранены. Как минимум пять человек были обезглавлены, сообщает агентство Associated Press.
В тюрьме Литорал содержатся заключенные из эквадорских банд, которые, как считается, имеют связи с мексиканскими наркокартелями. Ее называют одной из самых опасных тюрем страны. Конфликт произошел между бандами Los Lobos и Los Choneros, которые борются за контроль над учреждением. По словам официальных лиц, во время драки заключенные использовали огнестрельное оружие, ножи и бомбы. Чтобы восстановить контроль над тюрьмой, туда направили 400 полицейских, двое были ранены.
В феврале в результате одновременных беспорядков в трех тюрьмах страны погибли 79 заключенных, в июле в тюрьме Литорал погибли 22 заключенных.
Причин роста насилия в тюрьмах Эквадора несколько. Через Эквадор идет транзитный поток кокаина из соседних Перу и Колумбии, а влиятельные мексиканские наркокартели действуют через местные банды. Также проблемой является переполненность тюрем и нехватка охранников.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.