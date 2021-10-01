Югоосетинская неделя: люди, изнывающие в очередях, и президент, летающий в облаках

Начало информационной недели сделал телеграм-канал БОНВӔРНОН. Издание рассказало о криминальном прошлом российского предпринимателя Дмитрия Атрощенко, недавно назначенного на должность советника президента. Пикантности ситуации прибавил тот факт, что он оказался в составе югоосетинской делегации, отправившейся в Абхазию на празднования Дня независимости республики вместе с президентом Анатолием Бибиловым, министром обороны Ибрагимом Гассеевым и главой дипломатического ведомства Дмитрием Медоевым.

Телеграм-канал БОНВӔРНОН прояснил некоторые детали биографии нового советника президента:

«17 октября 2017 года Атрощенко был арестован в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере при поставках пайков Минобороны и Росгвардии. Речь шла о хищении 220 млн рублей бюджетных средств. Атрощенко и компания заменяли мясо в пайках дешевой курятиной. Атрощенко отсидел восемь месяцев, потом его перевели под домашний арест. После чего Верховный суд удовлетворил его жалобу и выпустил его, поскольку преступление, совершенное им, относится к предпринимательским, а намерений скрыться или давить на следствие у Атрощенко не было. После этого Атрощенко заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания на своих компаньонов».

История освещалась российскими СМИ, в частности, о ней писали «Коммерсант», РБК и другие издания, но в целом она не привлекла к себе внимания из-за ничтожной по меркам российской коррупции суммы – 200 миллионов рублей. И уж тем более о ней некому было бы вспомнить на Кавказе спустя четыре года после завершения.

А случилось это вот почему.

26 августа на празднование Дня Независимости в Южную Осетию приехала делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжания. На официальной встрече должен был присутствовать министр иностранных дел Дмитрий Медоев, но его почему-то на нее не пригласили. Место Медоева занял помощник президента Дмитрий Атрощенко.

У югоосетинских наблюдателей возникли вопросы: кто такой этот Атрощенко, почему он вместо Дмитрия Медоева? Люди полезли в интернет, стали выяснять и, что называется, откопали скандал. До недавнего времени должность помощника президента была тихой и неприметной. Громкой ее сделал сначала Урузмаг Джагаев, когда он переместился с поста генпрокурора, но, несмотря на отставку, продолжал осуществлять неформальное руководство надзорным ведомством. Потом другой советник – Алексей Максимов вдруг материализовался в Афганистане и провел там переговоры с талибами, причем именно как представитель Южной Осетии, о чем не преминули сообщить вездесущие телеграм-каналы.

Теперь всплывает история, чем-то напоминающая сюжет из «Джентльменов удачи». Только на этот раз «джентльмен» разводил не бензин, а росгвардейские сухпайки.

Южную Осетию такие новости не радуют, говорит депутат Давид Санакоев:

«К этим людям есть вопросы в Российской Федерации, связанные с нарушениями закона, какими-то неблаговидными поступками. Теперь они отбрасывают тень и на Южную Осетию. Все это вызывает вопросы… В последнее время от нас исходит только негативная информация с каким-то криминальным флером.

– Непонятно, в чем смысл таких кадровых решений? Зачем пригласили человека, в какой области он специалист?

– Справедливости ради необходимо отметить, что кадровая политика в Южной Осетии всегда была закрытой. При этом каждый президент, когда приходил к власти, обещал, что республикой будут управлять люди, которые ее защитили, посты будут занимать местные. А если у нас не будет хватать специалистов в каких-то областях, мы будем привлекать их из Российской Федерации. Всякий раз такие обещания звучали на выборах, в том числе, когда на пост президента баллотировался Анатолий Бибилов».

И, конечно, говорит Давид Санакоев, общественность устала от этой бесконечной череды криминальных скандалов, в центре которых неизменно оказывается высшее руководство республики. Убийство Инала Джабиева, контрабанда сигарет, достигшая масштабов столь внушительных, что это привело к ухудшению отношений с российской таможней, из-за чего теперь страдает все население республики. Шантаж, угрозы, мордобой, игнорирование даже самых условных границ приличия – все это стало неотъемлемой частью стиля управления республикой.

Политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров говорит, что может объяснить, отчего это происходит и почему общественности нет оснований надеяться на что-то другое:

«Меня даже умиляет нервная реакция югоосетинской общественности всякий раз, когда люди из ближайшего окружения президента вляпываются в очередную максимально неприглядную историю. Пора бы уже привыкнуть, что за годы своей каденции он окружил себя людьми крайне сомнительными (чтобы никого не обидеть). Авантюристы, проходимцы, мошенники, бандиты – кого только нет в этом ближайшем круге, люди с криминальным прошлым, с судимостями… Создается впечатление, что Анатолий Бибилов делает это специально – он окружает себя персонажами, максимально схожими с ним абрисом, повадками, действиями. Он поведенчески клонирует самого себя и призывает под свои знамена таких же, как и он сам. А еще Анатолий Бибилов и его окружение довольно давно перепутали Южную Осетию с какой-нибудь ЛДНР. У меня создалось стойкое ощущение, что Бибилов в Цхинвале строит ЛДНР. В связи с этим у меня есть замечательное предложение, чтобы президент и вся эта компания сомнительных персонажей переехала в Луганск или Донецк, подальше от осетинской земли. Мне кажется, эта команда будет смотреться органичнее именно там».

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К другим новостям.

Со вторника по пятницу у таможенного поста «Нижний Зарамаг» стояли автомобильные пробки в обе стороны. В среду вечером депутат Давид Санакоев выезжал к границе, чтобы ознакомиться со складывающейся там гуманитарной ситуацией:

«Я был на таможне, видел эти пробки. На тот момент с нашей стороны, то есть в направлении Владикавказа, стояло машин сто, может, чуть больше. Но, как мне сообщили люди, въезжавшие в республику, на российской стороне скопилось гораздо больше автомобилей – где-то триста, четыреста. Ситуация напряженная, в очереди стояли женщины, многие с детьми. Прилегающая к посту трасса явно не приспособлена для длительного пребывания людей – нет элементарных удобств, нет магазинов, где можно купить еду и питье. И люди явно не предполагали, что им придется стоять в очереди от шести часов и больше. Поэтому ситуация непростая, люди на нервах».

Обеспокоенные ситуацией на границе депутаты созвали в четверг экстренную сессию, на которую пригласили предстателя Таможенного комитета Мурата Цховребова и премьер-министра Геннадия Бекоева, чтобы обсудить гуманитарную обстановку на границе. Премьер Бекоев в парламент не явился, сославшись на некие неотложные дела.

Мурат Цховребов с депутатами встретился. Он объяснил парламентариям, что в четверг заканчивается срок временного ввоза на территории ЕАЭС, который был продлен из-за ковидных мер до 30 сентября 2021 года. Те автовладельцы, которые не дали себе труда заблаговременно выехать из России, теперь спешат закрыть временный ввоз, чтобы избежать штрафных санкций. Из-за этого наплыва и случилась пробка на границе. Главный таможенник сообщил, что, по его информации, уже в ночь на пятницу очередь на границе станет меньше.

Действительно, по информации автовладельцев, в пятницу к 12 часам пополудни очередь с российской стороны сократилась до обычных размеров, а с югоосетинской в ожидании досмотра стояло около семидесяти авто, но и она постепенно сокращалась.

Юрист таможенного дела Тимур Кокойты наблюдал в эти дни за работой российской таможни. У него сложилось мнение, что проблема не только в наплыве автовладельцев:

«Проблема еще и в том, что североосетинская таможня не предприняла превентивных мер, не усилила личный состав в этих условиях. Оформлением занималось максимум по два человека на въезд и на выезд – работали монотонно, в обычном режиме, пока люди часами стояли в очереди. Между тем помещений на посту много, даже в ситуации, когда коллапс уже случился, можно было отреагировать и увеличить пропускную способность поста, но, увы, реакции не последовало. Много недоработок, которые выеденного яйца не стоят, но в совокупности создают неблагоприятный социальный эффект».

Так получилось, что пробки на границе подстегнули депутатов разобраться с другими проблемами, которые российская таможня регулярно создает автовладельцам с югоосетинскими номерами. Под разными предлогами саботируют оформление временного ввоза, не редкость, когда люди часами ждут оформления авто из-за того, что, как им говорят, зависла компьютерная программа. Многим отказывают во временном ввозе, ссылаясь на то, что у автовладельца есть регистрация на территории России, и требуют растаможки по российским пошлинам. Такое происходит только на «Нижем Зарамаге», говорит Давид Санакоев:

«На других пунктах пересечения российской границы автовладельцы с югоосетинскими номерами совершенно без проблем оформляют временный ввоз на год (на «Нижнем Зарамаге» дают только шесть месяцев). Только на этом посту возникают проблемы с оформлением временного ввоза, больше нигде».

В четверг депутаты договорились обратиться за помощью к коллегам из Государственной Думы. Пока не понятно, как они представляют себе помощь Госдумы в нормализации ситуации на таможне.

Политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров предлагает посмотреть на эту историю под другим углом:

«Давайте в политическую плоскость это переведем, ведь в соседней Абхазии такой проблемы нет вовсе. Это наверняка говорит о том, что федеральный центр такой недвусмысленный сигнал в очередной раз отправляет Анатолию Бибилову: дескать, посмотри, пожалуйста, – это нулевая терпимость. Надоели все эти истории, которые происходят на подведомственной тебе территории, поэтому вмешиваться и помогать мы не будем – разруливай, как знаешь. Примерно такой месседж отправляет официальная Москва официальному Цхинвалу. Что это может означать? Только то, что на президента Бибилова с политической точки зрения махнули рукой.

– Иными словами, таким образом Москва демонтирует югоосетинским избирателям свое недовольство президентом Бибиловым и предлагает им делать выводы?

– Между прочим, в пользу этой версии говорит и то, что последние пару лет вполне официальные поездки Анатолия Бибилова в Москву вообще никак не афишируются. Вы не найдете в российской прессе замечательных коллективных фотографий и бравурных рассказов о том, как президент независимой страны побывал с визитом в большой, великой России. Опять же с абхазами совершенно другая история – глава соседнего государства бывает в Москве, и его визиты освещается по полной программе. Судя по всему, личность президента Южной Осетии настолько токсична в политическом уж как минимум плане, что столичные чиновники не имеют никакого желания светиться вместе с ним на лентах хроник и на фотографиях в СМИ».

Анатолий Бибилов в эту историю не вмешался, наверное, потому что он уже все сказал о ситуации на границе: она нормализуется, когда Южная Осетия перейдет на таможенное законодательство ЕАЭС, а там, где это невозможно, – на ввозные пошлины России.

Это приведет к повышению таможенных пошлин на иномарки с 15 рублей до 5 евро за кубический сантиметр двигателя или с 45 000 до 1 292 000 за трехлитровый двигатель. И тогда, с одной стороны, южным осетинам станут не по карману подержанные иномарки, а с другой – и у северян пропадет охота оформлять иномарки в Цхинвале и ездить в России по правилам временного ввоза.

Правда, подорожают не только иномарки, но и все остальное. Но, как заявил президент, все это даже к лучшему, все на благо народа.

Так совпало, что, пока соотечественники президента стояли в очередях на границе, Анатолий Ильич праздновал в Абхазии День Победы и Независимости. В четверг югоосетинский президент совершил прыжок с парашютом в тандеме с инструктором и в процессе полета записал видео-селфи, в котором сообщил, что посвящает свой прыжок осетинским и абхазским добровольцам, отдавшим свои жизни за независимость Абхазии. Это селфи сегодня распространили социальные сети.

Было довольно странно наблюдать такое смешение жанров в осетинском сегменте Facebook: люди, изнывающие в очереди на границе, и президент, летающий в облаках.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия