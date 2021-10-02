Вашадзе: Мы не должны радоваться задержанию третьего президента Грузии

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что для общественности Грузии нет ничего радостного в задержании третьего президента страны. По словам оппозиционного политика, сейчас важно идти по пути примирения.

«Что изменит в грузинской политике приезд Михаила Саакашвили, это мы увидим на выборах. Осталось несколько часов, и увидим. Я искренне скажу, что пока мы - политики, пока мы – люди, нам не следует радоваться задержанию третьего президента. Сейчас главное идти по пути соглашения, примирения, переговоров, развития, а не по пути противостояния и мордобоя», - сказал Вашадзе в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что его команда старается играть роль примирителя и находить пути выхода из кризисных ситуаций, сообщает «Новости-Грузия».