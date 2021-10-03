Аслан Бжания вернулся в Абхазию, прервав рабочую поездку в Москву

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сегодня не будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии. В прокуратуре пояснили, что Саакашвили находится в тюрьме по другим делам - согласно заочно вынесенному судебному вердикту экс-президент был приговорен к шести годам тюрьмы, передам «Новости-Грузия».

Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. По данным прокуратуры, он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины.

Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.

«Михаил Саакашвили задержан уже как осужденный. Он разыскиваемое лицо, он осужден, и на этом этапе приговорен к шести годам, поэтому находится в пенитенциарном учреждении. В этом случае не определен никакой правовой срок на предъявление обвинения по новому следствию. Это не задержанное лицо, которое впервые совершило преступление. Исходя из этого, сегодня ему не будет предъявлено обвинение», - пояснили в пресс-центре.

В прокуратуре подчеркнули, что следствие не ограничено во времени и установит все другие обстоятельства по делу экс-президента. Что касается дела о пересечении границы, то оно ведется, но когда будет предъявлено обвинение, пока не известно.