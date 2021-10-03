«Хуже отсутствия правопорядка – только попытки его установления незаконными способами»

Ветераны Отечественной войны народа Абхазии на пресс-конференции в Сухуме заявили о своем намерении добиваться отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбара и его заместителей, которые участвовали в избиении ветеранов на сухумской набережной в День Победы 30-го сентября. Лидер общественной организации «Аруаа» Темур Гулия призвал общественность собраться на митинг на площади перед парламентом в понедельник, чтобы потребовать от депутатов принятия соответствующего решения и наказания виновных в применении насилия.

Сегодня в Сухуме состоялась пресс-конференция ветеранов, которые дали оценку событиям 30 сентября на набережной, когда министр внутренних дел, два его заместителя и сотрудники правоохранительного ведомства избили ветеранов из села Адзюбжа и депутата парламента.

Темур Гулия, лидер общественной организации «Аруаа», выразил свое отношение к происшествию на набережной Сухума в День Победы и сказал, что выстрелы на безлюдной набережной не представляли ни для кого опасности, а действия руководства МВД и сотрудников ведомства, избивших ветеранов, подпадают под действие Уголовного кодекса:

«Массовое избиение ветеранов войны, да еще в День Победы при участии министра внутренних дел и руководства МВД, чьи отцы были нашими боевыми друзьями, вдвойне кощунственно. За выстрелы в воздух из пистолета людей, праздновавших победу, избили и бросили на месте, это ни в какие рамки не укладывается. В одиннадцать часов ночи в дождливую погоду на безлюдной площади эти четыре выстрела из пистолета в воздух никакой общественной опасности не представляли. А то, что сделали высшие чины МВД, подпадает под статью Уголовного кодекса Абхазии. Мы призываем ветеранов собраться и выразить протест против беспредела».

Ветераны «Аруаа» понимают, что многим гражданам не нравится использование оружия для салютования в общественных местах, хотя это стало традицией. Они считают, что органы правопорядка должны вести постоянную разъяснительную и оперативную работу для предотвращения подобного использования боевого оружия, а парламент должен разработать правила и обозначить, где можно салютовать оружием, а где – нельзя, и определить ответственность для нарушителей этих правил.

Темур Гулия зачитал обращение «Аруаа» к ветеранам, общественным и политическим организациям Абхазии, в котором, в частности, говорится:

«Хуже отсутствия правопорядка могут быть только попытки его установления незаконными способами с нарушением процессуальных действий и с применением неправомерного и неадекватного насилия в отношении граждан. Около двенадцати часов ночи 30 сентября в День Победы на сухумской набережной сотрудниками милиции были жестоко избиты ветераны и инвалиды Отечественной войны, а также сопровождавший их депутат парламента. Им не было предъявлено никаких обвинений, они не были доставлены в отделение милиции, не составлен протокол задержания. Им просто нанесли тяжелые увечья, оставили на улице и ушли. Вызывает особое возмущение тот факт, что в инциденте участвовало руководство Министерства внутренних дел во главе с министром, который тем самым подал пример всем своим подчиненным».

Лидер «Аруаа» призвал ветеранов и представителей общественности принять участие в митинге, который состоится завтра на площади перед парламентом в 11.00.

От имени ветеранов из села Адзюбжа, пострадавших от действий правоохранителей, выступил Гиви Допуа. Он назвал действия руководства и сотрудников МВД «кощунственными» и противоречащими кодексу Апсуара и законам страны:

«Я такого кощунства никогда не ожидал от наших так называемых доблестных защитников правопорядка. Это не подходит ни под какие кодексы чести, Апсуара, закона. Вот такой кощунственный поступок совершить в отношении семерых ветеранов, и все они инвалиды, среди них человек, который в одиночку взрывал кодорский мост, который ни вина, ни водки не пьет уже двадцать лет, среди них был и инвалид без ноги. Сергей Платонович Дбар – мой боевой друг, его сын сегодня, будучи министром внутренних дел, бьет ногами ветеранов нашей Отечественной войны. Такого беспредела не было еще. Эти ветераны заявили: «Мы в таком государстве жить не хотим!»

По словам Гиви Допуа, с большим трудом удалось остановить людей из села Адзюбжа, которые после инцидента на набережной решили ехать в Сухум, чтобы разобраться с руководством МВД. Они ждали объяснений от министра и извинений, но вместо этого услышали предложение оплатить избитым ветеранам их затраты на оказание медицинской помощи, что было воспринято как оскорбление.

Гиви Допуа заявил, что после подобного происшествия министр и его заместители должны были подать в отставку. По его мнению, у сотрудников МВД была определенная цель – свести счеты с депутатом Гарри Кокая, который неоднократно выступал с критикой действующей власти:

«В тот же день министр с теми людьми, которые участвовали в избиении, должны были уйти в отставку, надо было назначить расследование и разобраться в происшествии. Факт налицо: избиты семь ветеранов, которых бросили и ушли. С министром были два его заместителя и еще человек шестьдесят сотрудников. Мы с большим трудом остановили людей, чтобы не было самосуда. Я вас уверяю, если в понедельник не будет принято правильное решение, то эта цепочка протянется далеко и будут страшнейшие последствия. Людям все поперек горла уже стоит, здесь было прямое, целенаправленное избиение ветеранов во главе с депутатом».

Ветераны и жители села Адзюбжа добиваются отставки министра и его заместителей и возбуждения против них уголовного дела. В понедельник они приедут к парламенту, чтобы увидеть реакцию депутатов на избиение ветеранов.

P.S.: Во второй половине дня стало известно, что министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от должности на время расследования инцидента на набережной. Глава МВД сам обратился с соответствующей просьбой к президенту Аслану Бжания. Дмитрий Дбар выразил надежду на то, что депутаты, которые имеют отношение к случившемуся, поступят так же.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия