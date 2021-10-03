Александр Кухианидзе: «Гахария остается одно – поддержать Каладзе»

ПРАГА---Профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухианидзе видит проблему в том, что значительная часть электората не приемлет предыдущее правительство, многие – разочаровались в нынешнем, а третьей силы, которая сказала бы: «хватит враждовать, нам необходимо единство и согласие» – нет.

– Батоно Александр, ровно два месяца назад мы с вами беседовали за нашим Некруглым столом о том, с кем и с чем идет к выборам Грузия. И тогда вы сказали буквально следующее: «Я думаю, что, скорее всего, будет так: партия Гахария будет отдельно, она, конечно, не с «Грузинской мечтой» будет, и тем более не с «Национальным движением», но если будет второй тур, то они, конечно, поддержат кандидатуру «Грузинской мечты». Они не поддержат кандидатуру «Национального движения», они поддержат Каладзе, а не Мелия». Что вы скажете теперь, когда все замерли в ожидании того, как дальше сыграет (Георгий) Гахария?

Вероятность того, что Гахария может поддержать Каладзе, сегодня возросла, тем более что Каладзе нужна такая поддержка

– По-моему, все, что я говорил, остается в силе, – я совершенно не поменял своей точки зрения, так оно и получается. Каха Каладзе по Тбилиси набрал немногим больше 40 процентов, у Гахария там восемь с чем-то. Но кроме Гахария там есть некоторые другие партии, допустим, «Альянс патриотов Грузии», который может переметнуться и поддержать «Грузинскую мечту». Так что у Гахария в общем-то нет другого выхода. Он заявлял, что «Национальное движение» никогда не поддержит, Никанора Мелия он никогда не поддержит, и у него единственное остается – поддержать Каладзе. Или вообще никого не поддерживать, но тогда Каладзе проиграет и мэром будет Мелия, что Гахария никак не устраивает.

Так что, я думаю, у него даже, наверное, нет выхода, кроме как поддержать Каладзе. Тем более что за несколько недель до выборов или месяц тому назад между Каладзе и Гахария была встреча, они говорили, потом делали разные заявления, немного спорили, но, в принципе, они встречаются и могут говорить друг с другом, а вот Гахария и Мелия – они никак не могут встретиться, они чужеродные элементы друг другу. Вероятность того, что Гахария может поддержать Каладзе, сегодня возросла, тем более что Каладзе нужна такая поддержка.

– Окончательные результаты пока не обнародованы, но контуры итогов прошедших выборов становятся все четче. Что для вас оказалось в них неожиданным? Приезд Саакашвили вас тоже удивил, как и многих? И что вы можете сказать по поводу того, кому и что принес его приезд?

Может быть, ожидания его сторонников были такими, что он приедет, будет много шума, его встретит огромное количество людей, его не дадут в обиду, но тут вдруг (видим) его одного и как его арестовали и посадили в тюрьму

– Очень трудно сказать и очень трудно спрогнозировать. Дело в том, что, действительно, для абсолютного большинства это был сюрприз, несмотря на то, что он неоднократно говорил, что приедет в Грузию, и собирался приехать 2-го в конце дня. Очень неожиданным для всех было то, что он появился на несколько дней раньше, но результат… Может быть, ожидания его сторонников были такими, что он приедет, будет много шума, его встретит огромное количество людей, его не дадут в обиду, но тут вдруг (видим) его одного и как его арестовали и посадили в тюрьму. Вот это было неожиданно, что все произошло спокойно, и нет каких-то бурных протестов по этому поводу. Но, может быть, потому что сейчас прошли выборы и все ожидают результатов этих выборов? Что будет потом, мы не знаем.

– А что вы думаете по поводу того, как он проник в Грузию, каким способом и чья это заслуга?

– Знаете, об этом знает, пожалуй, сам Михаил Саакашвили и некоторые из его ближайшего окружения.

– Почему я спрашиваю: много разных сейчас теорий и версий, будто это было следствием сговора «Грузинской мечты» и «Нацдвижения». Вы допускаете такое?

– Ну тогда почему Саакашвили сидит в тюрьме?

– А, может быть, его выпустят скоро? Или он уже прочно обоснуется там на несколько лет?

– Была такая версия, что на (Бидзину) Иванишвили надавили, он олигарх, у него на Западе капиталы, мол, Запад его припугнул, и он согласился уйти, чтобы Саакашвили вернулся. Но сам факт того, что его задержали… Могли бы тогда разыграть другой сценарий: Саакашвили пришел, возглавил движение…

– Ну как? Он обвиняется в уголовных преступлениях…

Не исключено, что формально проведут суд, ему что-то присудят, а потом экстрадируют в Украину, – это тоже не исключено. Но здесь не будет революции – ситуация не та

– Ну да, тут переплетена картина. Трудно сказать, повторю, что будет в ближайшем будущем. Не исключено, что формально проведут суд, ему что-то присудят, а потом экстрадируют в Украину, – это тоже не исключено. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация после выборов в Грузии. Но здесь не будет революции – ситуация не та. Все-таки у «Грузинской мечты» около 40 процентов поддержки есть, и это значительная часть электората, которая была обижена в свое время предыдущей властью – «Единым национальным движением». Часть – это взяточники, часть – криминалы, которых усадили в тюрьмы и которых выпустили затем при «Грузинской мечте». Они, конечно, в бешенстве, все их родственники и ближайшее окружение ненавидят и Саакашвили, и всех остальных. А часть людей незаслуженно преследовали, отнимали собственность, заставляли быть лояльными по отношению к власти. Ну, в общем, много обиженных, и у «Грузинской мечты» есть эта поддержка.

Тем более что «Грузинская мечта» в 2012 году получила реформированную полицию, довольно-таки сильную для региона армию, дисциплинированную, подготовленную по стандартам НАТО, реформированную прокуратуру. То есть правоохранительные органы, органы принуждения, бюджет, которых раз в 11-12 раз был больше, чем при (Эдуарде) Шеварднадзе, отремонтированные дороги, да и проблема с электричеством была решена. Они сели на все готовенькое и сейчас используют этот государственный аппарат, административные и финансовые ресурсы…

В общем, тут проблема заключается в том, что значительная часть электората не приемлет предыдущее правительство, многие из них разочаровались в нынешнем правительстве, а вот третью силу, которая бы сказала, что «хватит враждовать, нам необходимо единство, согласие, идти вперед, – вот такой очень сильной политической партии или коалиции нет. И хотя есть объединенная оппозиция, но слабая.