Во втором туре выборов партия «Лело» поддержит оппозиционных кандидатов

По словам лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе, во втором туре его партия поддержит оппозиционных кандидатов в мэры. Об этом Джапаридзе заявил сегодня, 3 октября, на специальном брифинге, сообщает «Нетгазети».

По его словам, «Лело» будет иметь кандидатов в 25 муниципальных советов. Среди них у партии будет два члена в тбилисском городском совете, где партия планирует создать фракцию. В сакребуло Батуми (городском совете) также будет два представителя «Лело», но, по словам Джапаридзе, они надеются на отмену в одном из мажоритарный округов одного из мажоритарных протоколов, и в этом случае в составе сакребуло Батуми войдет еще один член «Лело».

«Мы будем поддерживать кандидата от оппозиции во всех округах, где кандидаты от оппозиции прошли во второй тур, включая кандидатов в мэры. Для нашей страны очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили в этих больших городах, потому что это означает изменения, заказанные грузинским народом, и совершенно другую среду, гораздо более здоровую, более прозрачную, среду, в которой можно будет противостоять кумовству, коррупции, привнесенными «Грузинской мечтой». Оппозиция может управлять городами прозрачно, при участии народа, поэтому очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили там, где запланирован второй тур», - сказал Джапаридзе.

По словам Джапаридзе, «Лело» считает, что досрочные парламентские выборы необходимы, при этом партия планирует продолжать работу в парламенте и городских советах.