Выборы в Грузии: победители и победители

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Почти все голоса подсчитаны: победу тем временем празднуют и представители правящей партии, и главных оппозиционных сил. Кто и что именно празднует по итогам прошедших выборов и чья победа, по мнению наблюдателей, весомее?

После закрытия участков общественность оказалась в некотором замешательстве: и правящая партия, и главные оппозиционные силы праздновали победу. Сегодня, когда все голоса Центральная избирательная комиссия уже подсчитала, все немного прояснилось и стало понятно, чему именно радовались одни и чему – другие.

Главной победой оппозиция считает возможность проведения второго тура выборов во всех крупных городах страны. Это Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми. Для победы кандидат в мэры должен был получить более 50% голосов. В столице же, к примеру, голоса между двумя лидирующими кандидатами после подсчета более 96% бюллетеней разделились так: кандидат от «Мечты» Каха Каладзе набрал 44,96%, а председатель «Единого национального движения» Ника Мелия – 33,94%.

В правящей партии сегодня уже не скрывали разочарования: они были раздосадованы необходимостью проведения второго тура, особенно в столице. Каладзе, который в настоящее время является действующим мэром, извинился перед тбилисцами:

«Я не буду сегодня перечислять те причины, которые привели к этому результату – накалились политические процессы, разделились голоса между разными кандидатами или прочее… Я скажу одно: я уважаю волю избирателей и любое решение, которое тбилисцы примут у избирательной урны. Возможно, и я что-то недодал этому процессу, возможно, в процессе работы я не уделил должного внимания всем актуальным вопросам, и за это приношу извинения».

«Крупные города объявили борьбу режиму», – считает в свою очередь представительница ЕНД Хатия Деканоидзе, кандидат в мэры Кутаиси, набравшая 43,35%. Это на пару процентов больше (41,49%), чем получил в этом городе Иосеб Хахалеишвили, кандидат «Мечты» (результаты после подсчета 99,19% голосов).

«Вчера у «Грузинской мечты» провалился начавшийся праздник, особенно в крупных городах. Провалилась вся их структура – когда они говорили, что вторых туров не будет, что они выиграют во всех самоуправляющихся городах, особенно в Тбилиси, – это подчеркивала «Грузинская мечта». А в итоге Каладзе остался с застывшей улыбкой на сцене», – сказала Деканоидзе.

Перед избирателем, который пришел на выборы 2 октября, стояло три задачи: выбрать своего кандидата в мэры, мажоритария в сакребуло и партию. И в последнем виде этого многоборья скрывалась одна из главных интриг выборов. Основной вопрос был поставлен так: сможет ли «Мечта» набрать 43% голосов избирателей? Именно это было условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно соглашению Шарля Мишеля. Правящая партия хоть и вышла из договора в одностороннем порядке за три месяца до выборов, но оппозиция продолжала называть их референдумом.

По итогу же «Мечте» все же удалось преодолеть этот барьер. Согласно данным после подсчета 99,92% голосов, правящая партия получила 46,65%, «Национальное движение» – 30,7%, а «За Грузию» – 7,79%. Соответственно, останься соглашение Шарля Мишеля в силе, досрочные выборы назначены бы не были.

«Этот сакральный 43%-ный барьер «Мечта» преодолела, и это во многих аспектах, скажем так, развязало ей руки. Но, возможно, в нескольких городах у нас по итогу будут оппозиционные мэры или оппозиционное сакребуло, и в результате мы получим, скажем так, оппозиционное правление. Конечно, это диагноз, когда в пяти самоуправляемых городах придется спорить о том, кто именно будет ими управлять. Если же принять во внимание, что во всем этом учитываются финансы «Грузинской мечты», административный ресурс, запугивание, увольнения с работы, – это означает, что пропорции в населении намного иные, намного более оппозиционные, чем это было отражено в итогах выборов. И это обязательно проявится посредством различных форм», – полагает Георгий Рухадзе, основатель Грузинского центра стратегического анализа.

Политолог Гия Хухашвили в свою очередь считает, что на то, как прошли эти выборы, в определенной степени повлиял фактор экс-президента страны Михаила Саакашвили:

«Его шаг (возвращение в Грузию) был направлен на то, чтобы мобилизовать свой электорат. В принципе, можно сказать, что он этого достиг. Но, с другой стороны, когда мобилизуешься ты, мобилизуется и альтернативный политический центр. Здесь мы увидели, что впоследствии мобилизовалась и «Грузинская мечта». Мобилизационный ресурс правящей партии оказался больше. В итоге мы получили картину, когда суммарно оппозиция пострадала. Возможно, не партия Саакашвили, но пострадали другие партии, от которых в последний момент сбежал избиратель из-за страха возвращения Саакашвили к власти. Так что, можно сказать, что он сыграл на руку власти, вернее, может быть, не он сам сознательно, но по итогу мы получили такую картину».

Михаил Саакашвили 1 октября, за день до выборов сообщил, что находится в Батуми. Власти в течение всего дня утверждали, что экс-президент не покидал Украины, а происходящее называли «клоунадой» и «маскарадом». Но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили не только находится в Грузии, но и уже задержан. В настоящее время он находится в руставской тюрьме. Что касается второго тура выборов, – он состоится 30 октября в 20 городах страны.