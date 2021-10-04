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Опубликовано расследование об активах ближайшего окружения Путина
В воскресенье ряд международных СМИ, среди которых - российское издание "Важные истории", опубликовали глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственниках со всего мира. Среди тех, кто упоминается в расследовании, люди из ближайшего окружения Владимира Путина.
Согласно опубликованной информации, Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, и дочь которой Лиза, как утверждалось в СМИ, феноменально похожа на Путина, с 2006 года является бенефициаром компании Brockville Development Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo, её стоимость - 3,6 миллиона евро.
Отмечается, что номинальным собственником Brockville значится панамский офшор Radnor Investments SA. Ранее он фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего другу Путина, бизнесмену Геннадию Тимченко.
Кроме Светланы Кривоногих на Британских Виргинских островах свои компании зарегистрировали институтские друзья Путина - Николай Егоров и Виктор Хмарин. Приблизительный размер активов фирмы Pollux Global Corp, которой владеет Егоров, оценивается в 50 миллионов долларов. Хмарин же, как утверждается в расследовании, являлся бенефициаром компании Luciano Services Corp - она была зарегистрирована в 2009 году. Целью её создания было держать счёт в швейцарском банке BSI.
В свою очередь Роман Путин, сын двоюродного брата президента России, как минимум до 2013 года владел офшором Infinite Capital Corp, зарегистрированным на Сейшельских островах. Компания должна была заняться инвестированием средств в бизнес-авиацию, а её уставный капитал составлял 100 тысяч долларов.
В Сингапуре, как утверждают расследователи, учредил свою компанию Angelus Trust председатель правления Сбербанка Герман Греф. Она управляла семейными активами Грефа более чем на 55 миллионов долларов. В 2017 году глава Сбербанка принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust своего племянника Оскара, проживающего в Швейцарии.
Наконец в расследовании сказано, что семья Сергея Чемезова, главы корпорации "Ростех", спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе - виллу и яхту в Испании.
Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока не комментировали опубликованную информацию.
- Сведения об активах окружения Путина опубликованы в рамках международного проекта "Архив Пандоры" - глобального расследования об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира. Проектом в течение нескольких лет занимались более 600 репортеров из 120 стран, в том числе - журналисты российского издания "Важные истории". Утверждается, что расследователи переработали около 12 миллионов документов. Этот архив был получен Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности.
- "Важные истории" утверждают, что в глобальном расследовании содержится информация об офшорах многих депутатов Госдумы и родственников руководителей госкомпаний. Издание обещает в ближайшее время опубликовать эту информацию.
Другие новости дня
Школы Грузии вернулись к очной форме обучения
Государственные и частные школы Грузии возвращаются к очной форме обучения с сегодняшнего дня.
Из-за плохой эпидемиологической ситуации в стране 15 сентября новый учебный год для школьников и студентов начался в дистанционном режиме. У первоклассников начало занятий и вовсе было отложено почти на месяц. Сегодня они впервые пойдут в школу, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее в рамках программы «Мой первый компьютер» первоклассники, зарегистрированные в государственных школах, получили ноутбуки. Несмотря на пандемию, все учащиеся государственных школ по-прежнему обеспечиваются книгами и тетрадями.
По новым правилам, все школьники, включая учащихся младших классов, присутствуют на уроках в масках. При этом к настоящему времени от коронавируса привиты 67% педагогов и административного персонала школ.
Другое нововведение – система электронного журнала, который поможет учителям в электронном виде регистрировать посещаемость и оценку учащихся.
У родителей будет возможность оставить детей на «дистанционке». Для этого они должны будут пройти регистрацию на специальном сайте. Сделать это возможно раз в неделю, по четвергам, с 00:00 до 18:00.
Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил первоклассников с началом учебы и пожелал им успехов. По словам Чхенкели, в условиях пандемии продолжение учебы в очной форме является большим достижением и нужно сделать все возможное для его сохранения.
В Швеции в ДТП погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда
Шведский художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в автокатастрофе, которая произошла в воскресенье на юге Швеции. По данным шведских СМИ со ссылкой на полицию, автомобиль, в котором находился 75-летний Вилкс, столкнулся с грузовиком. Художник и двое охранявших его полицейских погибли, водитель грузовика получил тяжелые травмы. Причины аварии расследуются.
Ларс Вилкс жил под охраной полиции с тех пор, как в 2007 году нарисовал собаку с головой мусульманского пророка Мухаммеда и оказался в списке "главных врагов ислама". Карикатуру опубликовали шведские и датские газеты.
Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира, Вилксу начали угрожать, в том числе убийством. Террористическая организация "Аль-Каида" назначила за его голову награду в 100 тысяч долларов. В 2010 году двое мужчин пытались поджечь дом художника на юге Швеции. Во время лекции в университете Уппсалы на него набросился один из слушателей, в результате чего художник был легко ранен. В США за участие в заговоре с целью убийства Вилкса была приговорена к десяти годам лишения свободы Коллин Лароуз.
Карикатуры Ларса Вилкса были напечатаны в том числе и в сатирическом журнале Charlie Hebdo, в результате нападения на который в январе 2015 года погибли 12 человек.
Несмотря на все нападения и угрозы Вилкс неоднократно заявлял, что нет ничего ценнее свободы человека, неотъемлемой частью которой является свобода слова.
Пхеньян ответил на звонок из Сеула после двух месяцев молчания
Сеул и Пхеньян в ночь на понедельник возобновили связь, отключенную около двух месяцев назад из-за протеста КНДР против ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США. Пхеньян ответил на звонок из Сеула, официальные лица обеих стран провели первый телефонный разговор, сообщило министерство объединения Южной Кореи. Этот шаг повышает надежды на возобновление межкорейского диалога, который зашел в тупик на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает южнокорейское агентство Yonhap .
Северокорейское информационное агентство ЦТАК передает, что лидер КНДР Ким Чен Ын на минувшей неделе "выразил намерение восстановить прерванные линии связи между Севером и Югом" в рамках усилий установить "прочный мир" на Корейском полуострове.
В сентябре КНДР провела серию ракетных испытаний, которые стали поводом для экстренного созыва Совета Безопасности ООН.
Режим Северной Кореи находится под международными санкциями за разработку ядерного и ракетного оружия и нарушения прав человека. Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает стране проводить ракетные испытания.
В конце июля оба корейских государства объявили о восстановлении каналов связи, которые были прерваны на год. Однако менее чем через две недели Пхеньян перестал отвечать на звонки Сеула, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи и США.
Георгий Закарашвили назначен послом Грузии в Украине
Грузия назначила чрезвычайных и полномочных послов в Нидерландах, Польше, Украине, Швеции и Мексике. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Давид Соломония, который до этого занимал должность посла Грузии в Бразилии, приступит к обязанностям посла в Нидерландах.
Соломония работает на дипломатической службе с 1995 года, а в 2019 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
На должность посла Грузии в Польше назначен дипломат с 30-летним стажем, доктор исторических наук Зураб Беридзе. В 2014-2018 годах он был послом Грузии в Болгарии, а в 2004-2008 годах – послом в Румынии и Молдове. В 2006 году Беридзе присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Георгий Закарашвили, который в последнее время был директором политического департамента МИД Грузии, с 1 октября текущего года назначен послом в Украине. Закарашвили работал на различных должностях на дипломатической службе с 2004 года. В 2016-2019 годах он был чрезвычайным и полномочным посланником секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ, а в 2007-2011 годах – старшим советником. В 2012-2016 годах Закарашвили уже занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине.
Теперь же Закарашвили сменил в Киеве Теймураза Шарашенидзе, который занимал пост посла с сентября 2019 года. Весной 2020 года его отозвали из Киева для консультаций из-за позиции официального Тбилиси в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. На свой пост в Киев Теймураз Шарашенидзе вернулся почти через год, в апреле 2021 года.
В Швеции послом Грузии стал Ираклий Хуцураули. С 2019 года и по сей день он занимал пост старшего советника в посольстве Грузии в Швейцарии. Дипломатической деятельностью занимается 18 лет. В 2008-2013 годах работал чрезвычайным и полномочным посланником в Италии.
Бывший депутат парламента Грузии девятого созыва Заза Габуния занял пост посла Грузии в Мексике.
Партия Гахария не поддержит ни одного кандидата в мэры Тбилиси во втором туре
Партия «Для Грузии» во втором туре выборов мэра Тбилиси не поддержит ни одного из кандидатов. Об этом сегодня, 3 октября, заявил журналистам один из лидеров партии Кахабер Кемоклидзе, сообщает «Новости-Грузия».
По данным ЦИК, на выборах мэра Тбилиси кандидат правящей «Грузинской мечты», действующий мэр Каха Каладзе набрал 44,97% голосов, а его основной конкурент, председатель «Единого национального движения» Ника Мелия – 33,98%. Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября.
«Гахария, как и наша партия, поддерживает перемены. Мы считаем, что сегодня «Грузинская мечта» создала прекрасную возможность, по сути, на практическом уровне вернуть к власти «Национальное движение», которое, по нашему мнению, было позавчерашним днем, как «Грузинская мечта» является вчерашним днем. По вопросу, кого мы поддержим, можно сделать простой логический вывод, что ни того, ни другого», - сказал Кемоклидзе.
- Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления.
- Партия, основанная экс-премьером Георгием Гахария, который со скандалом перешел в оппозицию, согласно предварительным данным ЦИК, занимает третье место по стране, следуя за «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением». Кандидат от партии «Для Грузии» смог выйти на второе место только в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани (35,02%) будет бороться за кресло мэра с кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» Гиоргием Немсадзе (49,34%).
Гарибашвили: Саакашвили планировал приписать властям убийство оппозиционеров
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещает в ближайшее время предоставить общественности информацию о маршруте въезда в Грузию третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. «Откуда зашел Саакашвили, очень скоро мы подробно расскажем нашему населению, но это сделает не премьер-министр, а наши следственные органы», - заявил Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди», передает «Новости-Грузия».
Вместе с тем премьер сообщил, что по данным спецслужб, «Саакашвили и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти». По словам премьера, Саакашвили планировал «неожиданно появиться на запланированной ранее 3 октября масштабной акции в Тбилиси, чтобы таким образом спровоцировать появление там полиции, и приписать властям убийство оппозиционеров».
Он не объяснил, как Саакашшвили мог планировать убийство со стороны полиции, сказав только, что это было бы «убийство в суматохе». «Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек и, наверно, они смогли бы это сделать, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров… Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов», - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, в рядах «Единого Нацдвижения» не было единства по этому плану и нынешний председатель «Национального движения» Ника Мелия выступал против. Пока ни Ника Мелия, ни представители ЕНД не комментировали заявление премьера и выдвинутые им обвинения.
Премьер заверяет, что процесс представления Саакашвили перед правосудием в Грузии будет проведен по самым высоким стандартам и ни у кого не вызовет вопросов. Премьер сказал, что Михаил Саакашвили будет отбывать полный присужденный ему грузинским судом срок – шесть лет. Он также поблагодарил президента Саломе Зурабишвили, которая заявила, что отказывается помиловать Саакашвили и тем самым поставила точку в этом вопросе. «Пусть ведет себя прилично, а то мы добавим статьи», - сказал об экс-президенте Ираклий Гарибашвили.
Он также негативно оценил политическую деятельность Михаила Саакашвили, который занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год и считается одним из лидеров реформ на постсоветском пространстве.
«Назовите человека, который пришел бы с революцией и принес строительство и прогресс? Он принес разрушения и войны, потерял территории, убивал людей, наказал и сделал несчастными тысячи людей. Дьявол не дает покоя этому человеку, может быть, он успокоится в тюрьме. Для нас Саакашвили был обузой и проблемой, так как работал с каналами YouTube и включениями [в соцсетях]. Почему? Во-первых, это разрушало наши отношения с Украиной, а во-вторых, все от него устали. Население всей страны устало. Мы должны были либо поймать Саакашвили, либо он должен был уйти из политики. Но этот человек не уходит из политики, не извиняется, не просит помилования.
Спасибо Мише за то, что он приехал в Грузию своими ногами и по собственному желанию. Думаю, все это идеально село [в создавшуюся ситуацию], потому что не представляю, как будет после этого развиваться «Национальное движение». Саакашвили был последней надеждой, а в эти выборы был вложен последний ресурс. Он приехал и сразу попал в тюрьму так, что ничего не смог сделать. Думаю, что он будет чувствовать себя очень комфортно», - сказал Гарибашвили.
Премьер Грузии: Пусть Саакашвили ведет себя хорошо, иначе добавим ему другие статьи
«Пусть ведет себя хорошо, иначе мы добавим ему другие статьи и отправим за ним других», - так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал на письмо Михаила Саакашвили председателю «Единого национального движения» и кандидату в мэры Тбилиси Нике Мелия. Обращение зачитал ведущий телеканала «Имеди», куда был приглашен премьер.
Гарибашвили, в частности, заявил, что Саакашвили болен и нуждается в лечении. «То, что этот человек был президентом девять лет, было катастрофой», - сказал глава правительства, добавив, что на протяжении 18 лет Саакашвили был источником дестабилизации. «Как говорится, черт не дает ему покоя. Может, хоть в тюрьме отдохнет лет шесть минимум», - добавил Гарибашвили.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Гарибашвили: Оппозиции не удалось достичь желаемой цели на местных выборах
«Муниципальные выборы прошли в спокойной, свободной, справедливой обстановке и были однозначно положительно оценены международными наблюдателями», - заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает «Новости-Грузия».
Премьер считает, что оппозиции не удалось достичь желаемой цели и добиться того результата, который спровоцировал бы политический кризис и беспорядки в стране. Он также сравнил результаты этих выборов с парламентскими год назад.
«Вторые туры назначены только в 20 из 64 муниципалитетов или в 31% . Напомню, что на парламентских выборах 2020 года второй тур был назначен в 56% округов. Поэтому для нас это хороший результат, который подчеркивает демократическую и справедливую избирательную среду, созданную в Грузии усилиями «Грузинской мечты», - сказал Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».
Он уверен, что кандидаты от «Грузинской мечты» убедительно выиграют во втором туре во всех 20 избирательных округах.
Гарибашвили признал, что участие в выборах партии экс-премьера Георгия Гахария, лишило правящую партию определенной поддержки: «Предательство обошлось нам в 7-8%. По крайней мере, эта путаница, похоже, все еще имеет место в случае с Гахарией. Многие, надо сказать прямо, наши избиратели, думали, что это проект Бидзины Иванишвили-2».
По словам Гарибашвили, если бы не было «истории предательства», «Грузинская мечта» могла бы выиграть выборы во всех округах в первом туре.
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в пропорциональной части выборов в местное самоуправление «Грузинская мечта» получила 46,68% голосов, «Единое национальное движение» - 30,7%, «Гахария – За Грузию» - 7,8. %. Во втором туре выборов мэра Тбилиси примут участие Каха Каладзе (44,97%) и кандидат от Объединенной оппозиции Ника Мелия (33,98). Георгий Гахария получил на выборах мэра 8,86%.
В отношениях между Алжиром и Францией возникла напряженность
Утром в воскресенье командование французской армии узнало, что власти Алжира запретили французским военным самолетах пролетать над алжирской территорией. Запрет последовал за отзывом посла Алжира в Париже.
Закрытие воздушного пространства не повлияет на ход военных операций, заявил газете «Фигаро» представитель штаба французской армии полковник Паскаль Янни. Сбор разведывательных данных на севере Мали продолжится, благодаря применению дронов, подчеркнул военачальник.
В последние дни между Алжиром и Францией обострились отношения - в связи с высказываниями, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Согласно публикации газеты Le Monde, французский лидер сказал, что Алжиром управляет «военно-политическая система», а его власти «полностью переписали» историю страны с акцентом на ненависти к Франции.
Власти Алжира назвали «безответственным» заявление Макрона и отозвали своего посла из Парижа. Алжир категорически не приемлет любое вмешательство в его внутренние дела, заявила пресс-служба президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
«Архив Пандоры»: опубликованы данные об офшорах мировых лидеров
Десятки изданий по всему миру опубликовали в воскресенье расследования, основанные на данных, полученных в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) более года назад получил от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Всего в архиве, который журналисты назвали «архивом Пандоры», около 12 миллионов документов. Над расследованиями работали более 600 журналистов из 117 стран мира. Расследования о россиянах, сведения о которых есть в «архиве Пандоры», публикует издание «Важные истории» (включено властями РФ в реестр СМИ-«иноагентов»).
В частности, как следует из документов, бенефициарами офшорных компаний или собственниками приобретенной на офшорные комании недвижимости были или являются люди из окружения президента России Владимира Путина, такие как Светлана Кривоногих, Николай Егоров, Виктор Хмарин, глава «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.
Всего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Среди имен, которые называет The Guardian - президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.
Аслан Бжания: Надо объективно разобраться в случившемся 30 сентября
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание с участием вице-президента Бадры Гунба, премьер-министра Александра Анкваба, главы президентской администрации Алхаса Квициния, секретаря Совбеза Сергея Шамба, руководителей силовых структур. Совещание посвящалось инциденту, произошедшему 30 сентября на Набережной Махаджиров между депутатом парламента, ветеранами и МВД.
Аслан Бжания отметил, что прервал рабочий визит в Москву, где у него был запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновников. «1 октября текущего года я вылетел с рабочим визитом в Москву. В понедельник в Москву должны были прилететь вице-премьер и заместитель руководителя администрации президента. В рамках рабочей поездки были запланированы встречи с министром энергетики, министром экономического развития, министром финансов, министром обороны и рядом других высокопоставленных руководителей РФ. Находясь в Москве стало очевидно, что ситуация, которая возникала вокруг инцидента на набережной, приобретает нежелательные формы. Я прервал свою рабочую поездку для того, чтобы лично объективно разобраться в том, что здесь произошло», – сказал Бжания. При этом он отметил, что инцидент получил негативный резонанс за пределами Абхазии, ведущие российские издания неоднократно писали об этом, передает информагентство «Апсныпресс».
«Надо принять все необходимые меры, чтобы в этом инциденте была установлена истина. К вопросу необходимо подойти объективно», – сказал Бжания.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар попросил президента освободить его от занимаемой должности на время следствия. «Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично», – заявил Дбар.
Слова министра поддержал и первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. Он отметил, что это положительно скажется на объективном ходе расследования и установления истины. Он также доложил, что следственное управление Генпрокуратуры проводит процессуальную проверку по факту инцидента на набережной.
Президент поддержал предложение министра внутренних дел и попросил подготовить соответствующий документ. Временно исполнять обязанности министра внутренних дел будет заместитель министра Руслан Ажиба.
В завершение совещания президент поручил начальнику ГСО и правоохранительным органам усилить меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и комплекса правительственных зданий.
Михаил Саакашвили обратился к Нике Мелия с открытым письмом
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, написал письмо председателю «Единого национального движения» Нике Мелия.
Письмо Саакашвили опубликовано на его официальной странице в Facebook:
«Ника, дорогой, пишу тебе из твоей бывшей тюрьмы, и хочу поздравить тебя и избирателей Тбилиси, с тем, что вы совершили настоящее чудо, которого не ждали ни враг, ни доброжелатель. Сейчас, все те города, где будет проводиться второй раунд, это все те наши большие грузинские города, которыми мы гордимся. Мы не должны расслабляться, как это было во втором второй раунде 2018 года, наоборот, мы неуклонно должны идти на более мощную атаку.
Особые поздравления твоему отцу! Давайте объединим все оппозиционные и справедливые здоровые силы, забудем все обиды и раз и навсегда восстановим демократию и свободу в нашей стране.
Никакого реванша, ни в чей адрес, потому что все - грузины и в целом все дети этой страны. Я горжусь вашим успехом и подтверждаю, что ценой своей жизни я готов бороться ради того, чтобы избавить каждого жителя Грузии от нужды и тяжелой жизни, и ради победы Грузии».
Напомним, отец председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, известный в Грузии врач-кардиолог Анзор Мелия, борется за пост мэра Зугдиди на выборах в местные органы власти. В Зугдиди, как и в Тбилиси, пройдет второй тур выборов, сообщает «Нетгазети».
Во втором туре выборов партия «Лело» поддержит оппозиционных кандидатов
По словам лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе, во втором туре его партия поддержит оппозиционных кандидатов в мэры. Об этом Джапаридзе заявил сегодня, 3 октября, на специальном брифинге, сообщает «Нетгазети».
По его словам, «Лело» будет иметь кандидатов в 25 муниципальных советов. Среди них у партии будет два члена в тбилисском городском совете, где партия планирует создать фракцию. В сакребуло Батуми (городском совете) также будет два представителя «Лело», но, по словам Джапаридзе, они надеются на отмену в одном из мажоритарный округов одного из мажоритарных протоколов, и в этом случае в составе сакребуло Батуми войдет еще один член «Лело».
«Мы будем поддерживать кандидата от оппозиции во всех округах, где кандидаты от оппозиции прошли во второй тур, включая кандидатов в мэры. Для нашей страны очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили в этих больших городах, потому что это означает изменения, заказанные грузинским народом, и совершенно другую среду, гораздо более здоровую, более прозрачную, среду, в которой можно будет противостоять кумовству, коррупции, привнесенными «Грузинской мечтой». Оппозиция может управлять городами прозрачно, при участии народа, поэтому очень важно, чтобы кандидаты от оппозиции победили там, где запланирован второй тур», - сказал Джапаридзе.
По словам Джапаридзе, «Лело» считает, что досрочные парламентские выборы необходимы, при этом партия планирует продолжать работу в парламенте и городских советах.
СМИ: Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера
Михаил Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник. По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины.
Родственник водителя трейлера Элгуджи Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Уроженец Абаши якобы является и владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала лишь инициалы мужчины: Э. Ц. Ему предъявлены обвинения в укрывательство преступлений.
Источник Cnews также сообщил, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, можно сделать предположение, что грузовик прибыл в порт паромом из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил машину и на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.
Источник при этом опровергает информацию о том, что экс-президент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны накануне вечером (вероятно, вечером 30 сентября), и выложены в сеть уже из Тбилиси.
По данным CNews, о возвращении Михаила Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.
В сакребуло Батуми у оппозиции будет 19 депутатов, а у «Грузинской мечты» - 16
Согласно итогам муниципальных выборов 2 октября, в сакребуло Батуми проходят по пропорциональной системе представители четырех партий. Об этом сообщает местное издание «Батумелеби» со ссылкой на данные счетной комиссии Аджарии на 17:00.
В городской совет второго по величине города Грузии проходят следующие партии: правящая «Грузинская мечта», «Объединенная оппозиция – Единое национальное движение», «За Грузию» и «Лело».
По информации с 79 окружных комиссий в Батуми к этому времени, «Грузинская мечта» получила 39,42% (29 789 голосов), «Национальное движение» 38,3% (28 970 голосов), партия Георгий Гахария «За Грузию» – 10,4% (7 587 голосов), «Лело» - 3,2% (2447 голосов).
В Батумском сакребуло 35 мест. Соответственно, «Грузинская мечта» сможет получить 12 мест по пропорциональной системе. К ним прибавятся еще четыре депутата, которые, согласно предварительным данным, выиграли выборы в мажоритарных округах.
Также, по предварительным данным, «Объединенная оппозиция – Национальное движение» получит 12 мест в сакребуло по пропорциональному списку и еще три места мажоритарных депутатов. В сумме оппозиционные партии получат в Батумском сакребуло 19 мандатов, а «Грузинская мечта» - 16 мандатов.
Исходя из этого, во время принятия решений по тому или иному вопросу в городском совете особое значение будет иметь то, какую позицию займут представители партии Гахария.
Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия
Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия и передал на землю снимки планеты. На фотографии – часть северного полушария Меркурия с кратерами Лермонтова и Кальвино.
Миссия по исследованию ближайшей к Солнцу планеты – это совместный проект Европейского космического агентства и Японии. По планам зонд выйдет на орбиту Меркурия через четыре года. А до этого шесть раз пролетит мимо планеты.
BepiColombo назван в честь итальянского учёного. Он работал над гравитационными маневрами, которые помогли впервые добраться до планеты в 1970-х годах. Зонд будет изучать поверхность Меркурия, его магнитное поле и солнечный ветер.
В Кабуле при взрыве у мечети погибли несколько человек
Несколько человек погибли в Кабуле в результате взрыва недалеко от мечети Идгах. Об этом сообщил представитель запрещенного в России террористического движения «Талибан» Забихулла Муджахид. В мечети во время взрыва проходила церемония прощания с его матерью.
Афганская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя правительства талибов пишет о гибели двух человек. Еще два человека получили ранения. По данным корреспондента Tolo News, погибли восемь человек, 20 ранены.
В связи с нападением задержаны три человека. Ответственность за взрыв на себя пока что никто не взял. По данным СМИ, после взрыва талибы вступили в перестрелку с бойцами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
Также стало известно о том, что в Джелалабаде талибы казнили двух сторонников «Исламского государства». По данным местных СМИ, казненные были причастны к убийствам четырех человек, в том числе местного журналиста.
Движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в августе – на фоне вывода войск США. В сентябре представители движения заявили о возобновлении казней в стране.
Ранее талибы заявляли, что в стране нет бойцов «Исламского государства», но некоторое время назад они начали операцию против радикальной группировки в провинции Нангархар.
Глава абхазского МВД отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября
Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар попросил президента отстранить его от работы на время расследования инцидента со стрельбой 30 сентября на набережной Сухуми.
Такое обращение он сделала на совещании Аслана Бжания с силовыми структурами, правительством и руководством президентской администрации.
Дбар выразил надежду на то, что депутаты, которые имеют отношение к случившемуся, поступят так же.
Бжания принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время расследования инцидента на набережной и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел Руслана Ажиба, сообщает «Нужная газета».
Президент Грузии дала оценку прошедшим выборам
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, выборы в органы местного самоуправления 2 октября прошли в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде, без существенных нарушений. Однако президент отмечает, что, несмотря на положительную оценку, она отмечает наличие трех важных моментов:
«Первое, прискорбно, и об этом говорили и международные наблюдатели - главной темой этих местных выборов были не проблемы местного самоуправления, надеюсь, что во втором туре этот вопрос будет подниматься гораздо дальше, потому что избиратели решают свое местное будущее в этом плане.
Также я упомянула, что установлена, подтверждена многопартийность. Маленькие партии будут представлены в сакребуло, но было бы желательно, чтобы маленькие партии получали больше шансов, больше ресурсов, больше средств, потому что в будущем победить деполяризацию можно только маленькими партиями, третьими силами.
И, в-третьих, как женщина-президент этой страны, я хотела бы, чтобы женщинам было предоставлено больше места на этих выборах, особенно на местных выборах, потому что мы знаем, насколько женщины вовлечены в местную экономику и насколько важны их инициативы. Очень жаль, что ни в списках, ни среди кандидатов в мэры не выдвигали больше женщин».
Саломе Зурабишвили выразила благодарность гражданам Грузии за участие в выборах, отметив, что выборы 2 октября - это «еще один шаг к демократии и стабилизации», сообщает «Нетгазети».
«Своим участием во вчерашних выборах грузинский народ показал, что его выбор - мир, стабильность, а не волнения, не конфронтация, не насилие и поляризация. Если есть необходимость в изменениях, то для этого и существует путь выборов. Избиратели всем ясно дали понять», - сказала президент.
По словам Зурабишвили, эти выборы также ознаменовались участием многих малых партий, что, по ее мнению, важно для разнообразия политической среды.
По словам Саакашвили, полицейские, задержавшие его, сделали с ним селфи
Член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе рассказала журналистам о встрече в руставской тюрьме с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По ее словам, у экс-главы государства нет претензий ни к правоохранителям, задержавшим его, ни к сотрудникам исправительного учреждения, где он содержится, передает SOVA.
«Он сказал, что полицейские не обращались с ним грубо, вели себя очень хорошо. Также он позитивно относится к персоналу администрации тюрьмы, они тоже не проявляли никакой грубости. Он рассказал, что все, кто вошел [в квартиру] задерживать его, сделали с ним селфи. По его словам, это главный индикатор того, насколько они «рассыпаны», - сказала Херхеулидзе.
Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в квартире одного из жилых домов в тбилисском районе Санзона 1 октября. При аресте он не оказывал сопротивления. В настоящее время экс-президент содержится в пенитенциарном учреждении №12 в городе Рустави. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку.
Прокуратура Грузии сегодня не выдвинет Саакашвили обвинение в незаконном переходе границы
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сегодня не будет предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии. В прокуратуре пояснили, что Саакашвили находится в тюрьме по другим делам - согласно заочно вынесенному судебному вердикту экс-президент был приговорен к шести годам тюрьмы, передам «Новости-Грузия».
Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. По данным прокуратуры, он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины.
Экс-президент обвиняется по ряду уголовных дел, по двум из них ему заочно уже вынесен приговор, остальные дела – в судебном производстве.
«Михаил Саакашвили задержан уже как осужденный. Он разыскиваемое лицо, он осужден, и на этом этапе приговорен к шести годам, поэтому находится в пенитенциарном учреждении. В этом случае не определен никакой правовой срок на предъявление обвинения по новому следствию. Это не задержанное лицо, которое впервые совершило преступление. Исходя из этого, сегодня ему не будет предъявлено обвинение», - пояснили в пресс-центре.
В прокуратуре подчеркнули, что следствие не ограничено во времени и установит все другие обстоятельства по делу экс-президента. Что касается дела о пересечении границы, то оно ведется, но когда будет предъявлено обвинение, пока не известно.
- Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на улице Квишхетской в Тбилиси. Михаил Саакашвили осужден по делам о помиловании лиц, осужденных за избиение бывшего депутата Валерия Гелашвили и убийство Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в суде продолжаются два уголовных дела с обвинениями в отношении Михаила Саакашвили - вторжение в телекомпанию «Имеди», разгон акции 7 ноября, изъятие имущества Патаркацишвили и т.н. дело о пиджаках.
- В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного гражданина Украины и бывшего президента Грузии.
- Саакашвили находится в тюрьме №12 в городе Рустави (30 км от Тбилиси) и продолжает в заключении голодовку, так как считает себя политическим заключенным и не согласен с предъявленными ему обвинениями.
Владельцу квартиры, где был задержан Саакашвили, предъявлены обвинения
Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, в которой находился бывший президент Михаил Саакашвили во время его задержания. Э. Ц. вменяется в вину укрывательство преступлений (статья 375 УК Грузии).
По данным ведомства, обвиняемому было известно о том, что гражданин Украины Михаил Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее, 30 сентября 2021 года он предоставил ему свою квартиру.
1 октября там был задержан экс-президент, признанный в Грузии виновным по статьям 25 (Ответственность исполнителей и соучастников), 117 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 333 (Превышение служебных полномочий). Кроме того, в отношении Саакашвили начато расследование по статье 344 (Незаконное пересечение государственной границы). Экс-президент является фигурантом и других уголовных дел.
По данным прокуратуры Грузии, 1 октября был задержан и гражданин Э. Ц. Ему грозит лишение свободы от 1 до 4 лет. Обвинение обратится в Тбилисский городской суд в установленный законом срок для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста, сообщает SOVA.
Аслан Бжания вернулся в Абхазию, прервав рабочую поездку в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся сегодня днем в Абхазию.
Главе республики пришлось прервать рабочий визит в связи осложнением ситуации, вызванным конфликтом между депутатом парламента Гарри Кокая и ветеранами войны, с одной стороны, и сотрудниками милиции 30 сентября.
В эти часы в президентской администрации проходит закрытое совещание с представителями силовых структур и членов правительства, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Как сообщалось ранее, у Бжания был запланирован ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
- Сегодня организация ветеранов «Аруаа» призвала жителей республики 4 октября, в 11:00 часов выйти на митинг к зданию парламента в связи с инцидентом 30 сентября. Ветераны возмущены тем, что в инциденте участвовало руководство МВД во главе с министром, «тем самым фактически подавая пример всем своим подчинённым».
ISFED опубликовало результаты параллельного подсчета голосов на местных органах в Грузии
НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) публикует результаты параллельного подсчета голосов [PVT] на основе информации, полученной от 95% наблюдателей, сообщает «Нетгазети». Результаты показывают максимальные и минимальные результаты партий, набравших более 1% на национальном уровне.
В результате параллельного подсчета голосов ISFED «Грузинская мечта» получила наибольшее количество пропорциональных голосов по стране. Расчетный процент партии 46,6%, степень погрешности +/- 1,18%, минимальный результат 45,4%, максимальный 47,8%.
На втором месте «Национальное движение», расчетный процент которого составляет 31,1%, степень погрешности - +/- 1,07%, минимальный результат - 30,0%, максимальный - 32,2%.
Третье место заняла партия экс-премьера Гиоргия Гахария «За Грузию». Расчетный процент партии составляет 7,7%, степень погрешности - +/- 0,53%, минимальный результат - 7,2%, максимальный - 8,2%.
В Тбилиси, согласно параллельному подсчету ISFED, среди первых трех партий оказались:
«Грузинская мечта» - расчетный процент 39,7%, погрешность +/- 0,99%.
- Минимальный результат - 38,7%
- Максимальный результат - 40,7%
«Единое национальное движение» - расчетный процент 28,3%, степень погрешности +/- 0,89%:
- Минимальный результат - 27,4%
- Максимальный результат - 29,1%
Гахария – «За Грузию» - расчетный процент 8,8%, степень погрешности +/- 0,39%:
- Минимальный результат - 8,4%
- Максимальный результат - 9,2%.
В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. По данным ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.
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