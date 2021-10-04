Опубликовано расследование об активах ближайшего окружения Путина 

В воскресенье ряд международных СМИ, среди которых - российское издание "Важные истории", опубликовали глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственниках со всего мира. Среди тех, кто упоминается в расследовании, люди из ближайшего окружения Владимира Путина.

Согласно опубликованной информации, Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, и дочь которой Лиза, как утверждалось в СМИ, феноменально похожа на Путина, с 2006 года является бенефициаром компании Brockville Development Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo, её стоимость - 3,6 миллиона евро.

Отмечается, что номинальным собственником Brockville значится панамский офшор Radnor Investments SA. Ранее он фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего другу Путина, бизнесмену Геннадию Тимченко.

Кроме Светланы Кривоногих на Британских Виргинских островах свои компании зарегистрировали институтские друзья Путина - Николай Егоров и Виктор Хмарин. Приблизительный размер активов фирмы Pollux Global Corp, которой владеет Егоров, оценивается в 50 миллионов долларов. Хмарин же, как утверждается в расследовании, являлся бенефициаром компании Luciano Services Corp - она была зарегистрирована в 2009 году. Целью её создания было держать счёт в швейцарском банке BSI.

В свою очередь Роман Путин, сын двоюродного брата президента России, как минимум до 2013 года владел офшором Infinite Capital Corp, зарегистрированным на Сейшельских островах. Компания должна была заняться инвестированием средств в бизнес-авиацию, а её уставный капитал составлял 100 тысяч долларов.

В Сингапуре, как утверждают расследователи, учредил свою компанию Angelus Trust председатель правления Сбербанка Герман Греф. Она управляла семейными активами Грефа более чем на 55 миллионов долларов. В 2017 году глава Сбербанка принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust своего племянника Оскара, проживающего в Швейцарии.

Наконец в расследовании сказано, что семья Сергея Чемезова, главы корпорации "Ростех", спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе - виллу и яхту в Испании.

Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока не комментировали опубликованную информацию.