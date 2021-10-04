«Арест Саакашвили плохо отразится на западном курсе страны»

Часть грузинского общества все еще гадает, в чем заключался план экс-президента Михаила Саакашвили и чего он пытался добиться своим возвращением в Грузию. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением пользователей социальных сетей о том, может ли приезд Саакашвили повлиять на жизнь в стране и каким образом.

– Повлияет ли возвращение в Грузию Михаила Саакашвили на общую атмосферу в стране?

Екатерина: Несмотря на грандиозные планы и надежды и на великие амбиции бывшего президента, его прибытие в Грузию никак не повлияет на обстановку в стране. Наверное, он ожидал многочисленных митингов в его поддержку, чего, я полагаю, не случится, так как его соратники и он не являются достойной альтернативой нашей власти. Люди не выйдут и не будут терять свое время и силы на это. Максимум – будет несколько небольших акций протеста, о которых в скором времени все забудут.

Ирина: Я считаю, что приезд Саакашвили в Грузию в первую очередь повлияет на сторонников «Единого национального движения». Скорее всего, они станут более активными. Кроме того, когда такую фигуру, как Михаил Саакашвили, сразу по возвращении отправляют в тюрьму, – это доказывает то, что в стране действительно преследуют представителей оппозиции по политическим признакам, случай с экс-президентом отличный тому пример. Я думаю, сейчас его начнет поддерживать весь оппозиционный спектр, и битва «националов» и «мечтателей» перерастет в большие масштабы.

Георгий: Немного сложно ответить на этот вопрос, тут ведь по-разному может развиться ситуация. С одной стороны, возвращение Саакашвили уже повлияло на пассивный электорат, на тех людей, которые даже не планировали участвовать в голосовании, но настолько ненавидят экс-президента, что его поступок их подтолкнул на такие действия. Впрочем, его приезд «оживил» и ту часть общества, которая хорошо относится к Саакашвили, но уже не ждала и не надеялась на его возвращение. Он, наконец, сдержал свое слово, и это в какой-то мере пробудило их. Как они будут вести себя дальше, сказать сложно, но в целом приезд больше положительного принесет сторонникам Миши, чем его противникам.

Саломе: Я думаю, что возвращение Миши ничего не изменит. Наверное, «националы» надеялись на то, что у них получится осуществить революцию, возможно, пролилась бы кровь, однако этого не произошло. Наверное, будет несколько протестных акций, но никаких масштабных изменений за ними не последует. Миша – не тот человек, из-за которого должна начаться революция или пролиться кровь. Пусть сидит там, где он сейчас.

Тариел: Приезд Саакашвили, мне кажется, никак не повлияет на валютный курс, не отразится положительно на бедности в стране или на внешней политике, вряд ли стоит ждать чего-то масштабного. Может быть, своими сантиментами он добьется мобилизации сторонников «Нацдвижения», но ведь и сторонники «Грузинской мечты» теперь будут в режиме готовности. В общем, скорее всего, это просто повлияет на ленивых избирателей, и ко второму туру выборов в голосовании примет, скажем, на 10% процентов больше избирателей, чем это ожидалось. Ничего другого положительного за его приездом не последовало бы.

Мари: Приезд Саакашвили для Грузии и грузинского народа ничего не меняет, я думаю. Но, с другой стороны, стоит учитывать, что Саакашвили – третий президент Грузии, и сейчас ему придется отбывать срок заключения на родине, мне кажется, это плохо отразится на западном курсе страны.