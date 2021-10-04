Георгий Гахария ушел в зону отчуждения

Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария впервые появился сегодня после итогов выборов в самоуправление. Впрочем, до этого как «Грузинская мечта», так и «Нацдвижение» сами исключили переговоры с ним перед вторым туром.

На специальном брифинге экс-премьер заявил, что не будет призывать своих сторонников поддерживать во втором туре ни «Грузинскую мечту», ни «Единое национальное движение».

«Мы не можем и не будем оскорблять сторонников, призывая голосовать за ту или иную партию, по той простой причине, что этот избиратель отверг радикализм и сказал свое «нет» тем политическим силам, которые создают иллюзию борьбы, возвращая страну в прошлое».

В своем выступлении Гахария затронул тему возвращения Михаила Саакашвили, назвав происходящее маскарадом, утроенным за несколько часов до выборов двумя политическими силами для введения избирателей в заблуждение.

Объявление нейтралитета многое меняет для оппозиции. Напомним, по итогам выборов партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» по пропорциональным спискам получила более 137 тысяч голосов и почти с восемью процентами заняла третье место. Как полагают эксперты, такой результат дает экс-премьеру в ближайшие четыре года возможность во многом определять политику муниципальных властей в крупных городах. Например, в сакребуло Батуми, второго по величине города Грузии, у «Грузинской мечты» 16 мандатов, у «Нацдвижения» – 15, что делало три голоса, полученные партией Гахария, решающими.

Предпочтения избирателей вышедшей на третье место партии также могут стать решающими во вторых турах выборов, где определится судьба мэров 20 городов.

По всей видимости, предвидя его поведение, в «Грузинской мечте» своего бывшего премьера упоминали лишь в контексте невиданного предательства, не позволившего правящей партии одержать победу в первом же туре. Выступая сегодня на брифинге, председатель «мечты» Ираклий Кобахидзе не допустил сотрудничества с Гахария даже по тематическим вопросам:

«Сотрудничество с партией Гахария, партией предателя, конечно же, исключено. Что касается ее политического будущего, то она обязательно распадется, и произойдет это по простой причине – мы прогнозировали, что этот человек скроется от общественности после выборов. С момента выборов прошло два дня, а его просто не видно. Он даже не поблагодарил сотни тысяч людей, поддержавших его партию. Этот человек испарился, как дым. Что лишний раз доказывает: он лучше всех знает, что он предатель, и, прежде всего, скрывается от своей ответственности».

Судя по всему, ко всему готовы были и в «Едином национальном движении», напоминая его былые отношения с учредителем «Грузинской мечты» Иванишвили. По мнению Бачо Долидзе, контакты с Гахария не имеют перспектив.

«Мы готовы вести переговоры с поддерживающими нас оппозиционными партиями, так как необходимо объединить силы ко второму туру. Наши отношения с Гахария не являются секретом. По нашему мнению, партия, рожденная в недрах офиса Бидзины Иванишвили, не может быть полностью оппозиционной. Поэтому у нас нет отношений с Гахария, и нам трудно представить отношения с ними», – сказал Бачо Долидзе.

По словам бывшего республиканца, политолога Давида Зурабишвили, Георгий Гахария имел все перспективы на получение серьезной поддержки общества, если бы не внезапное появление Михаила Саакашвили. В новых реалиях две ведущие силы вновь поделили политическое поле Грузии, не оставив поле для маневра для неприсоединившихся.

«Его (Саакашвили) приезд и задержание были взрывом тектонической силы на политическом поле Грузии, и, по моему мнению, больше всех досталось Георгию Гахария, который претендовал на голоса недовольных «Грузинской мечтой», которые не были готовы голосовать за «Нацдвижение». Теперь и он, как и другая умеренная часть оппозиции, кроме ЕНД, оказался в непростом положении и взял тайм-аут. Ситуация такова, что в альянсе с «Нацдвижением» более малые партии теряют свое лицо, так как начинают озвучивать именно ее политическую повестку дня, и избиратель, не находя принципиальной разницы, голосует за крупную партию. Именно этим можно объяснить провал партий, получивших в лучшем случае не более 3%. И в этом секрет успеха Гахария, который соблюдал дистанцию от главных сил. Это непросто, но другого выхода сохранить свое лицо нет», – заявил эксперт.

По мнению Гахария, его партия будет самостоятельно формировать свою повестку дня. Больших подробностей он на брифинге не раскрыл.