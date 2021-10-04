Ника Мелия: Посеять вражду между мной и Саакашвили не удастся

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обещает «до последнего вздоха» бороться за освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Мелия заявил сегодня, 4 октября, на митинге в поддержку Саакашвили у Руставской тюрьмы, куда был помещен экс-президент после задержания 1 октября, сообщает «Новости-Грузия».

«Как бы они ни пытались посеять вражду между мной и Михаилом Саакашвили, им это никогда не удастся, наоборот, мой человеческий, политический, мужской, гражданский долг и обязанность – до последнего вздоха бороться до тех пор, пока этот человек остается здесь, в тюрьме», - заявил Мелия, обращаясь к участникам акции.

Он также сообщил, что будет делать заявления о дальнейших планах экс-президента и ЕНД, пока Саакашвили остается в тюрьме.

«Этим мы избежим недоразумений. Важно соблюдать дисциплину в этой нешуточной борьбе. Результаты этой борьбы определят будущее этой страны на 15-20 лет», - заявил Мелия.

Лидер основанной Саакашвили партии, который баллотируется в мэры Тбилиси, также говорит о важности второго тура муниципальных выборов. По его словам, 30 октября [день проведения голосования] станет «полем битвы».

К настоящему времени акция у Руставской тюрьмы уже завершена. Участие в ней принимали несколько тысяч человек. Чтобы выразить поддержку экс-президенту, его сторонники съехались из разных регионов Грузии. Спикеры сегодняшнего митинга неоднократно подчеркнули, что считают Саакашвили политическим заключенным и будут продолжать борьбу за его освобождение.

Саакашвили был задержан в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. Он нелегально пересек границу и прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, которые прошли в субботу, 2 октября.