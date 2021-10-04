Проваленный референдум и вторая попытка 

Грузия не смогла определиться с выбором – борьба за местные органы самоуправления и за кресла мэров в крупнейших городах страны переходит во второй тур. Власти и оппозиция поздравляют каждый себя с победой, но цифры говорят о том, что за реальную победу придется серьезно побороться. Причем многое будет зависеть от тех, кто не жалует ни «Грузинскую мечту», ни оппозицию.

Мобилизоваться во втором туре, чтобы грузинские города не попали в руки «людоедов и падальщиков», – такие призывы к избирателям слышатся из уст представителей «Грузинской мечты» по итогам выборов в органы местного самоуправления. Правящая партия не смогла одержать победу в первом туре ни в одном из самоуправляемых городов.

Согласно последним данным ЦИК, голоса распределились следующим образом: в масштабах страны «Грузинская мечта» набрала 46,74%, «Единое национальное движение» – 30,68%, «Гахария – для Грузии» – 7,79%. Что касается крупных городов, то в Кутаиси и Батуми кандидаты от ЕНД обошли представителей «Грузинской мечты». А в Тбилиси, несмотря на все заверения властей, Кахе Каладзе не удалось преодолеть 50%-ный барьер. Но, несмотря на это, в правящей партии продолжают настаивать: победа «Грузинской мечты» безоговорочная. Об этом сегодня, в частности, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе:

«Сегодня мы подвели итоги выборов в муниципальные советы. Согласно им, «Грузинская мечта» формирует однопартийное большинство практически во всех муниципальных советах. И нам не составит труда сформировать твердое большинство во всех спорных муниципалитетах. На это есть одна простая причина – соответствующие политические партии, которые там представлены определенным количеством мандатов, сейчас находятся на грани краха. Поэтому в данной ситуации нам не составит труда решить этот вопрос, мы будем работать с конкретными депутатами горсовета».

При этом Кобахидзе подчеркнул, что власти не позволят оппозиции спекулировать результатами голосования. По словам председателя «Грузинской мечты», выборы получили одобрение международных наблюдателей.

Действительно, глава Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами Альберт Джонсон оценил организацию избирательного процесса положительно, отметив при этом, что были и нарушения, и серьезная поляризация общества:

«Выборы в местные органы власти 2 октября в целом прошли хорошо, но они прошли в условиях политического кризиса и периода резкой поляризации. Кандидаты могли свободно проводить предвыборную кампанию в условиях жесткой конкуренции, хотя неоднократно звучали широко распространенные и последовательные обвинения в запугивании, подкупе голосов и давлении на кандидатов и избирателей».

Что касается непосредственно дня выборов, глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ считает, что голосование в целом было прозрачным, хотя были зафиксированы незначительные процедурные нарушения и другие инциденты. В частности, некоторые наблюдатели злоупотребляли своим положением, а отдельные группы пытались оказать влияние на избирателей. Также наблюдались случаи с насилием и агрессивная риторика в соцсетях.

Миссию ОБСЕ поддержал и дипломатический корпус. В частности, представительства ЕС и США присоединились к оценкам коллег из БДИПЧ/ОБСЕ, но указали на продолжающееся размывание границы между государственными и партийными ресурсами, что «вызывает глубокую тревогу». Дипломаты осудили факты давления на учителей, сотрудников правоохранительных органов и других работников государственного сектора. Подобные злоупотребления, говорится в заявлении посольства США, слишком часто происходят на выборах в Грузии и совершенно несовместимы с демократическими и евроатлантическими устремлениями Грузии.

Но одно уже ясно точно: победа на «референдуме», на котором настаивала оппозиция, подразумевая соглашение Шарля Мишеля, осталась за «Грузинской мечтой». Хотя правящая партия и вышла из договора, тем не менее преодоление 43%-ного барьера дает ей моральное право не проводить досрочных парламентских выборов. На что и поспешил указать Ираклий Кобахидзе:

«Еще раз напоминаем, что наши кандидаты в мэры выиграли выборы в первом туре в 44 муниципальных образованиях, а второй тур пройдет только в 20 муниципалитетах. Мы подтверждаем, что уверены в победе наших кандидатов во всех 20 муниципалитетах. Следовательно, мы улучшим даже результаты выборов в органы местного самоуправления 2017 года, на которых мы тогда проиграли выборы мэров в двух муниципалитетах. Как вы знаете, на выборах в органы местного самоуправления мы выиграли и так называемый референдум. 47% грузинских избирателей подтвердили твердую уверенность в «Грузинской мечте».

А в «Национальном движении» теперь ждут хода Георгия Гахария, занявшего третье место на выборах мэра Тбилиси. Да и в муниципальных органах власти его партия также будет третьей силой. Одна из лидеров ЕНД Тина Бокучава считает, что дальнейшие действия бывшего премьера во многом определят итоги второго тура:

«Сейчас главный вопрос – в отношении Георгия Гахария. Я была уверена, что он был и есть проект Иванишвили и что он является потенциальным коалиционным партнером для Иванишвили. Сегодня мы получили результат, когда во многих городах и районных центрах у «Грузинской мечты» не получается сформировать большинство. Таким образом, существует необходимость формирования коалиций. Небольшие партии должны будут либо примкнуть к «Грузинской мечте», либо сгруппироваться вокруг «Национального движения». И сейчас это лакмусовая бумажка – куда идет Георгий Гахария».

Сам Георгий Гахария не торопится призывать своих сторонников отдать предпочтение представителям «Мечты» или ЕНД. По словам бывшего премьера, он не собирается оскорблять людей, отказавшихся от поляризации в пользу прогресса тем, чтобы советовать им поддержать одну из сил, эту поляризацию и устроивших. Впрочем, в «Грузинской мечте» уже подчеркнули, что с «предателем Гахария» никаких дел иметь не хотят.

При этом представители партий, не сумевших пройти в органы местного самоуправления, видят в сложившейся ситуации замкнутый круг. По словам одного из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия, он и его соратники не намерены призывать избирателей голосовать за кого-либо из прошедших во второй тур:

«Эти две стороны играют в одну игру, и не имеет значения, за какую вы проголосуете. На этих выборах нет выбора, есть одна большая игра «Миша-Бидзина», финальные эпизоды которой мы видели. «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили привезли Михаила Саакашвили к грузинскому народу, и мы провели выборы в таких условиях».

Оптимистичный же настрой «Национального движения» на второй тур в партии власти считают наигранным. Министр культуры Тея Цулукиани даже «посочувствовала» политическим визави:

«Где внеочередные выборы?! Нет их! Где протесты и революция?! Почему сегодня премьер-министр – Гарибашвили?! Внеочередных выборов нет, Гарибашвили – премьер-министр Грузии, у власти «Грузинская мечта», я скорблю по этому поводу».

Впрочем, противники власти уверены: Цулукиани и ее товарищам по партии скоро придется скорбеть на самом деле. Второй тур выборов пройдет в Грузии 30 октября.