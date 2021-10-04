Многоголосое эхо инцидента на сухумской набережной

Три дня из предшествующей четырехдневки выходных в Абхазии общество в республике бурлило, обсуждая ужасный инцидент, произошедший поздно вечером 30 сентября, когда после стрельбы в воздух на сухумской набережной и неподчинения требованиям сотрудников милиции последние избили группу ветеранов Отечественной войны народа Абхазии.

Да, многие продолжали отмечать за праздничными столами в разных компаниях День Победы и Независимости, но в ходе этих встреч практически неизбежно заходили разговоры о произошедшем в двенадцатом часу ночи 30 сентября на сухумской набережной, у морпорта, при столкновении группы ветеранов войны из села Адзюбжа, в которой присутствовал и выходец из этого села 34-летний депутат парламента Абхазии Гарри Кокая, и большой группы сотрудников милиции во главе с 37-летним министром внутренних дел Дмитрием Дбаром.

Ну, а что касается обсуждения в интернет-сообществе, то только ленивый активист соцсетей не высказался за эти дни в связи с шокирующим инцидентом на набережной. Увы, как и обычно, позицию большинства комментаторов формировала не совокупность обстоятельств произошедшего (к тому же достоверных данных, подтвержденных обеими сторонами конфликта, было поначалу крайне мало), а их внутриполитическая ориентация. Часто только увидев имя и фамилию откликнувшегося активиста «Фейсбука», можно было уже сразу предугадать, что и как он напишет, возмущаясь исключительно одной из сторон конфликта.

Большинство откликантов придерживались односторонних оценок – позитивных или негативных – и при комментировании интервью, которые давали Абхазскому телевидению Дмитрий Дбар и Гарри Кокая.

Министр внутренних дел высказался 1 октября. По его словам, вечером 30 сентября поступил сигнал, что на набережной Махаджиров, на площади Сергея Багапша, производятся выстрелы из огнестрельного оружия. Министр незамедлительно выехал на место, так как в тот момент в одном из ресторанов на набережной – «Дольче Вита» – находилась делегация из Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, там же присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания. После того, как Дбар приехал на место, примерно через три-пять минут стрельба повторилась. Далее он сказал:

«Когда я подошел на место, обратился к людям и спросил, кто производил непосредственно выстрелы, на что депутат Кокая сказал, что выстрелы производил он. Видя нетрезвое состояние депутата парламента, я попросил его о том, чтобы он сдал оружие, которое находилось при нем, на что я получил отказ. Несколько раз поступила просьба о том, чтобы депутат парламента отдал пистолет и что завтра уже разберемся по факту происшествия. На что он повторно мне отказал выдать оружие. После этого сотрудники органов внутренних дел постарались у него забрать огнестрельное оружие, на что пошли нецензурная брань и агрессия по отношению к сотрудникам органов внутренних дел. Естественно, неприятно, что в данном инциденте участвовали ветераны войны. Мы с глубочайшим уважением относимся к ветеранам и селу Адзюбжа. Но неправомерные действия, которые совершал на тот момент депутат парламента, мы были обязаны пресечь. Пистолет был изъят, гильзы были изъяты. Проводится доследственная проверка. Министерство внутренних дел готово оказать в полном объеме финансовую поддержку и, если необходимо, медицинскую помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, участвовавшим в инциденте. Это я говорю официально».

Позднее, 3 октября, на пресс-конференции в АРСМИРА представители села Адзюбжа опровергли, что во время стрельбы в воздух в соседнем ресторане «Дольче Вита» находился президент Южной Осетии, по их сведениям, он уехал оттуда за несколько часов. Оппонентов министра возмутило также, что, вместо извинений перед ветеранами войны, он предложил им финансовую поддержку: те, мол, не продают свои честь и достоинство.

А 2 октября интервью Абхазскому телевидению по телефону дал Гарри Кокая. Парламентарий рассказал, что в этот день группа ветеранов и инвалидов войны из Адзюбжи, примерно семь человек, из числа его родственников и друзей решили отметить День Победы в столице впервые за много лет и позвали его присоединиться к застолью. Далее, по его словам:

«Мы посидели. Кто-то пил, кто-то не пил. Уже время к 11 часам было, заведение стало закрываться, мы вышли на улицу. Была очень плохая погода, было безлюдно, никого не было на берегу. Поддавшись эмоциям, видимо, не совладав с эмоциями… произошла эта стрельба. Кто стрелял - при встрече с министром я сказал, что это я стрелял, но это еще... пусть разбирается в этом прокуратура».

Группа ветеранов вышла к фонтану и припаркованным неподалеку машинам. В это время со стороны кафе «Дольче Вита» по направлению к ним шли правоохранители, человек 10, во главе с министром ВД.

Они начали кричать: «Кто стрелял? Кто стрелял!?» Когда обе группы приблизились вплотную, Кокая спросил у Дбара, что случилось, в связи с чем такая реакция. В ответ министр вновь повторил свой вопрос о том, кто стрелял, и стал обыскивать ветеранов, сопровождавших депутата. В этот момент Гарри Кокая сказал, что стрелял, возможно, он сам и предложил главе МВД спокойно поговорить, обсудить ситуацию. На что тот ответил, что говорить не собирается и потребовал у депутата предъявить пистолет. Кокая отказался это делать, так как «не держал в руках оружие и никому не угрожал». И продолжил:

«После того как я отказался дать ему пистолет, так как он не имеет права изымать у меня пистолет, чтобы все понимали, депутат – лицо неприкосновенное и не может подлежать обыску или каким-то допросам и так далее. Когда они уже начали грубую силу применять, я успел сказать Диме: «Остановись!» И с левой стороны мне нанесли удар, рядом стоящий с ним сотрудник меня ударил. Удар был очень сильный, я его вообще не ожидал, и я потерял сознание и упал».

На вторые сутки после инцидента на набережной депутат был госпитализирован в Республиканскую больницу. О его самочувствии в СМИ никаких сведений не сообщалось.

В ходе полемики в пятницу и субботу между провластно и оппозиционно настроенными интернет-комментаторами последние обвиняли, в частности, президента Аслана Бжания, что, как только в Абхазии возникает обострение внутриполитической обстановки, тот «делает ноги», имея в виду, что 1 октября глава государства отбыл с рабочей поездкой в Россию. Сторонники президента с возмущением отвечали, что эта поездка была вообще-то запланирована еще 20 сентября, и советовали оппонентам «не судить о других по себе».

И вчера, в воскресенье 3 октября, Аслан Бжания прервал рабочую поездку в Москву и провел закрытое совещание с представителями исполнительной власти. Он уточнил, что он отбыл в Москву 1 октября. У него были запланированы встречи с российскими министрами по энергетике, экономическому развитию, финансам, обороне и другими высокопоставленными руководителями. И продолжил:

«Во время нахождения в Москве мне стало очевидно, что ситуация, которая возникла вокруг инцидента на набережной, приобретает нежелательную форму. Я прилетел для того, чтобы лично объективно разобраться в том, что здесь произошло. Я исхожу из того, что случившееся получило негативный резонанс, и ведущие российские издания – РБК, РИА и другие – неоднократно писали об этом. Надо предпринять все необходимые меры для установления истины. В связи с этим хотел бы задать ряд вопросов руководителям правоохранительных органов».

Дмитрий Дбар взял слово и сказал:

«Для объективности следствия, для того, чтобы я, как министр внутренних дел, не мог повлиять на следствие, находясь на своем посту, хочу обратиться к главе государства с просьбой о моем отстранении на время следствия. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично для того, чтобы следствие дало оценку о произошедшем инциденте на набережной Махаджиров и возле здания МВД».

Заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния сказал, что предложение Дмитрия Дбар объективно скажется на ходе расследования и в целом положительно повлияет на установление истины. Он отметил, что Следственным управлением Генпрокуратуры проводится процессуальная проверка по факту инцидента на набережной, допрашиваются свидетели, очевидцы, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий и назначен ряд экспертиз, в том числе по факту стрельбы из автомата возле здания МВД в третьем часу ночи 1 октября.

Президент Аслан Бжания принял отставку Дмитрия Дбара и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба. А также сказал:

«Вы знаете о том, что завтра будет заседание парламента. Необходимо сделать так, чтобы уважаемые депутаты имели возможность работать в спокойном режиме. Необходимо исключить всякое давление на парламент как на ведущую ветвь власти. В связи с этим начальнику ГСО и другим руководителям правоохранительных органов обеспечить необходимые меры безопасности – выставить соответствующее количество личного состава и принять другие необходимые меры. А еще он обратился к руководителям общественных партий, движений и гражданам страны с просьбой воздержаться от проведения политических акций и несанкционированных митингов на период проведения процессуальных действий».

Сегодня в администрации президента Абхазии состоялась встреча Аслана Бжания с пятью представителями села Адзюбжа. Выступивший от имени пришедших ветеран войны Гиви Допуа сказал:

«Это было кощунством – избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никаких мер. Я такого в своем государстве не ожидал». По его словам, ситуацию стали использовать разные политические силы: «Все нас тащат на какие-то митинги. Мы не по этим вопросам».

Президент отметил, что правоохранительные органы работают, осуществляется доследственная проверка, собираются показания.

Он подчеркнул, что, как глава государства, должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом: «Милицию надо воспитывать, создавать. У нас недавно был случай в Гагре, когда начальника уголовного розыска избили. Если у нас не будет милиции и прокуратуры, если они не будут работать, то у нас не будет государства».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия