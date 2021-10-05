В «ЛНР» возбудили дело против Михаила Саакашвили

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики («ЛНР») возбудила уголовное дело против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-за возможной причастности к убийству правоохранителей на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Саакашвили Михаила Николаевича, согласно паспорту - гражданина Украины… по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства, в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов, которая в конце февраля 2014 года вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов.

«Известно, что в результате стрельбы на Майдане Независимости в городе Киеве, которая имела место 20 февраля года, погибли 78 гражданских и 13 сотрудников правоохранительных органов», – отметили в «ЛНР».

Официальный представитель ведомства Инна Семенова, заявила, что генпрокуратура обратилась к белорусским и грузинским коллегам за помощью по делу против Саакашвили.