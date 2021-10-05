«Театр абсурда» – Кремль о событиях, связанных с Саакашвили

Лидер партии «Для Грузии», экс-премьер Георгий Гахария назвал прошедшие в стране муниципальные выборы шагом назад для грузинской демократии, передает «Новости-Грузия».

Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Согласно предварительным данным ЦИК, партия Гахария занимает по Грузии третье место, уступая правящей «Грузинской мечте» и оппозиционному «Единому национальному движению». Кандидат от партии «Для Грузии» смог выйти на второе место лишь в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани будет бороться за кресло мэра с кандидатом «Грузинской мечты» Георгием Немсадзе.

Как заявил Гахария, в ходе выборов отмечено было множество нарушений, систематический характер носили «карусели». По его словам, в предвыборный период сторонники и члены его партии подвергались давлению и получали угрозы.

Арест экс-президента Михаила Саакашвили Гахария назвал «маскарадом», который «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» устроили за несколько часов до выборов. Политик считает, что произошедшее также повлияло на результаты голосования.

«Это было спецмероприятие, спланированное двумя политическими силами из прошлого. Это был маскарад», - заявил он.

Как отметил Гахария, его партия будет представлена во всех органах самоуправления в городах и районах и продолжит действовать в интересах Грузии.

«Результаты выборов показали, что у грузинского народа появилась возможность бороться с двухпартийной системой. Для нас очень важны интересы государства, его развитие. Каждый наш шаг будет исходить из интересов Грузии», - заявил Гахария.

Ко второму туру выборов готовятся и правящая «Грузинская мечта», и «Единое национальное движение». По предварительным данным ЦИК, вторые туры пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.