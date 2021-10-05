Михаила Саакашвили ограничили в праве на телефонные звонки

Михаила Саакашвили, находящегося под стражей, ограничили в праве на телефонные звонки. Об этом сегодня, 5 октября, заявил адвокат экс-президента Бека Басилая.

С просьбой об ограничении к пенитенциарному учреждению обратилась прокуратура Грузии. В ведомстве заявляют, что Саакашвили проходит обвиняемым еще по двум делам (по другим двум он уже приговорен к тюремным срокам). «Поскольку он проходит обвиняемым и в суде рассматриваются эти дела, в соответствии с Кодексом заключения его ограничили в праве на телефонные звонки. Также во внимание было принято то, что по факту незаконного пересечения границы следствие ведет МВД», - объясняют в пресс-службе прокуратуры.

С объяснением ведомства не согласен адвокат Саакашвили Бека Басилая. Он считает, что правовых основ для такого решения нет. «Судебное разбирательство ведется уже несколько лет, телефонные звонки Саакашвили ему никак помешать не могли. Это высосанная из пальца причина с целью лишить его прямой коммуникации с внешним миром. Когда он был заграницей, у него был телефон, а судебное разбирательство все равно велось», - заявил он в беседе с «Нетгазети».

В заключение адвокат отметил, что поскольку Саакашвили уже под заключением, мера пресечения в качестве ареста должна быть отменена, после чего прокуратура Грузии не сможет требовать ограничения права экс-президента на телефонные звонки.