«Грузинскую мечту» предупредили о неполном соответствии

От умеренно-позитивных до абсолютно негативных – реакции международных партнеров Грузии на итоги муниципальных выборов с каждым днем становятся все более жесткими. Оппозиция связывает это с количеством нарушений, зафиксированных в ходе голосования. В «Грузинской мечте» продолжают настаивать: партия власти выиграла условный «референдум».

Выборы в Грузии стали «невероятным разочарованием». Во всяком случае, для американского сенатора. Республиканец Джим Риш, член комитета верхней палаты Конгресса США по международным отношениям, именно так описал свои ощущения от прошедших 2 октября в Грузии выборов в органы местного самоуправления. По словам Риша, они разительно отличались от парламентских выборов, состоявшихся в 2012 году, по итогам которых к власти пришла «Грузинская мечта».

В заявлении, опубликованном на официальном сайте сенатского комитета, Риш перечислил причины своего негодования:

«Эти выборы в Грузии стали невероятным разочарованием. Они драматично отличались от выборов 2012-го, где я был в качестве наблюдателя. Международное сообщество продолжит внимательно следить за вторым туром выборов в Грузии. Я возмущен сообщениями о массовых подкупах и угрозах. При организации второго тура выборов власти Грузии должны учесть те проблемы, которые выявила ОБСЕ, особенно насилие в предвыборный период и неравные условия, которые создают дополнительные вызовы для правящей партии. Справедливые и открытые выборы – признак сильной демократии».

Тем временем власти и оппозиция продолжают спорить о том, насколько нарушения, зафиксированные в ходе голосования, могут повлиять на итоговые результаты. Противники «Грузинской мечты» продолжают подавать жалобы в ЦИК и обещают бороться за каждый голос. По словам независимого депутата Тамар Кордзая, представителям правящей партии стоит ознакомиться с международными оценками и заявлениями от начала до конца, чтобы осознать всю степень недовольства партнеров Грузии избирательным процессом:

«Депутаты «Грузинской мечты» заявляют, что, по мнению международных организаций, выборы прошли в свободной обстановке. По мнению мониторинговой миссии ОБСЕ, неадекватное преимущество работает в пользу правящей политической партии. Это означает, что они очень хорошо видели, в каких условиях оппозиционные партии вступили в избирательную кампанию. Та же мысль прослеживается в заявлении посольства США, где говорится, что избирательной среде нанесен ущерб в результате повсеместного насилия, взяточничества и т. д. Поэтому хочу посоветовать нашим коллегам из «Грузинской мечты» в парламенте, чтобы они прочитали оценки и заявления от начала до конца».

По словам Кордзая, на данный момент только по Тбилиси итоговые протоколы, касающиеся выборов мэра, не сбалансированы (количество избирателей не соответствует количеству бюллетеней) на 306 избирательных участках. То есть более трети протоколов требует пересмотра. И подобные факты, отмечает оппозиционный депутат, наблюдаются по всей стране.

В «Грузинской мечте» в ответ продолжают настаивать: выборы прошли хорошо, у каждого была возможность сделать справедливый выбор, что и отметила избирательная администрация. Но, как отметил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, результат голосования тревожный, но по совсем другой причине:

«В принципе, результаты предыдущих выборов повторились, тогда (у «Национального движения») было 27%, а сейчас 30%. Существенной разницы между результатами нет, но это тоже очень много. Само по себе тревожит то, что за Никанора Мелия голосует почти каждый третий житель Тбилиси. Это показывает, что у нас тоже много работы. Это человек с нулевым интеллектом, это обычный хулиган, и каждый третий тбилисец голосует за него, это раздражает. Мы все должны вместе работать над этим».

При этом международные партнеры Грузии предлагают местным политикам работать над тем, чтобы выполнить свои обязательства, гарантом которых выступил президент Европейского совета. Шарль Мишель, комментируя прошедшие 2 октября выборы в органы местного самоуправления в Грузии, написал в своем Twitter, что решающее значение сейчас будет иметь возвращение к структурным реформам:

«Я хочу поблагодарить всех грузин, проголосовавших в первом туре выборов в органы местного самоуправления. Сейчас имеет решающее значение то, чтобы страна сконцентрировалась на структурных реформах, изложенных в соглашении от 19 апреля, особенно в сфере верховенства закона и правосудия».

Сторонники «Грузинской мечты» увидели в заявлении Шарля Мишеля подтверждение того, что партия власти выдержала тест на преодоление 43%-ного барьера, указанного в соглашении, и теперь может не опасаться за свою легитимность. Впрочем, такого мнения придерживаются далеко не все.

Основатель Грузинского центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе видит в заявлениях представителей коллективного Запада явное недовольство тем, как прошли выборы, которые должны были стать для Грузии тестом на демократию. А разговоры о преодолении пресловутого 43%-ного барьера считает далекими от реальности:

«На самом деле, это так не выглядит. В чьих глазах это должно было стать преодолением этого условного барьера, я имею в виду западных партнеров, так вот в их глазах, наоборот, они утратили легитимность. Четко было отмечено, что во всем были серьезные проблемы и были даны тяжелейшие оценки. Преодоление 43%-ного барьера было бы воспринято серьезно, если бы они преодолели этот барьер в условиях честных выборов. А так Запад не считает эти результаты преодолением условного барьера, поверьте. Они считают, что «Грузинская мечта» на этих выборах написала себе эти цифры. А напишет она себе 43%, больше или меньше, не имеет значения».

При этом, по словам эксперта, если на выборах 2020 Запад фактически закрыл глаза на подобные нарушения, то сейчас такой сценарий уже не пройдет:

«В 2020-м не было таких тяжелых оценок, более того, на фоне тех нарушений «Грузинской мечте» пришлось пойти на серьезный компромисс. На какой компромисс она может пойти сейчас, непонятно. Компромиссы рано или поздно заканчиваются. У всего есть свои границы. Также надо учитывать, что после того, как «Мечта» в итоге отказалась от компромиссов, Запад отменил финансовую помощь. Так что процесс уже начался. Понятно, что за один день такое не происходит, но у всего есть свои границы. И в данном случае эта граница пересечена. Поэтому каждый их («Грузинской мечты») следующий шаг будет оцениваться все более и более жестко».

При этом, по мнению Харшиладзе, то, что «Грузинская мечта» не смогла заручиться поддержкой большинства избирателей ни в одном из крупных городов страны, говорит об очень серьезном кризисе доверия со стороны граждан. Эксперт считает, что при таком раскладе партия власти очень близка к тому, чтобы эту власть потерять. Харшиладзе уверен, что повторить турецкую модель, когда Реджепу Тайипу Эрдогану и его партии «Справедливость и развитие» удается удерживать власть, несмотря на то, что все крупнейшие города страны оппозиционные, «Грузинской мечте» не удастся.