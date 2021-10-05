«Мы не будем ждать исполнительную власть»

В югоосетинском парламенте вновь обсуждался вопрос «временного ввоза». Владельцам автотранспорта, зарегистрированного в Южной Осетии, все еще проблематично его оформление. Депутаты намерены обратиться за помощью к коллегам из Госдумы.

29 и 30 сентября на таможенном посту «Нижний Зарамаг» собралась многокилометровая пробка. Водители и пассажиры буквально закидали социальные сети видеокадрами и сообщениями о неурегулированной проблеме. 30 сентября депутаты парламента успели пообщаться с главой Таможенного комитета Южной Осетии Муратом Цховребовым, однако, по их словам, ни одного вразумительного ответа на свои вопросы они так и не получили.

В беседе с журналистами глава комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Алан Алборов сообщил о готовящемся обращении к коллегам в Госдуму России: «В понедельник было проведено заседание двух комитетов с участием главы Государственного таможенного комитета Мурата Цховребова. Мы пришли к мнению, что будем готовить обращение, в котором отразим все нарушения, которые совершаются на таможенном посту при выдаче ввоза и во время других процедур. Письмо будет направлено в Совет Федерации и Госдуму».

Депутат Давид Санакоев говорит, что парламентарии надеются на отклик коллег из Госдумы:

«Мы будем пытаться найти выход из создавшегося положения, потому что страдает очень много наших граждан от нерешенности в этом вопросе. Насколько это обращение будет действенным, покажет время. Но сейчас мы собрали фактически весь материал за последний год и постараемся найти какой-то выход совместно.

– Да, но может встать вопрос о том, что в этом направлении предпринимает руководство республики, которое первым должно встать на защиту своих граждан. Уже потом, когда оно не сможет ничего сделать, наверное, имеет смысл посылать все эти обращения.

– Мы увидели, что вопрос решается. У нас почти год были отсрочки из-за ковида по временным ввозам на автомобили, но сейчас этот период закончился. Мы увидели, что все продолжается, проблема оголилась и не стала менее заметной. И сейчас мы увидели, какой коллапс вызвала крайняя дата – 30 сентября, когда заканчивалось очередное продление вот этих ввозов. Поэтому, чтобы больше этого не случалось, необходимо искать пути выхода, что мы и делаем. Мы не будем ждать ни исполнительную власть, ни кого-то другого».

Во время общения с главой ТК Южной Осетии депутатов интересовало, почему при пересечении границы с Украиной автовладельцам дают ввоз на год, тогда как при въезде из Южной Осетии всего на полгода, да и то «с большими проблемами»:

«В таможенном комитете Южной Осетии есть советник из Российской Федерации. Вы общались с этим человеком?

– Его не было, нет. Сейчас по этим вопросам не общались. Нам не удалось встретиться, потому что он был не на месте. Когда мы встречались с представителями нашего таможенного комитета, мы попросили, чтобы был и представитель от российской стороны.

– У нас есть еще представитель Южной Осетии в Москве. Что этот человек говорит по этому поводу?

– Ничего. Ничего не говорит».

Юрист, специалист по таможенному праву Тимур Кокойты не ждет быстрых практических результатов после обращения югоосетинских депутатов в Госдуму. И вот почему:

«По общепринятой практике это обращение переадресуют в исполнительный орган, то есть в Федеральную таможенную службу. И оттуда опять придет шаблонный ответ. Они обычно присылают ответ со ссылками на действующее законодательство, которое есть в России. Это евразийское законодательство и национальное законодательство РФ в области таможенного дела. Но эти ссылки и все эти нормы нам тоже известны. И югоосетинская сторона, жители Южной Осетии, добропорядочные жители Южной Осетии, которые периодически ввозят транспортные средства в Россию, они и требуют только этого: чтобы соблюдалось законодательство, в том числе со стороны таможенных органов. Потому что ни для кого не секрет, что таможенные органы, в частности североосетинская таможня, предъявляют к нам избыточные требования, никак не обусловленные нормами права».

Тимуру Кокойты известны случаи обращения в судебные органы Северной Осетии со стороны югоосетинских граждан, которые, по его словам, не смогли защитить своих прав:

«Мне известно о паре обращений в суд Северной Осетии. И суд в этих жалобах занял позицию североосетинской таможни. Хотя суд тоже не приводит норму, которая позволяет считать позицию североосетинской таможни правомерной.

– Очень часто можно услышать отсылку к Абхазии, где тот же временный ввоз выдается на год, в отличие от жителей Южной Осетии, которым он выдается на полгода. Почему такая разница в подходах к двум республикам?

– Не знаю, я этот вопрос задавал и во Владикавказе руководству североосетинской таможни, и в Москве. И они ссылаются на какую-то региональную специфику. Чем она обусловлена и как эта специфика градируется, тоже не сказали. Вы правы в том, что временный ввоз выдается до года, и это предусматривается законодательством Евразийского союза. Почему в пункте пропуска «Зарамаг» это ограничивают полугодом и потом, по истечении этого срока, когда лицо намеревается повторно въехать в РФ, его ограничивают, высчитывая дни, для меня непонятно, и до сих пор это открытый вопрос».

Письмо в Госдуму, по словам парламентариев, будет подготовлено с учетом выслушанных предложений и принято на ближайшей сессии в виде постановления.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия