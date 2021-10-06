В рамках коррупционного скандала в Гальском районе начата внеплановая проверка

В администрации села Дихазурга (Абаакыт) Гальского района начата внеплановая проверка, сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.

Ведомство должно установить, исполняли ли в селе указ абхазского президента. Аслан Бжания 15 июля прошлого года отменил решение собрания Гальского района от 2003 года, согласно которому сумма земельного налога для гальцев была больше, чем в других районах.

Ранее сообщалось о возбуждении дела в отношении экс-главы администрации села Пирвели Отобая (Хашта) Беслана Туркия по факту «присвоения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения».

По информации следственного ведомства, в сентябре-декабре прошлого года Туркия, принимая уплаченный жителями села земельный налог, «совершил хищение путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 147 рублей».

Сегодня в прокуратуре дополнительно сообщили, что Туркия частично возместил присвоенную денежную сумму.

«Также, полностью погасили присвоенную денежную сумму и другие фигуранты уголовного дела, заместитель главы администрации с.Хашта Галского района Гамисония Джамбул Михайлович и бригадир бригады №1 администрации указанного села Гиделия Рамаз Гиглаевич», – сказано в заявлении.