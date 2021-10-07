Задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия

Грузинские СМИ сообщили о задержании Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе – обвиняемых в убийстве 22-летнего Николоза Кварацхелия.

В МВД Грузии информацию подтвердили. В заявлении ведомства говорится, что Челидзе и Кавиладзе задержали в пригороде Тбилиси – Цхнети.

Против Челидзе и Кавиладзе дело ведется по двум статьям Уголовного кодекса – статья 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц) и статья 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия группой лиц). Им грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.

Николоз Кварацхелия был основателем грузинской платформы Feedc для обмена и поиска местных новостей. Его убили 15 сентября на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси.

Убийца скрылся с места происшествия на автомобиле вместе с поджидавшим его соучастником. Молодого человека с множественными ранениями на его же автомобиле отвезли в больницу имени Хечинашвили. Несмотря на проведенную операцию, утром следующего дня он скончался. Убийство вызвало в Грузии волну общественного возмущения.

СМИ писали, что отец Ники, криминальный авторитет Гия Кварацхелия был причастен к гибели вора в законе Давида Какулия, дети которого могли организовать убийство. При этом у самого Ники не было никаких связей с криминальным миром.