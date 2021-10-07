Не теплица, но и не темница. Соблюдаются ли в тюрьме права Михаила Саакашвили?

Условия содержания третьего президента Михаила Саакашвили в тюрьме остаются в центре внимания грузинского общества. Его адвокаты сообщили, что Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и обвинили власти в попытке полностью его изолировать. Оппозиция, между тем, говорит о травле третьего президента со стороны правящей силы, а в ответ слышит, что все осужденные равны.

Адвокаты Михаила Саакашвили обвиняют власти в ограничении прав бывшего президента в тюрьме. По их словам, ему не выдают матрас, не разрешают звонить никому, кроме адвокатов, и отказывают в телевизоре. Вечером гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия, который также является адвокатом третьего президента, после встречи с ним публично призвал министра юстиции Рати Брегадзе прекратить нарушать права Саакашвили:

«До человека не доходит ничего. Про телевизор вам известно, про ограничение в звонках тоже. И вот уже третий день даже книг ему не дают. Кроме того, ему необходимы некоторые вещи, которых нет в тюремном магазине. Мы их приносим в передачах, но они до него не доходят».

Дальше Ника Гварамия зачитал обращение Михаила Саакашвили, в котором тот благодарит западных наблюдателей за их заслугу в том, что в Грузии состоятся вторые туры местных выборов. Там же есть призыв к сторонникам мобилизоваться, чтобы подготовиться к предвыборным акциям.

«Я каждую минуту чувствую вашу поддержку, несмотря на то, что меня всячески ограничивают в контактах. За столько времени они даже не назначили судебный процесс. Ждут, когда от голода я так потеряю силы, что не смогу пойти в суд. Такого я даже в самых отсталых банановых республиках не видел. Несмотря на эти происки, наша поддержка с каждым днем растет, и теперь нам нужны спокойствие, твердость и бдительность», – зачитал Ника Гварамия обращение Саакашвили. Далее в обращении есть призыв не верить сплетням, которые распространяют СГБ и представители власти по поводу раскола в «Нацдвижении», внутрипартийной борьбы с Никой Мелия за лидерство и, конечно же, о состоянии его здоровья.

Накануне премьер-министр Ираклий Гарибашвили в своем открытом письме открыто намекал на тяжелое психическое состояние Саакашвили в тюрьме и его наркозависимость.

О состоянии его здоровья и условиях содержания в камере журналисты попытались узнать у секретаря патриарха Илии Второго, протоиерея Михаила Ботковели. Тот навестил сегодня Саакашвили в тюрьме и передал ему просьбу Католикоса-Патриарха прекратить голодовку, но получил отказ. Протоиерей Ботковели ничего не мог сказать по поводу камеры, встреча была короткой и прошла в комнате для свиданий. По словам Ботковели, он слабости в состоянии Саакашвили не заметил, что же касается психологического состояния последнего, протоиерей сослался на свою некомпетентность в этом вопросе:

«Я не специалист в этой области и не могу оценить психическое состояние человека. Мы тихо, спокойно беседовали, и никаких проблем в коммуникации у нас не было».

Между тем многие сторонники Михаила Саакашвили обращаются к нему с просьбой прекратить голодовку и критикуют представителей власти за то, что те не гнушаются нападать на экс-президента, когда тот уже сидит в тюрьме и голодает. Чем чреваты седьмой и последующие дни голодания, поясняет представитель оппозиции, руководитель Департамента критической медицины New Hospital Вахтанг Калоян:

«После шестого, десятого и двадцатого дня наступают критические периоды, когда состояние здоровья может драматично измениться. Очень важно возобновление приема пищи – это главное. Считаю, что, несмотря на политические разногласия, нужно прекратить политическую травлю (Саакашвили) и обеспечить безопасность его жизни и здоровья».

Никакой угрозы (состоянию президента) не существует, заверяли сегодня представители правящей «Грузинской мечты», напоминая, что Саакашвили осужден на шесть лет за два конкретных дела, поэтому ему не следует рассчитывать на помилование, кто бы за него ни ходатайствовал.

Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа также напомнил, что голодовка как форма протеста – тоже право заключенного, и что Саакашвили не следует ожидать привилегий:

«Наверное, он и сам увидел разницу: какую тюрьму он оставил в 2012 году и в какой он сидит сейчас. Что касается телевизора. По протоколу телевизор не учтен, если ему нужно, пусть родственники принесут. Так обычно бывает. А доступ к интернету и к телефону у него по такому же графику, как и у других заключенных. Никаких тепличных условий для него создавать никто не должен, соответственно, они не будут созданы».

Депутат выразил уверенность, что в случае необходимости тюремный медперсонал окажет президенту квалифицированную помощь, для этого есть все условия. Были и такие депутаты из партии власти, которые напоминали, что во время правления «Нацдвижения» голодающих заключенных избивали и кормили насильно.

Как по протоколу действует персонал в случае голодовки заключенного и ухудшения состояния его здоровья? Действительно ли у осужденного Саакашвили нет матраса? С этими вопросами «Эхо Кавказа» обратилось к специальной службе пенитенциарной системы. Ответа на письмо, как и на публичные обвинения политиков и представителей общественности в намеренных ограничениях прав Саакашвили в тюрьме, от пенитенциарной службы в течение рабочего дня не поступало.

Михаил Саакашвили осужден сроком на шесть лет по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Судебные процессы против него идут еще по двум делам, и к ним, вероятно, добавится и обвинение в незаконном пересечении госграницы 29 сентября. Третий президент был задержан 1 октября.