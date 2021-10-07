Гахария предлагает посредничество вместо коалиции

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария предлагает правящей «Грузинской мечте» и оппозиционному «Единому национальному движению» провести открытые трехсторонние переговоры по вопросу избрания председателей муниципальных советов. Лидер партии «За Грузию» считает, что только таким образом можно будет добиться эффективного управления на местах.

«Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» ведут тайные переговоры с партией бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария с целью укомплектовать муниципальные органы власти приемлемыми для основных политических сил кандидатами. Об этом на специальном брифинге сообщил сам Гахария, предложив в ответ провести открытые консультации, по итогам которых пообещал поддержать любого политика, по чьей кандидатуре в ходе этих открытых дебатов договорятся «Мечта» и ЕНД:

«Сегодня партия «За Грузию» представлена как в мэрии Тбилиси, так и в крупных городах Грузии. Во многих местах у нас есть возможность иметь решающий голос в городских советах и в выборах председателей этих горсоветов. С этой целью, к сожалению, хочу вам сказать: как «Мечта», так и «Национальное движение» пытаются достичь с нами соглашения в формате тайных переговоров по приемлемым для них кандидатам, что, конечно, для нас категорически неприемлемо. Поэтому мы предлагаем «Мечте» и «Национальному движению» провести открытые трехсторонние переговоры, целью которых должны стать сбалансированные составы сакребуло. Мы готовы безоговорочно согласиться с любыми выбранными ими кандидатами в председатели городских советов. Наша главная цель – дать двум силам возможность вести переговоры. Это задача, которую нам поставили наши граждане и избиратели, – чтобы сакребуло были везде сбалансированы и не было однопартийных советов».

При этом Гахария категорически отверг возможность создания коалиции с любой из этих двух партий. По словам экс-премьера, его главной целью является исключение монополизации власти любой из политических сил. Впрочем, предложение политика не вызвало большого энтузиазма со стороны главных адресатов. Глава юридического комитета парламента, представитель «Грузинской мечты» Анри Оханашвили категорически исключил возможность диалога с политиками, которые «ассоциируются с насилием и предательством»:

«Почему-то у некоторых так называемых политиков есть амбиции, что они обязательно являются силой, с которой правящая партия должна вступить в переговоры. Что касается позиции Георгия Гахария, то мы уже однажды сказали и остаемся верными своим словам, что для нас неприемлемы разговоры с политиками, которые, с одной стороны, связаны с насилием, а с другой – с предательством».

По мнению представителей правящей партии, во втором туре выборов «Грузинская мечта» одержит убедительную победу. А предложение Гахария связано с тем, что его партия не получила той поддержки со стороны населения, на которую рассчитывала.

В «Национальном движении» мнения разделились. Часть оппозиционеров считает, что бывший премьер должен, наконец, определиться, на чьей стороне он находится, и занять твердую позицию. И, по мнению Тины Бокучава, лучшим способом для этого будут не дебаты, а объединение усилий:

«Перед выборами Георгий Гахария утверждал, что представляет оппозицию. После выборов у него есть реальная возможность доказать не на словах, а конкретными действиями, что он в оппозиции. Либо, что это проект Иванишвили. Конечно, основная возможность доказать – его действия в советах, где оппозиция может совместно с ним сформировать коалиционное правление. Неважно, будет это публичный или закрытый формат, круглый или прямоугольный стол. Главное в том, что этот человек должен решить, где ему стоять – с оппозицией или правительством, чтобы его избиратели могли ясно понять, каков его политический выбор. И, естественно, мы готовы к консультациям, потому что наша основная цель – формирование оппозиционного коалиционного правительства на местном уровне».

Другие представители «Нацдвижения» считают, что если для отстранения от власти «Грузинской мечты» нужно говорить с Гахария, то они готовы к разговору. По мнению Георгия Барамидзе, чем прозрачнее будет диалог, тем лучше:

«Я за диалог, который будет происходить на глазах у людей. Мы не должны отворачиваться, если мы действительно хотим создать модель, когда правительство на местном уровне многопартийное, а не однопартийное. Никто не собирается добиваться единоличного правления в муниципалитетах, где пройдет второй тур, и где мы победим, если грузинское общество консолидируется. Мы ничего не имеем против диалога, особенно если он открытый и абсолютно прозрачный для общества».

Открытый диалог поддерживают и другие оппозиционные партии, но при этом большинство из них склоняются к мнению, что Георгию Гахария не удастся выступить нейтральным посредником. Чтобы оппозиция победила, ей необходимы голоса сторонников экс-премьера. И только он может призвать людей поддержать оппозиционных кандидатов, считает лидер партии «Лело – для Грузии» Бадри Джапаридзе:

«Если партия «За Грузию» готова к диалогу, а я думаю, они должны быть к этому готовы, так как называют себя оппозиционной силой, тогда речь должна идти о многопартийной коалиционной платформе во всех муниципалитетах, где кандидаты от оппозиции прошли во второй тур. Это уникальный шанс начать изменения, которые позитивно отразятся на жизни наших сограждан и на будущем нашей страны».

По итогам сегодняшнего заседания политсовета «Грузинская мечта» своего решения не изменила. Любую форму сотрудничества с экс-премьером в партии власти категорически отрицают, а также опровергают его слова о попытках вести с ним тайные переговоры. Что касается возможности создания антиправительственной коалиции перед вторым туром выборов, то «Грузинская мечта» не видит в этом серьезной угрозы. По мнению политиков из правящей команды, договариваться, в худшем для их партии случае, придется всего в трех муниципалитетах. Да и там «Мечта» вполне может обойтись без диалога с Георгием Гахария.