Акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси наметили на 10 октября  

Акция с требование освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет на проспекте Руставели в Тбилиси 10 октября в 17:00. При этом акцию организует не партия Саакашвили «Единое национальное движение», а общественное «Народное движение», которое основала лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость», депутат парламента Тако Чарквиани, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Народное движение» было создано, чтобы объединить сторонников возвращения Саакашвили на родину. Сейчас его участники собирают подписи в защиту и за освобождение экс-президента Грузии – 1 октября он был задержан и переведен в тюрьму. Чарквиани отметила, что акция будет носить предупредительный характер для власти. Ее участники также будут требовать назначить внеочередные выборы в парламент.

«Анонсирую большую, многотысячную акцию. Это та обещанная акция, о которой мы столько времени говорили. «Народное движение» анонсирует предупредительную акцию против возможной фальсификации выборов и за освобождение Михаила Саакашвили до досрочных выборов», - заявила Чарквиани журналистам.

Еще одну протестную акцию с теми же требованиями планируется провести 14 октября.

Между тем в акции в поддержку Саакашвили отказались принимать участие другие небольшие оппозиционные партии: «Европейская Грузия», «Гирчи - больше свободы», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели». В этой части оппозиции заявили, что считают Михаила Саакашвили политические заключенным и жертвой режима, однако не хотят принимать участие в партийном мероприятии «Национального движения».

Чарквиани назвала такое решение части оппозиции «печальным», однако акцию отменять не собирается.