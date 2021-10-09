Коронавирус в Грузии: 2 844 новых случаев заражения, 29 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 2 844 случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 38 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 7,48%, за последние две недели – 5,94%, а за последнюю неделю – 7,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 631 563.

Более 27% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 775. В Имерети выявили 607 случаев заражения, в Кахетии – 368, в Самегрело и Земо Сванети – 339, в Квемо Картли – 154, в Шида Картли – 147, в Аджарии – 127, в Гурии – 116, в Мцхета-Мтианети – 85, в Самцхе-Джавахети – 74, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 52.

От ковида умерли еще 29 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 221.

Выздоровели 814 человек, их общее число выросло до 598 468.

На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев коронавируса. Из них 4 203 пациента (около 18%) проходят лечение в больницах. Состояние 945 больных тяжелое, 257 подключены к аппаратам ИВЛ. 667 граждан (около 3% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 18 978 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 67 граждан, а в самоизоляции – более 17,6 тысячи.