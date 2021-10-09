В Грузии 11 октября объявлено днем траура по погибшим при обрушении жилого дома

В Грузии 11 октября объявлено днем траура в связи с гибелью людей при обрушении дома в Батуми. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Я соболезную семьям погибших и их близким. Вместе с ними об этой ужасной трагедии скорбит вся Грузия. По моему решению в память о погибших 11 октября будет объявлен днем траура», – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.

По его словам, государство окажет помощь всем пострадавшим, а виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Флигель семиэтажного дома, построенного в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня, сообщает агентство «Новости-Грузия». К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.

По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.