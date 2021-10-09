ЕНД изменило формат протестной акции из-за трагедии в Батуми

Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» решила изменить формат анонсированной протестной акции в Зугдиди из-за трагедии в Батуми. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила на брифинге член партии, депутат парламента Грузии Анна Цитлидзе.

Жертвами обрушения жилого дома в Батуми 8 октября стали девять человек, трое из которых дети. Один пострадавший остается в реанимации.

«Из-за траура и трагедии мы изменили формат акции. Акция будет молчаливой, без мегафонов и динамиков, но акция обязательно пройдет», - сказала Цитлидзе.

В ЕНД заявляют, что после пересчета голосов в одном из мажоритарных округов вечером 7 октября они потеряли гарантированное большинство в сакребуло Зугдидского муниципалитета. Представители партии считают, что результаты были сфальсифицированы и обвиняют в этом главу ОИК Миранду Месхи.

Оппозиционеры решили провести митинг в Зугдиди, чтобы опротестовать произошедшее, сообщает агентство «Новости-Грузия».