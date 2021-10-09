Новости
В ЦИК Грузии призвали провести пересчет голосов на всех проблемных участках
ЦИК Грузии рекомендует пересчитать голоса на всех избирательный участках, где могли возникнуть сомнения, касательно результатов первого тура муниципальных выборов. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Он призвал Окружные избирательные комиссии (ОИК) пересчитать результаты там, где:
- Жалобы с просьбой о пересчете поступили от организаций, которые имеют многолетний опыт наблюдения за выборами и 2 октября были представлены крупномасштабной миссией;
- Если большое количество аннулированных бюллетеней зафиксировано в итоговых протоколах по конкретным избирательным округам;
- Если сумма действительных и аннулированных бюллетеней в итоговых протоколах хотя бы на пять превышает количество проголосовавших избирателей.
«Прошу вас использовать этот день как возможность и по собственной инициативе пересчитать результаты выборов, чтобы Избирательная администрация могла подвести итоги выборов в сроки, установленные законом», - заявил глава ЦИК.
В этом году впервые каждая окружная избирательная комиссия была обязана пересчитать бюллетени на пяти избирательных участках, выбранных путем жеребьевки. С 1 по 4 октября пересчитаны были бюллетени с 360 избирательных участков 72 избирательных округов (данные 1080 итоговых протоколов), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Согласно результатам пересчета, без изменений остались данные 239 избирательных участков (66,7% от пересчитанных участков). Немного изменились данные на 121 избирательном участке. Как отмечают в ЦИК, «голоса за некоторых кандидатов немного увеличились или уменьшились, хотя это не повлияло на общие результаты выборов».
Кроме того, окружные избирательные комиссии по собственной инициативе и на основании поступивших жалоб пересчитали результаты 194 избирательных участков. В общей сложности были пересчитаны результаты на 554 избирательных участках.
«Несмотря на столь широкий пересчет голосов, я хотел бы обратиться в окружные избирательные комиссии с важной рекомендацией… Избирательная администрация обязана не оставлять никаких безосновательных вопросов в отношении результатов выборов, а также обеспечивать прозрачность и достоверность процесса», - подчеркнул Каландаришвили.
Другие новости дня
Сотни сторонников ЕНД опротестовали результаты муниципальных выборов в Зугдиди
Несколько сотен сторонников крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» собрались сегодня в Зугдиди, чтобы опротестовать возможные факты фальсификации результатов первого тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лидеры ЕНД анонсировали митинг в Зугдиди 8 октября, после пересчета голосов в одном из мажоритарных округов. По его итогам, оппозиция потеряла гарантированное большинство в сакребуло Зугдидского муниципалитета. В ЕНД считают, что результаты были сфальсифицированы. Они утверждают, что при помощи главы окружной избирательной комиссии Миранды Месхи в пользу кандидата «Грузинской мечты» засчитаны были бюллетени, признанные недействительными.
К митингу присоединились многие лидеры ЕНД, включая председателя партии Нику Мелия. Его отец Анзор Мелия лидирует в борьбе за пост мэра Зугдиди. Формат акции был изменен из-за обрушения жилого дома в Батуми. Организаторы решили отказаться от мегафонов и динамиков. Начался митинг с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Протестующие опустили государственные флаги, некоторые зажгли свечи, другие – фонарики смартфонов.
По словам Ники Мелия, в партии много думали о том, стоит ли проводить сегодняшний митинг, но, в конце концов, решили «поднять голос против несправедливости государства». «Мы не можем допустить, чтобы наше молчание помогало власти переписать результаты», - заявил Мелия.
Сторонники «Нацдвижения» провели шествие к зданию окружной комиссии. На месте было мобилизовано большое количество полиции. Несмотря на заявленный «молчаливый» формат акции, периодически собравшие скандировали «Миша», выражая таким образом солидарность с заключенным экс-президентом страны и основателем ЕНД Михаилом Саакашвили. Мать политика Гиули Аласания также присутствовала на мероприятии.
К настоящему времени митинг завершен. Свою следующую акцию ЕНД планирует провести в Тбилиси 14 октября. Ее главным требованием станет освобождение Михаила Саакашвили.
Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам первого тура выборов мэра Зугдиди Анзор Мелия набрал 46,88% голосов, а его основной конкурент, кандидат правящей «Грузинской мечты» Мамука Цоцория – 41,2%. В Зугдиди и еще 19 городах и районах Грузии, где ни один из кандидатов в мэры не набрал 50% голосов, необходимых для победы, второй тур выборов пройдет 30 октября.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке. На днях с требованием отставки канцлера выступили три оппозиционные партии - Социал-демократическая партия Австрии (СПА), либеральная «Новая Австрия» и правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС).
Прокуратура Австрии, ранее заявила, что ведет расследование в отношении Курца и нескольких человек, подозреваемых в коррупции. Как сообщает «Немецкая волна», следователи установили, что с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет - в обмен на публикацию опросов, выгодных для партии Курца.
Объявивший вечером в субботу о своей отставке глава правительства предложил на пост канцлера министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга.
- На досрочных парламентских выборах в Австрии 15 октября 2017 года Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, заняла первое место. По результатам выборов Себастьян Курц был назначен на пост федерального канцлера Австрии.
- 15 декабря 2017 года Курц достиг коалиционного соглашения с правой Австрийской партией свободы, в соответствии с которым та получила портфели ключевых министров обороны, иностранных и внутренних дел. 18 декабря 2017 года Курц принес присягу, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.
- 27 мая 2019 года парламент Австрии вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу в связи со скандалом Ибица-гейт. Скандал был спровоцирован 17 мая 2019 года публикацией тайной видеозаписи встречи на Ибице, Испания, в июле 2017 года, где, как предполагается, были записаны политики двое влиятельных политиков, обсуждающие закулисные действия и намерения своей партии. На видео фигурировала женщина, представившаяся племянницей российского олигарха. Собеседники обсуждали предоставление «Партии свободы» позитивного освещения в новостях в обмен на правительственные контракты.
- На досрочных парламентских выборах, прошедших 29 сентября 2019 года, Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, вновь одержала победу. 7 января 2020 года Курц во второй раз занял пост федерального канцлера Австрии.
На страничке Саакашвили появилось новое видео – «из леса в Западной Грузии»
На страничке третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в соцсети Facebook появилось еще одно видео. Оно было записано до задержания экс-главы государства 1 октября. На кадрах Саакашвили – в лесу, по его утверждению, в Западной Грузии. Предыдущие видео он записывал из Батуми, сообщает SOVA.
«Привет из одного из лесов Западной Грузии. Я оказался здесь через третью страну. Поскольку после того, как я узнал, что Иванишвили отправил Гарибашвили в Азербайджан и Армению, чтобы мой самолет, на котором я собирался прибыть ночью второго числа, перенаправить в другие страны, якобы в грузинских аэропортах плохая погода. Я решил попасть в Грузию гораздо менее комфортным способом, с помощью моих друзей из разных стран», - сказал он.
По словам Саакашвили, он следует зову своего народа и своего сердца. «Вы не представляете, какое счастью спустя восемь лет видеть эти деревья, эту землю, вдыхать этот запах», - говорит экс-президент, добавляя: что бы ни произошло теперь, он уже достиг своей цели:
«Я не умер, не сдох в эмиграции. Я в своей стране, в своей Грузии, среди моих грузин и соратников».
В настоящее время Михаил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави. После задержания экс-президент заявил, что считает себя политзаключенным, и в знак протеста объявил голодовку.
Макрон: Франция возобновит борьбу за отмену смертной казни
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в субботу, что Франция возобновит борьбу за всеобщую отмену смертной казни в мире. Для этого Франция международную встречу, как выразился Макрон, «на самом высоком уровне». Целью такого форума президент назвал возможность убедить лидеров государств в необходимости незамедлительного отказа от смертной казни.
Макрон выступил 9 октября с речью в парижском Пантеоне, чтобы отметить 40-ю годовщину отмены смертной казни во Франции.
По словам Эммануэля Макрона, в первой половине 2022 года, когда Франция возглавит, по ротации, Европейский союз, в Париже будет организована конференция неправительственных организаций, борющихся против смертной казни.
Бывший министр юстиции Франции Робер Бадинтер, при котором в 1981 году в стране была отменена смертная казнь, выразил «абсолютную убежденность в том, что применение смертной казни должно прекратиться, так как оно позорит человечество».
Омбудсмен Грузии призывает ужесточить надзор за строительством после трагедии в Батуми
После обрушения жилого дома в Батуми, Народный защитник Грузии Нино Ломджария выступила с инициативой ужесточить законодательство и надзор за строительством.
«Ужасный факт в Батуми показал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, искоренение незаконного строительства, надзор и гражданская ответственность», - написала Ломджария на своей странице в Facebook.
Жилой дом обрушился на улице 26 Мая в самом центре Батуми 8 октября. Речь идет о здании, которое было построено в конце 70-х годов в проеме между домами более старой постройки. Оно неоднократно перестраивалось – на крыше пятиэтажки со временем появились еще два этажа, а со стороны двора – лифт.
Жертвами трагедии стали девять человек, включая трех несовершеннолетних. Поисковая операция продолжалась на месте примерно 30 часов. Работы по разбору завалов приостановлены из-за риска обрушения соседних зданий.
11 октября в Грузии объявлено днем траура.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Парламентские выборы в Чехии выиграли противники премьера Бабиша
Победу на парламентских выборах в Чехии, которые прошли в пятницу и субботу, согласно предварительным результатам подсчета голосов, одерживают оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша.
После подсчета почти 100 процентов голосов на первое место вышла коалиция «Вместе» (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. У нее около 28 процентов голосов. Движение Бабиша на втором месте с незначительным отставанием.
На третьем месте еще одна - левоцентристская - оппозиционная коалиция. В парламент проходят также правые популисты с Томио Окамурой. Впервые в истории Чехии и Чехословакии в парламенте не будет коммунистов, они не преодолели 5-процентный барьер.
Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.
Президент Чехии Милош Земан после выборов должен поручить лидеру победившей партии сформировать правительство. Перед выборами он не скрывал, что поддерживает АНО Андрея Бабиша. Теоретически Земан может поручить Бабишу попытаться сформировать правительство, однако, по оценкам наблюдателей, премьер вряд ли найдет для себя партнеров по коалиции.
Премьерство Бабиша, крупного бизнесмена, сопровождалось коррупционными скандалами. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования «Досье Пандоры».
- Чешские оппозиционные партии, которые по итогам выборов могут сформировать кабинет, критически относятся к политике Кремля, их лидеры критиковали кабинет Бабиша за недостаточно, по их мнению, последовательную политику по вопросу о защите прав человека в России и защите Чехии и ее союзников от гибридных угроз.
На Ерасхском участке границы с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий
Военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Армении Мисак Хачатрян сегодня около 12:50 был ранен выстрелом с азербайджанской стороны на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы (Араратская область). Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
В сообщении отмечается, что жизнь военнослужащего находится вне опасности.
Также армянская сторона сегодня сообщила о том, что в Мартакерте (Нагорный Карабах) местный армянский житель был убит азербайджанским снайпером.
Радио Азатутюн сообщает, что Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об обоих инцидентах, заявив, что она не соответствует действительности.
Ираклий Гарибашвили встретился с Николом Пашиняном в Ереване
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Республике Армения, в рамках которого глава правительства Грузии встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном.
Премьер-министр РА еще раз выразил соболезнования Ираклию Гарибашвили и грузинскому народу в связи с гибелью людей при обрушении здания в Батуми.
Стороны обсудили «Мирную инициативу добрососедства на Южном Кавказе», с которой премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в ООН. Было отмечено, что новый мирный формат будет способствовать обсуждению перспектив мирной добрососедской инициативы, к чему, помимо государств Южного Кавказа, подключатся и международные партнеры.
В ходе встречи премьер-министр Грузии подтвердил свою готовность к тому, чтобы Грузия продолжала активную посредническую роль в целях обеспечения мира, стабильности и постепенного превращения региона в регион новых возможностей, развития и мира. Премьер-министры двух стран обсудили важные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.
Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.
В Берлине открыто расследование возможной атаки звуковым оружием на дипломатов США
Берлинская полиция с августа ведет расследование возможной атаки звуковым оружием на сотрудников расположенного в городе американского посольства. От нее могли пострадать несколько американцев в Германии и около 200 - в других странах.
У сотрудников посольства в Берлине отмечены симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщает журнал Der Spiegel. Он назван так по первому зафиксированному случаю возможных атак. С конца 2016 года американские дипломаты в Гаване сообщали о сильных головных болях, тошноте, усталости и ухудшении координации и слуха.
Журнал Politico в мае сообщал, что организаторами атаки может выступать российская военная разведка ГРУ, однако точных доказательств этому пока нет. Один из последних случаев возможного воздействия зафиксирован несколько недель назад - пострадавшим мог стать сотрудник ЦРУ, сопровождавший в поездке в Индию директора службы Уильяма Бернса, передает The New York Times.
Предположительно, синдром возникает после воздействия звуковым или микроволновым оружием. В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о выплате компенсаций пострадавшим от гаванского синдрома. Документ был поддержан в Конгрессе представителями Демократической и Республиканской партий.
Трампу отказано в попытке засекретить документы о штурме Капитолия 6 января
Президент США Джо Байден уполномочил Национальный архив передать первую партию документов о событиях 6 января 2021 года специальному комитету Палаты представителей США. Речь идет о штурме Капитолия, когда сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден отказал бывшему президенту Трампу в попытке воспользоваться конституционной привилегией позволяющей президенту США сохранять конфиденциальность переписки сотрудников своей администрации. Ранее Дональд Трамп пытался заблокировать доступ к запрошенным документам через своих адвокатов.
По итогам штурма более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.
Специальный комитет Конгресса по расследованию событий 6 января пригрозил привлечь к ответственности экс-советника Трампа, Стива Бэннона, заявившего об отказе давать показания.
ЕНД изменило формат протестной акции из-за трагедии в Батуми
Главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» решила изменить формат анонсированной протестной акции в Зугдиди из-за трагедии в Батуми. Об этом сегодня, 9 октября, сообщила на брифинге член партии, депутат парламента Грузии Анна Цитлидзе.
Жертвами обрушения жилого дома в Батуми 8 октября стали девять человек, трое из которых дети. Один пострадавший остается в реанимации.
«Из-за траура и трагедии мы изменили формат акции. Акция будет молчаливой, без мегафонов и динамиков, но акция обязательно пройдет», - сказала Цитлидзе.
В ЕНД заявляют, что после пересчета голосов в одном из мажоритарных округов вечером 7 октября они потеряли гарантированное большинство в сакребуло Зугдидского муниципалитета. Представители партии считают, что результаты были сфальсифицированы и обвиняют в этом главу ОИК Миранду Месхи.
Оппозиционеры решили провести митинг в Зугдиди, чтобы опротестовать произошедшее, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Число погибших при обрушении дома в Батуми выросло до девяти
Спасатели при разборе завалов на месте обрушения жилого доме в городе Батуми обнаружили тело мужчины, ставшего девятой жертвой трагедии. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
«Всего погибли девять человек… Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены», - заявил глава МВД.
Жилой корпус, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир.
Среди девяти погибших – трое детей и две молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, которые находились в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. До сих пор он остается в реанимации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.
По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми
Футбольный матч между сборными Грузии и Греции пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми. Об этом говорится в заявлении Футбольной федерации Грузии (ФФГ), распространенном сегодня, 9 октября.
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Греции сегодня пройдет в Батуми. В общей сложности на игру было продано 6,6 тысячи билетов, что составляет около 30% от общей вместимости стадиона. Ожидалось, что именно столько болельщиков будет допущено на матч в связи с коронавирусными ограничениями.
«Из-за трагедии в Батуми матч откроется минутой молчания, а футболисты будут играть с черными повязками. Решение межведомственного совета от 5 октября о допуске на стадион 33% зрителей объявлено потерявшим силу, и, к сожалению, матч пройдет без зрителей», - говорится в сообщении.
Как отмечают в ФФГ, они обратились в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча, но получили отказ.
В ФФГ отмечают, что вернут стоимость билетов всем зрителям.
В Южной Осетии выявили 100 случаев заражения коронавирусом
В ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора за сутки выявили 100 случаев заражения коронавирусом, сообщает информагентство «Рес». Всего с начала пандемии зафиксировано 6 727 заболевших.
Днем ранее в республике было выявлено 96 заразившихся. За минувшие сутки сняты с учета по выздоровлению 30 пациентов, всего вылечились 5 390 человек. В настоящее время в амбулаторных и стационарных условиях проходят лечение 1 337 граждан.
Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочиева призвала жителей республики соблюдать обязательный масочный режим, избегать мест массового скопления людей.
«Наблюдается рост заболевания коронавирусом и ОРВИ, каждый должен понимать свою ответственность и не пренебрегать санитарными нормами», - отметила она.
В начале следующей недели планируется проведение оперативного штаба при правительстве, на котором обсудят ситуацию с ростом заболевания в республике и примут необходимые меры.
Празднование Тбилисоба отменено в знак скорби по жертвам трагедии в Батуми
Празднование Тбилисоба в этом году не состоится. Столичные власти отменили все мероприятия в знак скорби по жертвам обрушения дома в Батуми. Об этом сообщил сегодня, 9 октября, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Из-за пандемии коронавируса в этом году традиционный осенний праздник сбора урожая должен был пройти 24 октября только в виде одного гала-концерта и церемонии награждения почетных жителей Тбилиси.
«В эти тяжелые минуты Тбилиси стоит рядом с Батуми. По решению нашей команды, мероприятие, которое должно было пройти в телевизионном формате по случаю Тбилисоба, отменено», - пишет Каладзе на своей странице в Facebook.
Мэр сообщил, что деньги, выделенные из бюджета на проведение Тбилисоба, будут перечислены в фонд помощи семьям погибших и пострадавшим в Батуми. Речь идет примерно о полумиллионе лари (166 тысяч долларов), передает агентство «Новости-Грузия».
Семиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в здании было 12 квартир.
К настоящему времени известно о восьмерых погибших и двух пострадавших. Поиски одного человека под завалами продолжаются.
11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Посольство США в Грузии соболезнует родным и близким погибших в Батуми
Посольство США в Грузии выражает соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми. Соответствующее заявление появилось на официальной страничке дипмиссии в соцсети Facebook.
«Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Батуми. Команда нашего посольства всегда будет хранить память о пострадавших, пропавших без вести и погибших. Мы приветствуем спасателей, которые неустанно работают, чтобы спасти жизни и помочь как можно большему количеству людей».
Обрушение части жилого дома произошло в Батуми в полдень 8 октября, сообщает SOVA. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается уже более суток. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. В общей сложности в результате трагедии погибли восемь человек, трое из которых – дети.
По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
Футбол: Армения в Рейкьявике сыграла вничью в матче с Исландией
В матче 7-го тура отборочного турнира Чемпионата мира по футболу сборная Армении в Рейкьявике сыграла вничью с командой Исландии. Игра завершилась со счетом 1։1.
В составе сборной Армении на 35-й минуте отличился защитник Камо Оганесян. Ответный гол хозяев поля на 77-й минуте забил Исак-Бергманн Йоуханнессон.
После 7 туров сборная Армении с 12 очками занимает третью строчку в группе J.
В следующем матче подопечные Хоакина Капарроса 11 октября на выезде сыграют против сборной Румынии.
Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствуют заявления Пашиняна и Алиева о готовности встретиться под их эгидой
7 и 8 октября в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного комитета Красного Креста Жилем Карбоннье.
В заявлении, распространенном сопредседателями по итогам встреч, отмечается, что они были проведены для обсуждения вопросов возможных деэскалационных и гуманитарных мер.
Отмечается также, что во встречах принял участие и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
«Все участники подчеркнули необходимость полного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций для выполнения своей работы. В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего и обсудили возможные деэскалационные и гуманитарные меры, включая возвращение удерживаемых, пропавших без вести и всех перемещенных лиц. Сопредседатели подтвердили намерение продолжить работу со сторонами», - говорится в заявлении.
Сопредседатели приветствовали публичные заявления премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразивших принципиальную готовность встретиться под эгидой сопредседателей, сообщает Радио Азатутюн.
«Сопредседатели надеются на участие сторон в обсуждении деталей такой встречи и подтверждают свою готовность посетить регион в скором будущем для обсуждения следующих шагов в этом процессе», - заявили сопредседатели.
Более 100 человек умерли от коронавируса на Северном Кавказе за последние сутки
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 105 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 180.
Согласно официальным данным, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Ставропольском крае – 32, в Дагестане – 12, в Карачаево-Черкесии и Чечне зафиксировано по семь летальных случаев, в Адыгее умерли пять человек, в Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии и Ингушетии скончались два пациента в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 21 580 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 364 (89 073 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 229 (75 911)
- Дагестан + 118 (52 920)
- Кабардино-Балкария + 91 (32 650)
- Чечня + 71 (23 239)
- Северная Осетия + 70 (23 588)
- Ингушетия + 68 (22 101)
- Карачаево-Черкесия + 60 (25 963)
- Калмыкия + 57 (30 991)
- Адыгея + 52 (20 099)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 396 535 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 9 октября, выявлено 7 746 718 заболевших коронавирусом.
Под завалами дома в Батуми найдены тела еще двоих погибших
Под завалами обрушенного дома в центре Батуми найдены тела еще двоих человек. Таким образом, общее число погибших достигло восьми. Двое из них – дети.
Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается уже более суток. Обрушение подъезда жилого дома в Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя скончалась в больницы. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщает SOVA.
По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
МИД Армении: Опечалены разрушением корпуса в Батуми, Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии
Министерство иностранных дел Армении отозвалось на трагедию в Батуми.
«Мы опечалены разрушением корпуса в Батуми. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения стоит рядом с дружественным народом Грузии», - говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на странице ведомства в Twitter.
В результате обрушения одного подъезда жилого дома в Батуми погибли шесть человек, в больнице находится один выживший, он в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. Спасатели продолжают поисковые работы на завалах, сообщает Общественный вещатель Грузии.
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Батуми
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением жилого дома в центре Батуми. Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.
«Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией».
По данным грузинских СМИ, один из задержанных по факту обрушения дома является гражданином Азербайджана. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего корпуса, где велись строительные и ремонтные работы. По данным МВД, это происходило с нарушением правил безопасности. Задержаны также двое рабочих, передает SOVA.
Четверо погибших при обрушении дома в Батуми – члены одной семьи
Четверо из шести жертв обрушения жилого дома в Батуми являются членами одной семьи. По данным СМИ, это 35-летняя Инга Мекеидзе, двое ее детей и деверь.
Ингу Мекеидзе извлекли из-под завалов вечером 8 октября, спустя почти 11 часов после начала поисковой операции. На момент обнаружения женщина была в сознании, однако уже в машине «скорой» у нее развился травматический токсикоз, ее сердце останавливалось пять раз. Сегодня утром в больнице сообщили о смерти пациентки.
Ночью из-под обломков извлекли тела двоих детей женщины – мальчика в возрасте 1 года и 9-летнюю девочку. Вместе с несовершеннолетними был обнаружен их дядя.
Со ссылкой на родственников семьи издание Ambebi.ge пишет, что мужчина живет за границей. Недавно он приехал в Батуми и гостил у брата. По их словам, он был найден в обнимку с племянниками.
В живых остался супруг Инги Мекеидзе, а также еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку утром мужчина отвел ребенка в детский сад.
СМИ распространяют тяжелейшие кадры, на которых запечатлен мужчина, потерявший почти всю свою семью.
Семиэтажный дом обрушился на улице 26 Мая в Батуми 8 октября около полудня. Всего в нем было 12 квартир. К настоящему времени известно о шести жертвах и двух пострадавших. Поиски трех человек под завалами продолжаются.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Саакашвили призывает международное сообщество отреагировать на нарушение его прав
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняет власти страны в нарушении его прав и призывает международное сообщество к соответствующему реагированию. Обращение политика из тюрьмы сегодня, 9 октября, было опубликовано на его странице в Facebook.
В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Несмотря на требования адвокатов экс-президента, до сих пор заседание не назначено. По мнению Саакашвили, власти опасаются, что его появление на публике вызовет волну общественного негодования.
«Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов… Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело о заточении без суда», - говорится в письме Саакашвили.
- Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави и уже девятый день продолжает голодовку. Экс-президент не признает обвинений и называет себя политическим заключенным, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Всего на Сакашвили заведено четыре уголовных дела, по двум из них были вынесены приговоры. Политик заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, МВД начало расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом 29 сентября.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.