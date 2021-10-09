В ЦИК Грузии призвали провести пересчет голосов на всех проблемных участках

ЦИК Грузии рекомендует пересчитать голоса на всех избирательный участках, где могли возникнуть сомнения, касательно результатов первого тура муниципальных выборов. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили. Он призвал Окружные избирательные комиссии (ОИК) пересчитать результаты там, где:

Жалобы с просьбой о пересчете поступили от организаций, которые имеют многолетний опыт наблюдения за выборами и 2 октября были представлены крупномасштабной миссией;

Если большое количество аннулированных бюллетеней зафиксировано в итоговых протоколах по конкретным избирательным округам;

Если сумма действительных и аннулированных бюллетеней в итоговых протоколах хотя бы на пять превышает количество проголосовавших избирателей.

«Прошу вас использовать этот день как возможность и по собственной инициативе пересчитать результаты выборов, чтобы Избирательная администрация могла подвести итоги выборов в сроки, установленные законом», - заявил глава ЦИК.

В этом году впервые каждая окружная избирательная комиссия была обязана пересчитать бюллетени на пяти избирательных участках, выбранных путем жеребьевки. С 1 по 4 октября пересчитаны были бюллетени с 360 избирательных участков 72 избирательных округов (данные 1080 итоговых протоколов), сообщает агентство «Новости-Грузия».

Согласно результатам пересчета, без изменений остались данные 239 избирательных участков (66,7% от пересчитанных участков). Немного изменились данные на 121 избирательном участке. Как отмечают в ЦИК, «голоса за некоторых кандидатов немного увеличились или уменьшились, хотя это не повлияло на общие результаты выборов».

Кроме того, окружные избирательные комиссии по собственной инициативе и на основании поступивших жалоб пересчитали результаты 194 избирательных участков. В общей сложности были пересчитаны результаты на 554 избирательных участках.

«Несмотря на столь широкий пересчет голосов, я хотел бы обратиться в окружные избирательные комиссии с важной рекомендацией… Избирательная администрация обязана не оставлять никаких безосновательных вопросов в отношении результатов выборов, а также обеспечивать прозрачность и достоверность процесса», - подчеркнул Каландаришвили.