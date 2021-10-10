Саакашвили просят прекратить голодовку – жители села Муганло забили для него барашка

Жители села Муганло провели акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у руставской тюрьмы и призвали его прекратить голодовку. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Саакашвили со дня задержания 1 октября объявил голодовку в знак протеста против выдвинутых против него обвинений. Десятый день он отказывается от пищи, периодически употребляя только соки и воду с медом.

«Грузии нужен Михаил Саакашвили, поэтому мы просим его прекратить голодовку», - сказал один из участников акции Мохаммад Эйбов.

Собравшиеся подготовили гостинцы для Саакашвили: хлеб, пирожные, соки, мед, фрукты и специально забитого для экс-президента барашка. «Все, что вы здесь видите, было собрано от имени всей деревни… Мы хотим, чтобы он что-нибудь поел и был в порядке», - заявил Эйбов журналистам.

Продукты жители Муганло оставили Тариелу Мекеидзе – рядовому жителю Батуми, который по собственной инициативе установил у тюрьмы палатку в поддержку Саакашвили и уже более недели остается там, требуя освобождения экс-президента. По словам Мекеидзе, с разрешения администрации пенитенциарного учреждения, он передаст барашка заключенным.

Муганло (до 2014 года Йормуганло) - село в муниципалитете Сагареджо, где проживают около 2,5 тысячи человек, в основном, этнических азербайджанцев.

В пятницу адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что политик похудел более чем на 12 килограммов. Личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе опасается, что в ближайшие дни состояние Саакашвили может резко ухудшиться. По его словам, сейчас результаты его анализов «не очень обнадеживающие».