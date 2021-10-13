Роспотребнадзор усилил контроль над оборотом ввозимого из Грузии фундука

В Роспотребнадзоре сообщили, что усилили контроль над оборотом ввозимого из Грузии фундука, а также других видов продовольственной и непродовольственной продукции, содержащих опасные вещества и соединения – лимонов из Турции, апельсинов из Египта и индийской пшеницы.

В российском ведомстве говорят, что приняли решение на основании данных европейской Системы оповещения о безопасности продуктов (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) и Европейской системы быстрого оповещения об опасных продуктах (European Rapid Alert system for dangerous products, RAPEX).

На сайте RASFF действительно указано, что партии ядер фундука из Грузии были отклонены на таможне ряда стран ЕС – Польши, Болгарии и Италии. Причина – обнаруженные в них афлатоксины, способные нанести вред здоровью человека.

Ранее СМИ также указывали, что афлатоксины остаются серьезной проблемой для экспорта грузинского фундука.

В Министерстве сельского хозяйства Грузии недавно сообщили, что в 2021 году урожай фундука в стране оказался рекордным – около 65 тысяч тонн.