Глава МИД Украины: «Мы своих граждан в беде за границей не бросаем»

Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который находится в руставской тюрьме после ареста. Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы поддерживаем постоянную связь с Михаилом Саакашвили, у адвокатов есть к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию и его адвокатов», – сказал Кулеба.

Министр добавил, что в МИД сейчас изучают юридическую сторону дела и выбирают алгоритм, который будет применяться.

«Еще раз подчеркну, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение, каким путем двигаться, а это может быть не только экстрадиция, тогда об этом и проинформируем», – отметил Кулеба.

Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.

В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.