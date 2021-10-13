«Грузинская мечта» предпочла политический ущерб экономическому

Заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил депутатам, что правительство отказалось от макрофинансовой помощи ЕС прежде всего по политическим мотивам. Раньше власть объясняла свое решение отказаться от 75 миллионов евро необходимостью сократить внешние обязательства.

Напомним, 31 августа правительство Грузии отказалось от льготного кредита ЕС на 15 лет с годовой ставкой 0,12%. Кредит выдавался под обязательства реформирования судебной системы Грузии. На проходящем 31 августа специальном брифинге министр экономики Натия Турнава так аргументировала тогдашнюю позицию правительства:

«Наша экономика дополнительно произвела один миллиард лари. То есть у нас есть внутренний ресурс, который можно направить на осуществление многих хороших проектов. А внешний долг, который и так у нас вырос из-за пандемии, мы не должны больше увеличивать. Здесь ведь речь идет не о безвозмездной помощи, а об увеличении внешнего долга – это заем. Если у нас есть собственный ресурс, нет необходимости увеличивать задолженность».

Со схожими аргументами тогда выступал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, а позднее и глава кабмина Ираклий Гарибашвили.

Однако сегодня первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе выдвинул несколько иную версию отказа от финансовой помощи ЕС. В ответ на вопрос депутата Саломе Самадашвили на сегодняшних парламентских слушаниях он заявил, что правительство отказалось от помощи ЕС отнюдь не по экономическим причинам:

«Финансирование ЕС должно было стать ответом на некоторые реформы. Мы выполнили все свои обязательства, кроме одного – реформы судебной системы, хотя наши эксперты считали, что и она выполнена в полном объеме. Однако представители ЕС так не посчитали и заговорили о неполном выполнении соглашения. Признаю, что этот заем выдавался под очень хорошие условия, однако заявления экспертов ЕС ясно указывали на риск его невыдачи. Поэтому мы отказались от него».

По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, с самого начала было понятно, что отказ правительства от помощи ЕС был связан с отказом от реформирования судебной системы, состояние которой, по оценкам наблюдателей ЕС, не соответствует обязательствам, взятым Грузией в рамках ассоциации с Евросоюзом:

«Сегодняшнее признание Какауридзе еще раз показывает, что власти, зная о срыве реформы, сделали вид, что не нуждаются в дополнительных финансах, но на самом деле это был прямой отказ от выполнения обязательств по обеспечению независимой от партийного диктата системы правосудия. Получается, что ради своих сиюминутных партийных целей правительство приняло решение отказаться от взятых обязательств перед ЕС, что в долгосрочной перспективе, без сомнения, нанесет политический ущерб отношениям со стратегическим партнером».

Кроме того, по мнению экспертов, прямой отказ от реформирования судебной системы наносит Грузии имиджевый ущерб. Ни один уважающий себя инвестор не вложит деньги в экономику страны, в которой не обеспечена независимость суда, что грозит стране сокращением и без того скудного ручейка инвестиций, которые в этом году находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, считают специалисты.