«Необходимо объявлять локдаун»

В Южной Осетии отмечается резкий рост инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки впервые с начала осени прирост больных составил 120 человек. Минздрав республики готовит дополнительные койки в ковид-госпитале, а санитарные службы – новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

По сообщению главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочиевой, за истекшие сутки из проведенных 295 исследований выявлено 120 случаев заражения коронавирусом. Половина из них, подчеркнула Марина Петровна, – это сельские жители. Иными словами, заболевание распространяется по всей республике, безопасных мест больше нет, поэтому к рекомендациям санитарных служб по соблюдению мер безопасности необходимо прислушаться жителям даже самых отдаленных населенных пунктов.

120 выявленных за сутки – это антирекорд осени. Правда, днем ранее, 12 октября, санитарная служба отчиталась о 43-х инфицированных, 11 октября их было 97, 10 октября – 82. В «красной зоне» республиканского многопрофильного медицинского центра на сегодняшний день проходят лечение 89 пациентов с коронавирусом, трое больных с начала недели скончались.

С учетом роста госпитализаций глава Минздрава Южной Осетии Сослан Наниев принял решение задействовать резервные мощности. Под нужды госпиталя отводится еще один – третий этаж медицинского центра, где можно развернуть до 120 коек. Как сообщил министр в интервью информагентству «Рес», в случае необходимости можно задействовать и четвертый этаж, он также укомплектован всем необходимым для работы с COVID-больными, включая кислородные сети.

Вице-спикер парламента врач реаниматолог-анестезиолог Александр Плиев назвал этот рост заболеваемости ожидаемым:

«Подъем заболеваемости в октябре был ожидаем. Не могу сказать, что больные переносят болезнь тяжелее, чем это было в октябре-ноябре прошлого года. Но пандемия на подъеме, это ощутимо, работы заметно прибавилось по сравнению с летними месяцами. В то же время нет оснований для упреков, что какая-то часть медицинского сопровождения не справляется.

– Около месяца назад вы говорили, что клиническая картина почти не изменилась с первой волны и, скорее всего, врачи имеют дело со старым штаммом. Как обстоят дела теперь?

– Наш главный санитарный врач говорит, что это «дельта»-штамм, но, судя по клинической картине, он не более агрессивен, чем тот, что был у нас в октябре-ноябре. Конечно, есть тяжелые, умирают люди, но все же я не могу сказать, что сейчас хуже, чем было год назад.

– В связи с ростом заболеваемости ощущается нехватка медперсонала в «красной зоне»?

– У нас серьезный кадровый голод. Медики выдохлись. Пытались пригласить из Владикавказа, но у них госпитали завалены больными, и медиков там тоже не хватает. Накануне разговаривал с главным реаниматологом Северного Кавказа Слепушкиным Виталием Дмитриевичем. Он сказал, что постарается на этой недели приехать в Цхинвал, проконсультировать наших врачей».

По словам Александра Плиева, на фоне самоотверженной работы медиков он наблюдает если не безразличие, то, по меньшей мере, халатное отношение исполнительной власти к эпидемиологической ситуации в республике. Кроме закрытия детских садов и школ на карантин ничего не сделано – никаких ограничений, никакой разъяснительной работы. За эту осень ни одного праздничного мероприятия не отменили ради безопасности граждан.

Врачей, которые своим здоровьем расплачиваются за чужую безответственность, это раздражает, говорит Александр Плиев:

«Я говорил с врачами, они крайне возмущены тем, что никаких антиковидных мер не принимается в республике. По нашим данным, по мнению наших клиницистов, необходимо объявлять локдаун из-за большого прироста инфицированных. Поток заболевших может нарастать еще больше, потому что, как мы видим, у нас каждые субботу-воскресенье проводятся свадьбы. В минувшие выходные, например, было две. На одной гуляла тысяча гостей, на другой – тысяча двести. Инкубационный срок примерно одна неделя, и опять мы сидим и ждем очередного наплыва заразившихся. Какой смысл объявлять карантин в школах, когда приводятся такие огромные свадьбы?! В салоне красоты или в кафе еще можно как-то размесить людей, чтобы соблюсти социальную дистанцию, но на свадьбе невозможно. Больше всех нас «топят» вот эти массовые гулянки, свадьбы, праздники вина и прочее».

По сообщению информационного агентства «Рес», Югосетпотребнадзор подготовил свои предложения по ужесточению мер в связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией в республике. Предполагается, что их рассмотрят на ближайшем заседании оперативного штаба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия