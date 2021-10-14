В Абхазии задержаны двое мужчин, избивших милиционеров

Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух жителей самопровозглашенной республики – Хаджарата Пачулия и Руслана Гамгия. Их обвиняют избиении милиционеров.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов получили телесные повреждения – переломы руки и носа.

По информации прокуратуры, дело возбуждено по части 2 статьи 320 УК Абхазии по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По информации ведомства, 12 октября 2021 года, примерно в 16:30 часов, в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ОУР Сухумского УВД, следовавшие на служебной автомашине по Кодорскому шоссе в Сухуми, в районе средней школы №14 заметили автомашину марки Toyota Alphard, водитель которой, пренебрегая правилами дорожного движения, пересёк двойную сплошную полосу и проехал на красный свет светофора.

«Сотрудники ОУР остановили водителя Пачулия Х.Р. и его пассажира Гамгия Р.Ш. На законные требования сотрудников милиции о необходимости прохождения процедуры медицинского освидетельствования Пачулия и Гамгия отреагировали агрессивно и применили физическое насилие», – говорится в сообщении.

В пресс-релизе прокуратуры указано, что Пачулия и Гамгия задержаны и заключены под стражу.

Ранее абхазский президент Аслан Бжания, говоря о смерти 24-летнего Анри Атейба, заявил, что он «вместе с группой лиц напал на начальника уголовного розыска УВД города Гагра».

«В любой другой стране, если бы избили сотрудника уголовного розыска (а он был безоружный), он имел бы право расстрелять их на месте, и правильно поступил бы», – сказал Бжания.