Инцидент на сухумской набережной: генпрокурор обратился в Верховный суд

Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия оценит действия депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба – участников инцидента на сухумской набережной 30 сентября. С соответствующим представлением в суд уже обратился абхазский генпрокурор Адгур Агрба.

По версии органа предварительного расследования, в действиях Гарри Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти, выраженное в неприличной форме) Уголовного кодекса Абхазии.

«30 сентября 2021 года примерно в 22ч. 38 мин. депутат Парламента Гарри Кокая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок, пренебрегая спокойствием жителей, а также граждан, находившихся на территории набережной и посетителей близ расположенных ресторанов, произвел пять выстрелов вверх из имевшегося у него пистолета Glock, калибра 9х19 мм. Спустя 14 минут, в 22 ч. 52 мин. Кокая, направляясь в сторону площади им. С. Багапша произвел еще шесть выстрелов. В тот же день, 30 сентября, примерно в 22 ч. 53 мин. Кокая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на площади им. С. Багапша публично оскорбил представителей власти – министра внутренних дел РА Дбар Д.С., заместителя министра, и.о. командира СОБР МВД РА Цвижба Р.С., заместителя командира СОБР Чачхалиа Д.В., начальника УГАИ МВД РА Агрба Б.В. и сотрудника УГАИ МВД РА Хеция З.З., исполнявших должностные обязанности по пресечению преступления, пренебрежительно назвав их «мусорами» и выражаясь в их адрес нецензурной бранью с целью ущемления их авторитета, унижая их честь и достоинство», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Алмасхан Ардзинба, по версии прокуратуры, мог совершить преступления, предусмотренные частью 1 статьи 207 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса.

«По версии органа предварительного расследования, 1 октября 2021 года, примерно в 00 ч. 10 мин. Депутат Парламента Алмасхан Ардзинба на служебном автомобиле «Hyundai Tucson» (кузов черного цвета, государственный регистрационный знак А029АА АВН), подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД на улице Академика Марра, и, грубо нарушая общественный порядок, демонстрируя пренебрежительное отношение к правам жителей на отдых в ночное время, , умышленно, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников МВД из незаконно приобретенного, хранимого, перевозимого и носимого при себе огнестрельного оружия автомата Калашникова, калибра 5.45 мм., произвел не менее 20 выстрелов вверх, после чего скрылся с места преступления», – сказано в заявлении.

Ранее генпрокурор заявил, что, получив заключение Верховного суда о наличии состава преступления у депутатов, ведомство обратится в абхазский парламент для получения согласия на возбуждение уголовного дела.

Уголовное дело уже возбуждено в отношении заместителя министра внутренних дел, и.о. командира Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Раща Цвижба и заместителя командира СОБРа Дадына Чачхалиа. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.