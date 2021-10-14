В Батуми демонтируют корпус, часть которого обрушилась 8 октября

В Батуми будет полностью демонтирован корпус, один подъезд которого обрушился 8 октября. Такое решение было принято на основании заключения экспертизы, заявил глава финансовой службы мэрии Батуми Эднар Натаридзе.

«Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы в связи с этим зданием. Демонтаж скоро начнется», – заявил Натаридзе, добавив, что осуществить укрепительные работы невозможно.

По его словам, на проектные работы по демонтажу корпуса будут выделены 45 тысяч лари (14,3 тысяч долларов) и еще в полмиллиона лари (145,7 тысячи долларов) обойдутся работы по демонтажу.

Мэрия Батуми выделила 61 квартиру, чтобы переселить жителей из обрушившегося подъезда и соседних, пишет агентство «Новости-Грузия».

Квартиры, в которые предлагается переселиться жителям из дома по улице 26 мая, расположены на улицах Пиросмани, Шартава, Агмашенебели. Пока неизвестно, согласятся ли пострадавшие переехать туда из самого центра города.

По словам главы городской службы управления имуществом Давида Копинадзе, пока все находится на уровне переговоров. Параллельно с мэрией жилплощадь пострадавшим предложит и правительство Аджарии, рассматривается и финансовая компенсация.

«Конечно, нужно будет учесть площадь квартир, также местоположение», – заявил Копинадзе.

Что касается корпусов, расположенных по соседству с рухнувшим зданием, то первичный осмотр показал, что они устойчивые.