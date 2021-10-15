«Национальное движение» поменялось площадями с «Грузинской мечтой»

Митинг в поддержку Саакашвили показал, по мнению его сторонников, власти реальную силу оппозиции. Власть, между тем, продолжает заверять, что оппозиция все равно не в силах оказать решающего влияния на предвыборные расклады. Многие наблюдатели, между тем, отмечают, что таким образом обе силы усиливают поляризацию и самоутверждаются за счет тех партий, которые надеялись стать третьей силой.

Митинг «Нацдвижения» c требованием освобождения Михаила Саакашвили своими масштабами напомнил решающие митинги «Грузинской мечты» в 2012 году. И хотя большая часть оппозиционных партий дистанцировалась от мероприятия, и лишь отдельные их представители участвовали в нем как самостоятельные граждане, в оппозиции полагают, что явленная избирателями поддержка окажет решающее значение на предвыборные расклады.

Массовость акции показала, что властям стоит серьезно задуматься перед вторым туром муниципальных выборов, прежде чем прибегнуть к фальсификациям на выборах, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Я не желаю, чтобы поляризация, которую всеми средствами поощряет «Грузинская мечта», переросла в гражданское противостояние. Они мастера этого, взять хотя бы шеренги активистов партии, которые с вениками по всей Грузии мешали передвижению следовавших на митинг оппозиции людей. Протестные настроения в обществе велики, и необходим поиск выхода из ситуации, которая сложится 30 октября».

На этом фоне важной становится позиция политических сил, которые провели своих представителей в местные органы власти. Прежде всего, это касается партии «За Грузию», возглавляемой бывшим премьером Георгием Гахария, которая набрала 8% голосов в первом туре по пропорциональным спискам. Напомним, на прошедшем 7 октября брифинге Георгий Гахария решительно дистанцировался от «националов» и «мечты».

В этом смысле примечательна позиция лидера партии «Лело», которая также провела своих представителей в местные органы власти. На днях лидер партии Мамука Хазарадзе заявил о поддержке кандидата в мэры от партии Гахария и начал консультации по формированию соответствующих коалиций.

Политолог Гия Хухашвили считает, что как «Грузинская мечта», так и «Нацдвижение» ведут неприкрытое давление на избирателей партий, которые оказались вне игры после первого тура. Все это сопровождается сознательной эскалацией напряженности, поясняет эксперт:

«Как только «Нацдвижение» начинает решительную мобилизацию своих сторонников, это вызывает рост активности сторонников «Грузинской мечты», и в этой матрице, если присмотреться, мы живем последние девять лет. Что думает избиратель, который не голосовал ни за власть, ни за «Нацдвижение»? Он инстинктивно дистанцируется от возвращения во власть «националов» и вновь голосует за «мечту». При этом сторонникам непрошедших во второй тур партий приходится выбирать между плохим и очень плохим. Добавьте к этому административный и финансовый ресурс властей, и станет понятно, что при таком раскладе «один на один» победа останется за «Грузинской мечтой». Это повторяющаяся раз за разом простая данность, из которой никто не делает никаких выводов».

На этом фоне партия власти готовится ко второму туру, собираясь одержать убедительную победу на выборах мэров 20 городов. Параллельно, не теряя времени, «Мечта» ведет активную работу по переманиванию оппозиционных кандидатов третьих сил, и в первую очередь партии Георгия Гахария, признал один из видных членов «Грузинской мечты» Созар Субари.

«Мы должны разъяснить людям, что тот лидер, с которым они стоят, в реальности совершил предательство команды, предательство страны и закона, и надо переходить на правильную сторону, это не предательство. Естественно, мы не переманиваем их, мы ведем разъяснительную беседу», – сказал Субари в передаче «Палитра ньюс»

На вопрос ведущего, подтверждает ли он, что партия власти общается с депутатами партии Гахария, Субари ответил: «Это естественный политический процесс».