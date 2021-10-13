Власть готовит Михаилу Саакашвили здоровый образ жизни

За состоянием здоровья Михаила Саакашвили, возможно, будет следить специальная группа экспертов Минздрава Грузии. С этой инициативой выступил министр юстиции Рати Брегадзе. Между тем сегодня адвокаты Саакашвили были вынуждены, по их словам, прервать встречу с Саакашвили из-за ухудшения его состояния. Они также сообщили, что их подзащитный возлагает большие надежды на завтрашние акции в его поддержку. Впрочем, некоторые оппозиционные силы не намерены в них участвовать, хоть и считают Саакашвили политическим узником.

На тринадцатый день тюремной голодовки Михаила Саакашвили министр юстиции Рати Брегадзе предложил расширить список ответственных за его права и здоровье. Он обсудил свою инициативу с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе, главами парламентских комитетов по правам человека Михаилом Сарджвеладзе и по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрием Хундадзе, а также с Народным защитником Нино Ломджария. Минздрав тем временем уже утвердил состав консилиума из четырех высококвалифицированных врачей, которые встретились с личным врачом Михаила Саакашвили Николозом Кипшидзе. Консилиуму доктор Кипшидзе, по его словам, доверяет, но, к своему сожалению, он обнаружил, что и эксперты Минздрава без специального разрешения Специальной пенитенциарной службы не смогут навестить Михаила Саакашвили. Сам Николоз Кипшидзе разрешения на повторное посещение Саакашвили дожидается уже третий день:

«Мы (с приглашенными врачами) обсудили несколько вариантов действий в случае ухудшения состояния. Я очень доволен этой встречей, но нас не устраивает встреча ради встречи, если, не дай бог, нам потребуется быстрое реагирование».

На то, что личный врач третий день ждет разрешения на встречу со своим пациентом, обратили внимания его адвокаты. Они вынуждены были прервать сегодня встречу с третьим президентом из-за состояния его здоровья. Об этом сообщил адвокат Бека Басилая:

«Сегодня Миша выглядел очень бледным. Еще больше усилились проблемы, на которые он жаловался раньше. Речь идет о трудностях передвижения, замедлении моторики. Мы все понимаем, что эта голодовка - его бескомпромиссное решение. Соответственно, ухудшение состояние здоровья – ожидаемое последствие, которое уже со всей очевидностью проявляется».

Но Бека Басилая поспешил успокоить общество: третий президент силен духом и возлагает большие надежды на завтрашнюю протестную акцию в его поддержку, а значит, по его мнению, и в поддержку грузинской демократии.

Не переживать за грузинскую демократию и правосудие, как и по поводу состояния Михаила Саакашвили, посоветовала сегодня обществу бывший министр юстиции, ныне министр культуры Тея Цулукиани. Она даже по секрету поделилась своим наблюдением времен службы в Минюсте – «ажиотаж вокруг голодания заключенного мешает ему в возобновлении приема пищи». Министр Цулукиани назвала опасения за здоровье Саакашвили «высосанными из пальца» и обещала развеять сомнения:

«Мы все видим, что никакой реальной угрозы здоровью Саакашвили не существует. Тем более нет, храни нас господь, риска его смерти. Нет риска, потому что система на высоте. С другой стороны, налицо преступление и виновный, который должен отбыть наказание. Это наказание сроком в несколько лет в грузинской тюрьме, в течение которых его здоровье будет надежно защищено».

Представители «Грузинской мечты» уверяют, что, несмотря на заявления в поддержку Саакашвили из Киева, Брюсселя и Вашингтона, вопрос его освобождения или экстрадиции как гражданина Украины в повестке дня не стоит.

Позитивно оценили во власти и то, что большинство оппозиционных партий отказались от участия в запланированной «Нацдвижением» на завтра акции протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Бывший соратник третьего президента, лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия объяснил, почему он и его партия не присоединятся к акции несмотря на то, что считает бывшего соратника политическим узником:

«К сожалению, часть сторонников Саакашвили и «Нацдвижение» создали ожидание, что завтра должно решиться все и что без освобождения Саакашвили оппозиции незачем участвовать во вторых турах местных выборов. У них такой подход, что ключ к победе над режимом Иванишвили – в освобождении Саакашвили. Я это считаю неправильным и нереалистичным. И не возьму ответственность за то, что считаю невыполнимым и неправильным».

Риторика и действия Саакашвили и «Нацдвижения» не соответствуют нынешним требованиям избирателей, считает директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили:

«Считаю, что время Саакашвили ушло, политик такого стиля в Грузии уже не востребован. Я не умаляю его заслуги, но сейчас страна не погрязла в такой коррупции, как это было тогда, когда он в 2003-м пришел к власти. Несмотря на то, что власть «Грузинской мечты» очень слаба и у оппозиции есть много шансов на победу, она не развивается. Особенно «Нацдвижение», которое все старается вернуться к власти с революционной риторикой, но избиратель уже на нескольких выборах показал, что больше не хочет революции».

Всю это историю возвращения Саакашвили в Грузию и его задержание Каха Гоголашвили, сравнивая с шекспировскими трагедиями, рассматривает как личную драму третьего президента. Досадно, отмечает политолог, что третий президент оказался в тюрьме, но он больше не хочет, чтобы Грузия вновь страдала из-за «лидеромании».