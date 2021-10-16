Второй тур местных выборов в Грузии пройдет в 20 муниципалитетах и 42 округах

Вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах Грузии, а мажоритарных депутатов сакребуло – в 42 округах. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

Сегодня окружные комиссии подвели окончательные итоги муниципальных выборов, которые прошли 2 октября. Согласно результатам, 30 октября во втором туре должны будут определиться мэры Тбилиси, Карели, Хашури, Кутаиси, Багдати, Чиатура, Цхалтубо, Цагери, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку, Хоби, Сенаки, Мартвили, Поти, Озургети, Батуми, Хелвачаури, Рустави, Телави, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Цагери (регион Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия) на пост мэра претендует кандидат партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию», а также кандидат правящей «Грузинской мечты». Во всех остальных случаях конкурентами кандидатов партии власти будут представители крупнейшей оппозиционной силы «Единое национальное движение».

По мажоритарной избирательной системе депутатов сакребуло будут выбирать из независимых кандидатов, представителей «Грузинской мечты», «Единой Грузии», «Единого национального движения», «Лело», «Европейских социалистов», «За Грузию», «Свободной Грузии», «Гирчи – Больше свободы» и партии «Для единой Грузии».