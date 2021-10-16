Петицию с требованием освобождения Саакашвили подписали до 70 тысяч человек

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на допуск группы врачей, сформированной по инициативе министерства юстиции. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после того, как навестил политика в пенитенциарном учреждении.

Саакашвили называет себя политическим заключенным. Со дня задержания 1 октября он отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ Минздрав созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.

«Я разговаривал с президентом, и он согласен на консилиум, согласен на тесты, согласен на лекарства», - сказал Кипшидзе.

Врач, который не видел Саакашвили в течение пяти дней, говорит, что состояние экс-президента «превзошло его ожидания»: «Я ожидал увидеть нечто худшее чем то, что я видел, когда встречался с ним в последний раз. Как видно, у него сильный организм… То плохое, чего я ожидал, такого состояния нет».

Кипшидзе добавил, что на данный момент необходимости перевода Саакашвили в больницу нет. Тем не менее, по его мнению, «такой момент обязательно настанет», поскольку экс-президент употребляет только чай и воду.

Врачу отказывали в допуске к Саакашвили, начиная с 11 октября. В Минюсте объясняли это тем, что адвокаты заключенного неправильно составили заявление на выдачу пропуска. Решение пересмотрели только сегодня вечером, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Сегодня же состоялось первое заседание консилиума – участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии экс-президента, в пенитенциарном учреждении.

Помимо Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.