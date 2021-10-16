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Петицию с требованием освобождения Саакашвили подписали до 70 тысяч человек
До 70 тысяч человек за пять дней подписали петицию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в партии «Единое национальное движение».
Петиция была запущена 11 октября на специально созданном сторонниками Саакашвили сайте Freemisha.Ge.
По информации телеканала «Мтавари», требование об освобождении Саакашвили поддержали сотни выдающиеся деятелей культуры и искусства, политиков, звезд шоу-бизнеса.
Самый известный из них – грузин Демна Гвасалия, креативный директор Balenciaga. В числе подписавшихся также певицы Нани Брегвадзе, Нино Катамадзе, Лела Цурцумия, Эка Мамаладзе, всемирно известный бас Паата Бурчуладзе, прима-балерина Нино Ананиашвили, руководители Национального балета Грузии «Сухишвили» Илико и Нино Сухишвили, актер Вахтанг Кикабидзе, борец греко-римского стиля Зураб Датунашвили,
Кроме того, свою позицию зафиксировали некоторые епископы Грузинской православной церкви: епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе), митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский, управляющий грузинскими приходами в Южной Америке, Николай (Пачуашвили), митрополит Шемокмедский Иосиф (Киквадзе), митрополит Манглисский и Тетрицкаройский Анания (Джапаридзе).
Другие новости дня
К троянским астероидам Юпитера запущен зонд «Люси»
Американское космическое агентство НАСА в субботу запустило космический зонд «Люси». Его задача - изучение так называемых троянских астероидов Юпитера. Зонд должен достичь астероидов в 2027 году, это первая в истории подобная миссия.
Троянскими астероидами называют группу малых астероидов на орбите Юпитера, они названы в честь героев «Илиады» Гомера, повествующей о Троянской войне. Крупнейший из них имеет примерно 225 км в диаметре.
Ожидается, что с 2027 по 2033 год «Люси» исследует 6 троянских астероидов Юпитера. Ученые считают, что это поможет понять закономерности формирования планет Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет назад, а возможно и образования жизни на Земле - считается, что вещество, из которого они состоят, богато соединениями углерода.
СК Чечни отказался возбуждать дело о пытках в СИЗО в Грозном
Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках и избиениях в СИЗО-1 в Грозном. Жалобу на издевательства подали находящиеся в СИЗО Салех Магамадов и Исмаил Исаев, ранее признанные правозащитным центром «Мемориал» (внесен в реестр «иноагентов») политзаключенными.
Об отказе в возбуждении дела сообщает «ОВД-Инфо» (признан «иноагентом»). В ответе следователя говорится, что, жалуясь на пытки, Магомадов и Исаев пытаются уйти от уголовной ответственности, а также добиваются «передачи уголовного дела в другой субъект Российской Федерации и их перевода в другой следственный изолятор, расположенный за пределами Северного Кавказа, в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией».
Магамадов и Исаев были задержаны в феврале в Нижнем Новгороде. Они переехали туда из Чечни при помощи «Российской ЛГБТ-сети» (внесена в реестр «иноагентов») после того, как их, как утверждается, пытками и унижениями заставили извиниться на камеру за модерирование телеграм-канала, в котором критиковалась власть. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели. Из Нижнего Новгорода их переправили в Чечню, где поместили в СИЗО по статье об участии в незаконном вооруженном формировании - якобы они передали ныне убитому боевику продукты питания. В момент задержания Исаеву было 17 лет, Магамадов на 3 года старше.
В «ЛГБТ-сети» утверждают, что арестованные, как представители ЛГБТ-сообщества, находятся в СИЗО в опасности. В августе арестованные Магамадов и Исаев заявили о том, что их избивают, требуя признательных показаний.
На акции сторонников Саакашвили у бизнес-центра Иванишвили задержаны активисты
На акции протеста сторонников Михаила Саакашвили у бизнес-центра основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили прошли задержания. Манифестанты требуют освободить третьего президента из тюрьмы. Они скандируют «Свободу Мише!».
«Защита третьего президента страны – дело чести. Поэтому мы повсюду, мы вынудим их освободить этого человека. Все патриоты объединяются», - сказал один из активистов Георгий Мумладзе.
На месте мобилизованы силы полиции. Правоохранители не позволили активистам расклеивать стикеры, стали их оттеснять. Между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка. Сообщается о троих задержанных.
Акция у бизнес-центра Иванишвили уже завершена. Оттуда сторонники Михаила Саакашвили направились к пенитенциарному учреждению №12 в городе Рустави, где содержится экс-президент, сообщает SOVA.
Новый спецпред генсека НАТО по Южному Кавказу посетит страны региона
Недавно назначенный спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина на следующей неделе посетит Азербайджан, Грузию и Армению. Об этом Коломина написал в своем Twitter.
«Я посещу Азербайджан, Грузию и Армению в качестве специального представителя НАТО по Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия НАТО на Кавказе», - сказано в сообщении.
Детали визита и повестка планируемых встреч пока неизвестны.
- С 2010 года спецпредом генсека НАТО по Южному Кавказу был Джеймс Аппатурай. По истечении полномочий осенью 2021 года на должности его сменил испанский дипломат Хавьер Коломина. С недавнего он также занимает пост заместителя помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Отец погибших при обрушении дома в Батуми: «Я просил не трогать несущие стены»
Житель Батуми Рамаз Давладзе, четверо членов семьи которого погибли при обрушении жилого дома, говорит, что знал о ремонте, проводившемся на первом этаже, и за неделю до трагедии лично предупредил рабочих не трогать несущие стены, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Семиэтажный дом, неоднократно перестроенный с конца 70-х годов, обрушился в самом центре Батуми 8 октября. Жертвами трагедии стали девять человек. Среди погибших – брат и супруга Рамаза Давладзе, а также их годовалый сын и девятилетняя дочь.
Согласно предварительной версии, причиной обрушения стала реконструкция, проведенная в квартире на первом этаже.
«Первого числа я пошел туда и сказал, чтобы они не трогали несущие стены. Я сказал это рабочим», - рассказал Давладзе журналистам. При этом он указал, что двухкомнатная квартира, где проводился ремонт, была «фактически одним пространством», однако «все несущие стены первого числа были на месте».
Давладзе добавил, что у него есть вопросы, однако он не хочет обвинять кого-либо и ждет результатов расследования. Отвечать на вопросы мужчине пришлось у мемориала, куда со дня трагедии жители Батуми приносят цветы, игрушки, письма и свечи в память о погибших.
У Давладзе остался 5-летний сын. Утром 8 октября он отвел мальчика в детский сад, а после поехал по работе в Махинджаури. Когда мужчина не смог связаться ни с супругой, ни с братом, он позвонил соседям, которые и рассказали ему об обрушении дома.
«Моя жизнь разрушена, - что еще сказать. За одну минуту моя жизнь переломилась. Я был самым счастливым человеком… У меня остался один сын, и сейчас это то, что действительно дает мне стимул жить, пережить такую огромную трагедию», - добавил он.
- По делу об обрушении дома задержаны владелец квартиры и двое рабочих, проводивших там ремонт. Следствие утверждает, что реконструкция в квартире проводилась «с нарушением техники и правил безопасности, без соответствующих инженерных знаний и разрешения госструктур». Демонтированы были все стены, в том числе несущие, что «нарушило надежность и устойчивость» корпуса.
Второй тур местных выборов в Грузии пройдет в 20 муниципалитетах и 42 округах
По заявлению спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натии Иоселиани, окружные избирательные комиссии подытожили выборы 2 октября в соответствии со вступившими в силу итоговыми протоколами участковых избирательных комиссий и решениями всех судебных инстанций.
В связи с этим Иоселиани провела брифинг, сообщив, что второй тур выборов пройдет в 20 самоуправленческих городах и общинах, а также в 42 местных мажоритарных округах.
"Во второй тур выборов по мажоритарной системе, вышли следующие субъекты – «Досрочные выборы – Единая Грузия – Демократическое движение», «Единое национальное движение», «Лело», «Европейские социалисты», «Гахария – За Грузию», «Свободная Грузия», «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», «Зураб – Гирчи Джапаридзе», «Гирчи – Больше свободы» и один независимый депутат, представленный инициативной группой.
Представить же кандидатов во втором туре выборов мэров могут следующие кандидаты – «Единое национальное движение», «Гахария – За Грузию», «Тамаз Мечиаури за единую Грузию», «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и один независимый кандидат, представленный независимой группой.
Соответствующее решение о назначении второго тура ЦИК примет на запланированном на сегодня брифинге. Второй тур согласно законодательству пройдет 30 октября», - заявила Натия Иоселиани.
- Первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. После подсчета данных со 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте «Единое национальное движение» с 30,67%. Третье место заняла партия «За Грузию», получив 7,81%.
Фрацузский суд отклонил иск Алексея и Олега Навальных к фирме «Ив Роше»
Апелляционный суд города Ренн на западе Франции отклонил иск Алексея и Олега Навальных к косметической фирме «Ив Роше». Об этом сообщило 16 октября Международное французское радио со ссылкой на французское издание Challenges («Шаланж»). Навальные обвиняли топ-менеджмент компании в «заведомо ложном доносе» и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России.
Эту информацию подтвердил изданию Le Telegramme прокурор города Ван. Ранее, в 2019 году аналогичное решение принял суд города Ван в Бретани.
«Мы сожалеем о робости следственных судей в этом деле. Особенно потому, что мы напоминаем, что Генеральная прокуратура апелляционного суда Ренна во время слушаний поддержала наш запрос о проведении дополнительного расследования», - прокомментировала агентству AFP адвокат Амели Лефевр. Защитники рассматривают возможность обжаловать это решение.
Адвокаты компании «Ив Роше», напротив, приветствовали решение апелляционного суда. По мнению адвоката Жана Тамале, «нормально проведенное следствие завершилось самым логичным решением».
В Южной Осетии выявили 106 заболевших ковидом за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия возросло за сутки на 106, днем ранее сообщалось о 123 заболевших.
Как сообщила информагентству «Рес» сегодня, 16 октября, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, накануне было проведено 336 исследований на коронавирусную инфекцию.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1696 человек, 50 граждан сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
- Количество инфицированных с начала пандемии составило 7381 человек, 5685 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 42 085 исследований на коронавирусную инфекцию.
В Рустави проходит акция под лозунгом «Палач – в тюрьму»
У пенитенциарного учреждения №12 города Рустави проходит акция противников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Главный лозунг протестующих – «Палач – в тюрьму». Они категорически не согласны с требованием оппозиции освободить экс-главу государства, сообщает SOVA.
Участники акции утверждают, что в период правления Саакашвили они пережили репрессии. По их словам, митинг организован бывшими политзаключенными и членами их семей. Среди тех, кто устроил акцию, – Шако Кучашвили, известный своей проправительственной и антиоппозиционной деятельностью.
«Его должен сковать страх. Сегодня здесь нас 4-5 тысяч человек. Но сюда придет вся Грузия. Пусть он [Саакашвили] молится, чтобы камера была хорошо заперта. Миша, мы пришли!», - сказал один из участников акции Заза Давитая, который называет себя бывшим политзаключенным.
Угулава оштрафовали за нарушение карантина после участия в митинге
Кандидат на пост мэра Поти, оппозиционер Гиги Угулава оштрафован на 2 тысячи лари (около 639 долларов) за нарушение правил карантина и изоляции, сообщает МВД Грузии.
7 октября Угулава сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Спустя неделю, 14 октября, политик появился на многотысячном митинге в центре Тбилиси с требованием освобождения Саакашвили из тюрьмы. Обращаясь к собравшимся, Угулава подчеркнул, что его тест на COVID отрицательный, и он прекратил изоляцию с разрешения врачей.
Многие сочли доводы оппозиционера неубедительными, назвав его поведение «безответственным». Отвечая им, накануне на своей странице в Facebook политик опубликовал отрицательный результат теста на ковид, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии в случае подтверждения коронавируса домашняя изоляция, как правило, продолжается минимум 12 дней.
Информатор Сергей, передавший Gulagu.net видео пыток, прибыл в Париж
Гражданин Беларуси, информатор, передавший общественному проекту Gulagu.net видеоархив с пытками в российских тюрьмах, прибыл во Францию.
Как сообщил руководитель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, информатор по имени Сергей, чья фамилия пока не называется, обратился к французским властям с прошением о предоставлении ему политического убежища.
Сайт «Север.Реалии» сообщил со ссылкой на социальные сети проекта Gulagu.net, что Сергей в ночь на 16 октября покинул одну из стран Северной Африки и вылетел во Францию. Публикуемая в соцсетях фотография сделана в парижском аэропорту «Шарль де-Голь».
- 24 мая основатель проекта «Гулагу - нет» Владимир Осечкин объявил о решении приостановить работу в России и прекратить деятельность Совета координаторов Gulagu.net. Осечкин назвал эффективной и открытой 9-летнюю деятельность своих единомышленников.
- 4 октября Осечкин рассказал, что ему передали секретный архив видеозаписей ФСИН и ФСБ. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию.
- Часть архива правозащитники направили в Европейский комитет по предотвращению пыток. Осечкин намерен предоставить материалы о пытках Комитету ООН против пыток.
- После публикации архива Следственный комитет по Саратовской области возбудил несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным, а начальник саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.
В России впервые более 1000 смертей от COVID-19 за одни сутки
Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 1002 пациента. Общее число смертей среди инфицированных в России составляет теперь 222 315. Агентство ТАСС называет это «новым максимумом», ссылаясь на данные, опубликованные в субботу федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба, сообщает ТАСС.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях «стремительно заполняются». «Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!» – отметил врач.
Латвия подарила Грузии более 83 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer
Латвия подарила Грузии 83 070 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
С недавнего времени в Грузии прививки вакциной Pfizer разрешены детям с хроническими заболеваниями в возрасте от 12 до 15 лет, а также детям от 12 до 15 лет, которые планируют выехать за границу. Для всех остальных групп населения Грузии в случае вакцины Pfizer возрастной порог составляет 16 лет.
Необходимо отметить, что в конце октября в Грузии начнут делать бустерные прививки от коронавируса. В случае введения третьей дозы граждане смогут выбрать вакцины Pfizer, Sinovac или Sinopharm, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.
По состоянию на 16 октября в Грузии провели 1 899 938 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 892 410 человек, что составляет 31,2% взрослого населения страны.
Полиция задержала главу Tbilisi Pride – в НПО говорят о начале репрессий против ЛГБТ-активистов
Полиция задержала в Тбилиси главу Tbilisi Pride Георгия Табагари и еще двух его знакомых. В неправительственной организации, защищающей права ЛГБТ-сообщества, назвали произошедшее «рейдом».
По информации МВД Грузии, причиной задержания стало нарушение статей 173 и 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, которые предусматривают мелкое хулиганство и неподчинение полиции.
Как сообщают СМИ, случай произошел поздно вечером у тбилисского Success Bar –заведения категории LGBT-friendly. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что задержание сопровождалось шумом и стычками с полицейскими.
Сам Табагари рассказал изданию On.ge, что был задержан, когда попытался выяснить, куда и почему «восемь полицейских тащили» его знакомого Тенго Эминашвили. Уже после полуночи Табагари, Эминашвили и еще одну их знакомую отпустили из полицейского участка под расписку.
Tbilisi Pride распространил заявление, в котором выражается обеспокоенность действиями сотрудников МВД и говорится о начале репрессий против ЛГБТ-активистов: «Если до сих пор полиция закрывала глаза на насилие в адрес ЛГБТ-людей, то теперь они сами перешли к преследованиям членов движения. В частности, сегодня это произошло в виде рейда у бара. Однако это событие только часть более масштабного процесса, цель которого – репрессии против ЛГБТ-активистов и всего гражданского общества».
По информации грузинской службы Радио Свобода, в начале октября полиция потребовала избрать для Георгия Табагари административный арест на 15 суток. Административное делопроизводство в отношении Табагари начали после беспорядков 5 июля. Поводом послужил разговор с сотрудником полиции, который проводил следственные мероприятия в офисе Tbilisi Pride, разгромленном гомофобами. Следующее судебное разбирательство по делу активиста назначено на 22 октября.
Коронавирус в Абхазии: 160 новых случаев, один – летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 637 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 160 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 93 пациента. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончалась женщина 67 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 98 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 29 656 человек. Зарегистрирован 431 летальный случай. Выздоровели 24 608 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
COVID в Грузии: более 5 тысяч случаев заражения, скончались 44 пациента
В Грузии выявили 5 076 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые с 25 августа число заболевших за сутки превысило 5 тысяч. Рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19 в Грузии был зафиксирован 17 августа – тогда за сутки коронавирус подтвердился у 6 208 человек. Этот показатель считается пиком четвертой волны, оказавшейся для страны самой тяжелой. Общее число случаев заражения, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 657 753.
За последние сутки в Грузии провели около 63 тысяч тестов на коронавирус. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,06%, за последние две недели – 8,04%, а за последнюю неделю – 8,77%.
Более 31% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 599. Абсолютный рекорд по числу новых случаев заражения зафиксирован в Имерети – 1 028 и в Кахетии – 720. В Самегрело и Земо Сванети выявили 435 фактов, в Шида Картли – 387, в Квемо Картли – 309, в Аджарии – 159, в Гурии – 144, в Мцхета-Мтианети – 137, в Самцхе-Джавахети – 85, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 73.
От ковида умерли еще 44 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 440.
Выздоровели 1 126 человек, их общее число выросло до 609 987.
На данный момент в Грузии 38 300 активных случаев коронавируса. Из них 5 176 пациентов (около 14%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 180 больных тяжелое, 252 подключены к аппаратам ИВЛ. 922 гражданина (2,4% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32 202 человека лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 59 граждан, а в самоизоляции – более 28,3 тысячи.
В Пентагоне рассказали детали визита министра обороны США в Грузию
Министр обороны США Ллойд Остин в эти выходные начнет с Грузии свое турне по странам Европы. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В Тбилиси глава Пентагона встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Грузии Джаншером Бурчуладзе. Стороны обсудят сотрудничество Грузии и США в области безопасности и вопросы расширения сотрудничества в Черном море. При этом в Пентагоне отмечают, что визит Остина должен «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнуть важность стратегического партнерства США и Грузии в решении проблем региональной и глобальной безопасности».
Из Тбилиси Остин отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Затем министр обороны США продолжит встречи в Бухаресте с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и министром национальной обороны Николае Чукэ.
Свое турне Остин завершит в Бельгии, где примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО.
«Министерство обороны неизменно поддерживает своих европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном черноморском регионе, и секретарь с нетерпением ожидает встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы укрепить приверженность Вашингтона безопасной, стабильной и богатой Европе», - подчеркивают в Пентагоне.
Николоз Басилашвили одержал крупнейшую в карьере победу на BNP Paribas Open
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили одержал самую крупную победу в своей карьере – в четвертьфинале BNP Paribas Open он обыграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 3-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Продолжающийся в Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open - турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000 с призовым фондом 9,1 миллиона долларов. 29-летний Басилашвили впервые участвовал в четвертьфинале подобного турнира. За 2 часа 9 минут матча он показал впечатляющее выступление.
«Я провел действительно отличные матчи на этом турнире. Я был не очень доволен тем, как я играл сегодня, но я был доволен тем, как я справлялся со своим уровнем стресса. Я впервые в четвертьфинале, это большая площадка, а Стефанос – супер крутой игрок», - сказал Басилашвили после игры.
Благодаря этой победе грузинский теннисист, занимающий 36-ю строчку мирового рейтинга, сократил отставание от Ципраса в серии ATP Head2Head на 1-2 позиции, сообщает агентство «Новости-Грузия». За место в финале BNP Paribas Open Басилашвили должен встретиться с немецким теннисистом Александром Зверевым (4) или с американцем Тейлором Фрицем (31).
В Батуми эвакуируют жильцов дома рядом с обрушившимся корпусом
В Батуми начали эвакуацию жильцов многоквартирного дома, расположенного по соседству с обрушившимся зданием, сообщает издание «Батумелеби».
Эвакуация началась поздно вечером 15 октября, вскоре после публикации предварительных данных экспертизы. Специалисты сочли, что жильцам угрожает опасность. По предварительным данным, причина – повреждение несущей стены при ремонте в одной из квартир на первом этаже.
По словам и.о. мэра Батуми Лелы Сурманидзе, в данном случае городские власти выдали разрешение на реконструкцию, однако муниципальная инспекция выявила факт нарушения утвержденного проекта. В целом эвакуированы будут до 50 семей, проживающих в доме №56 на улице Мемеда Абашидзе. Сама чиновница также оказалась в их числе.
«Мы пока не знаем всего заключения экспертизы, но специалисты попросили эвакуировать население в целях превенции», - заявила она в комментарии «Аджарскому телевидению».
Жильцов временно расселили по гостиницам. Скорее всего, они вернутся в свои квартиры после проведения укрепительных работ.
«В понедельник будет экспертный ответ. Согласно этому ответу, будут проведены укрепительные работы и население, вероятно, вернется в места своего проживания», - сказала Сурманидзе.
До сих пор неясно, будут ли эвакуированы жильцы корпуса по улице Клдиашвили, который также примыкает к обрушившемуся зданию.
- Семиэтажный дом, неоднократно перестроенный с конца 70-х годов, обрушился в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир. Сотни спасателей разбирали завалы более суток. Жертвами трагедии стали девять человек, в том числе трое детей. Двое граждан пострадали.
- В рамках расследования обрушения здания МВД задержало трех человек, которые уже отправлены в предварительное заключение. Это владелец площади на первом этаже и двое рабочих. Установлено, что он поручил провести ремонтные работы, в ходе которых были снесены стены, в том числе и несущие. Следователи считают, что эти действия могли стать причиной обрушения здания.
В колонии «никто не пострадал», сообщили власти Северной Осетии
Власти Северной Осетии сообщили, что в результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал. Уполномоченный по правам человека в регионе Тамерлан Цгоев также отметил, что совместно с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, чтобы те высказали свои претензии. Такое сообщение опубликовало утром в субботу агентство ТАСС.
Ранее, вечером в пятницу, сообщалось, что в исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвовали, согласно неофициальным данным, около 600 человек. Спецназ, как сообщалось, готовился применить силу для восстановления порядка.
По словам родственников заключенных, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключенным.
Издание «База» приводит другую версию событий: согласно неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключенных, в который вмешались сотрудники колонии.
Журналисты «Базы» утверждают, что в бунте принимали участие около 600 человек. Издание сообщило, что во Владикавказ стягиваются подразделения силовых ведомств Осетии.
По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Агентству «Интерфакс» во ФСИН заявили, что беспорядки начались по зачину двоих заключенных, содержавшихся в штрафном изоляторе.
Китай отправил корабль «Шэньчжоу-13» к орбитальной станции
Китай отправил пилотируемый корабль с тремя членами экипажа к создаваемой Пекином национальной орбитальной станции.
Согласно сообщению информационного агентства «Синьхуа», нынешняя миссия должна стать самой продолжительной для космического экипажа из КНР.
Старт корабля «Шэньчжоу-13» был осуществлен в ночь на субботу по местному времени, вскоре после полуночи. Запуск произвели с площадки на космодроме Цзюцюань на северо-западе Китая.
Тайконавты планирует провести на орбите полгода, то есть вдвое больше, чем предыдущий китайский экипаж. Они будут заниматься установкой оборудования и тестированием технологий для сооружения станции «Тяньгун».
Возглавляет миссию 55-летний Чжай Чжиган –первый китайский тайконавт, вышедший в открытый космос в 2008 году. Как сказал Чжай, его команда в предстоящие месяцы осуществит более сложные космические прогулки, чем предыдущие экипажи.
В состав нынешней группы тайконавтов также включена 41-летняя военный пилот Ван Япин – она первая женщина, которую отправили на космическую станцию КНР. В 2013 году Ван стала второй китаянкой, побывавшей в космосе.
Третьему члену экипажа тоже 41 год. Это Е Гуанфу из Народно-освободительной армии Китая.
Китай, активно развивающий свою космическую программу, ранее посадил исследовательский аппарат на поверхность Марса и отправил зонды на Луну.
Срок эксплуатации строящейся национальной станции «Тяньгун», что в переводе означает «Небесный дворец», рассчитан, по меньшей мере, на 10 лет. Базовый модуль «Тяньгуна» был запущен на орбиту ранее в 2021 году. А в будущем году строительство станции планируется завершить.
ВМФ США назвал ложным заявление России об инциденте в Японском море
В пятницу Тихоокеанский флот США назвал «ложным» заявление российского Министерства обороны об инциденте в Японском море, в ходе которого российский и американский корабль находились на расстоянии 60 метров друг от друга.
Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о том, что российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» предотвратил нарушение морской границы России в районе залива Петра Великого в Японском море американским эсминцем «Chafee» . Согласно российской версии, эсминец двигался по направлению к российским водам и лишь решительные действия российского корабля, который был вынужден приблизиться к американскому на несколько десятков метров, заставили эсминец изменить курс. Американский корабль находился в зоне закрытой для мореплавания из-за проведения артиллерийских стрельб в рамках российско-китайских военно-морских маневров. Российская сторона назвала действия американского корабля грубым нарушением международных правил.
Несколькими часами позже американское командование заявило, что Россия предоставила ложную информацию о случившемся. Российский корабль приблизился к американскому в то время, как на американском корабле велась подготовка к проведению «воздушных операций». «Взаимодействие было безопасным и профессиональным», - говорится в заявлении. Согласно американскому военному командованию, извещение российской стороны о проведении артиллерийских стрельб и закрытия акватории для судоходства и полетов было обнародовано уже после этого эпизода. В заявлении подчеркивается, что американский эсминец находился в нейтральных водах: «Соединенные Штаты будут продолжать полеты, их корабли будут курсировать и проводить операции там, где это позволено международными законами».
В исправительной колонии во Владикавказе произошел бунт
В исправительной колонии № 1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В протесте участвуют, согласно неофициальным данным, около 600 человек, спецназ готовится к штурму здания.
По словам родственников заключенных, которые передает издание Mash, волнения в ИК начались в пятницу из-за ужесточения режима содержания. Работников колонии обвиняют в применении насилия к заключенным. Издание утверждает, что в четверг один из осужденных зашил себе рот нитками.
Издание «База» приводит другую версию событий: согласно их неназванным источникам, протест начался после конфликта двух заключенных, в который вмешались сотрудники колонии. Утверждается, что заключенные разбили камеры наблюдения, разломали внутренние двери на территории колонии и подожгли несколько зданий.
Журналисты «Базы» утверждают, что в бунте принимают участие около 600 человек. Издание сообщает, что во Владикавказ стягиваются сотрудники силовых ведомств из всей Осетии, потому что во Владикавказе их недостаточно, чтобы взять колонию под контроль.
По данным ТАСС, число взбунтовавшихся в три раза меньше. Собеседник журналиста утверждает, что ситуация находится под контролем. Причины бунта государственное агентство не приводит.
Николоз Кипшидзе о состоянии здоровья Саакашвили: «Ожидал увидеть нечто худшее»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на допуск группы врачей, сформированной по инициативе министерства юстиции. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе после того, как навестил политика в пенитенциарном учреждении.
Саакашвили называет себя политическим заключенным. Со дня задержания 1 октября он отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ Минздрав созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.
«Я разговаривал с президентом, и он согласен на консилиум, согласен на тесты, согласен на лекарства», - сказал Кипшидзе.
Врач, который не видел Саакашвили в течение пяти дней, говорит, что состояние экс-президента «превзошло его ожидания»: «Я ожидал увидеть нечто худшее чем то, что я видел, когда встречался с ним в последний раз. Как видно, у него сильный организм… То плохое, чего я ожидал, такого состояния нет».
Кипшидзе добавил, что на данный момент необходимости перевода Саакашвили в больницу нет. Тем не менее, по его мнению, «такой момент обязательно настанет», поскольку экс-президент употребляет только чай и воду.
Врачу отказывали в допуске к Саакашвили, начиная с 11 октября. В Минюсте объясняли это тем, что адвокаты заключенного неправильно составили заявление на выдачу пропуска. Решение пересмотрели только сегодня вечером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сегодня же состоялось первое заседание консилиума – участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей состоится 19 октября, уже при непосредственном участии экс-президента, в пенитенциарном учреждении.
Помимо Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.
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