В Южной Осетии вновь ввели строгие ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

В самопровозглашенной республике Южная Осетия из-за роста заболеваемости коронавирусом с 19 октября приостановят работу все образовательные учреждения.

Решение было принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба под председательством югоосетинского президента Анатолия Бибилова.

Как пишет агентство «Рес», до 1 ноября будут закрыты школы, детские сады, университет и средне-профессиональные учебные заведения.

Кроме того, до первого ноября не будут функционировать детские развлекательные центры, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, спортивные секции.

«Надо принимать решения, чтобы минимизировать распространение коронавируса в Южной Осетии. Вместе с тем, без вакцины мы не можем в полной мере обеспечить безопасность нашего населения. Эти решения вступают в силу с завтрашнего дня. Я прошу население строго соблюдать рекомендации, которые мы принимаем. Мы должны вместе, как общество, объединить силы и вместе бороться», – сказал на заседании штаба Анатолий Бибилов.

До 1 декабря в Южной Осетии также запрещается проведение свадеб и иных торжественных мероприятий. Запрет наложен и на проведение культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.

Рекомендуется ограничить посещение массовых религиозных, похоронных, поминальных мероприятий с соблюдением присутствующими масочного режима.

Кроме того, решением штаба работодателям предоставляется право переводить работников, относящихся к группам риска (беременных женщин; лиц, достигших 65-летнего возраста; граждан, страдающих хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой и др.) на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы.

В объектах общественного питания также ввели ограничения по заполняемости – до 50 процентов от общего количества посадочных мест.