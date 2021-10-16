«Многие до сих пор не верят в существование коронавируса»

В Ленингорском районе вспышка коронавирусной инфекции. Там выявлено более пятидесяти больных. Главный санитарный врач республики Марина Кочиева полагает, что причиной могло стать некое массовое мероприятие, в котором приняло участие немногочисленное, но при этом компактно проживающее население района. Как правило, такими мероприятиями являются свадьбы или похороны, которые по местной традиции обязательны для посещения.

По информации главврача Ленингорской больницы Джемала Бедоева, в районе уже выявлено 56 заболевших, из них 48 – в Цинагарской зоне, восемь – в поселке Ленингор.

«Мы ждем результаты ПЦР-исследований еще 15-20 человек. К сожалению, картина неутешительная, увеличение количества ковидбольных. Тяжелых больных мы отправляем в РММЦ, где в инфекционном отделении они проходят полноценное лечение. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, мы наблюдаем на дому», – рассказал Джемал Бедоев информагентству «Рес».

Главврач считает, что пришло время ужесточить меры – запретить массовые мероприятия, а также установить штрафные санкции в отношении лиц, которые нарушают масочный режим.

По мнению гражданской активистки Тамары Меаракишвили, это громко сказано. Для начала, считает она, неплохо было бы, например, наладить работу карантина в районной больнице, где проходят двухнедельную изоляцию местные жители, вернувшиеся после лечения в Тбилиси:

«Уже две недели пишу посты о том, что собой представляет карантин ленингорской больницы. Любой человек с улицы может зайти в карантин и присоединиться к застолью, в котором вместе с пациентами участвуют и дежурные врачи. Помещенные в карантин – иногда их там собирается до 25 человек – вместе с медперсоналом принимают пищу, смотрят телевизор, пользуются общими санузлами. Так у нас соблюдаются правила карантина».

По наблюдениям гражданской активистки, с самоизоляцией дела обстоят еще хуже. Те, кому по блату заменили принудительный карантин на добровольное затворничество, не желают себя ни в чем ограничивать. Недавно милиция задержала на вокзале пятерых из тех, кто решил прокатиться в Цхинвал вместо того, чтобы переждать дома инкубационный период.

Тамара говорит, что не приходится рассчитывать и на сознательность тех, кто тайными тропами ходит через пограничные кордоны или приезжает из объятого эпидемией Владикавказа. Есть, конечно, и такие, кто осознает опасность заболевания и считает непозволительным рисковать чужим здоровьем, но их меньшинство, продолжает Тамара Меаракишвили:

«Многие до сих пор не верят в существование коронавируса. Вчера слышала такой разговор: мол, нас держат за идиотов, болезнь выдумали, чтобы на борьбу с пандемией списывать большие деньги. Людей, которые с этим согласны, предостаточно. Что прикажете с этим делать? У нас не вакцинируется медперсонал. В этом году на лечение в Тбилиси выехало более трехсот человек и только пятнадцать вернулось вакцинированными».

Что касается вакцинации в Ленингорском районе, говорит Тамара, то она невозможна:

«Сделать прививку в районе невозможно, потому что все вакцины, которые для нашего района выделил Минздрав, испорчены. Об этом почему-то никто не говорит.

– Где их испортили?

– В Ленингоре испортили, а теперь ищут, кого бы сделать крайним. Коррупционеры и саботажники – хотят выдумать такую причину, чтобы самим выйти сухими из этой истории».

По словам главврача Джемала Бедоева, из 56-ти заболевших восемь человек проходят лечение в цхинвальском медцентре. Остальные лечатся в районе амбулаторно. Их по мере возможности обеспечивают витаминами и другими препаратами. В больнице нет нехватки лекарств, более того, в экстренном случае медучреждение готово принять и тяжелых больных, заявил Бедоев:

«Мы готовы принять порядка двадцати больных. Для этого у нас есть кислородные баллоны и необходимое медоборудование. Но пока что в этом не было необходимости».

Тамара Меаракишвили скептически отнеслась к информации об обеспечении района лекарственными препаратами и оборудованием. При этом она не сомневается в главном: лечить больных уж точно некому, потому что в районе почти не осталось квалифицированных врачей:

«Добросовестные врачи, которых к нам присылают из Цхинвала, в районе не приживаются. Их отсюда выдавливают местные коррупционеры от медицины. Их места занимают люди без должной профессиональной подготовки. Не редкость, когда они пытаются поставить диагноз через Гугл, забив в поисковик жалобы больного. Недавно был случай. Три дня женщина лежала с инсультом, а лечащий врач не мог поставить ей диагноз. Больную пичкали обезболивающими. Соседи пригласили врача со стороны. Он по лицу женщины, настолько ее перекосило, определил инсульт и потребовал немедленной госпитализации. Женщину переправили в Тбилиси, там ей провели экстренную операцию, но было уже поздно, она скончалась. Я не представляю, как такие врачи попали в нашу больницу! Они вообще когда-нибудь проходили аттестацию? Некоторые без врачебной практики. Приехали и на шестом десятке без опыта начали работать врачами. Поэтому мы в таком положении сейчас находимся».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия