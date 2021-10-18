В Южной Осетии впервые за много месяцев озвучили статистику смертности от COVID-19

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия впервые за последние месяцы озвучили статистику смертности от коронавируса.

«На сегодняшний день от COVID-19 умерли 123 жителя Южной Осетии, 85 из них – в «красной зоне» медцентра Южной Осетии, остальных не удалось спасти в лечебных учреждениях за пределами республики, куда они были транспортированы в тяжелом состоянии», – заявил югоосетинский президент Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба в понедельник.

В январе Бибилов говорил, что от коронавируса скончались более 60 жителей Южной Осетии.

Сегодня югоосетинский лидер также призвал население «беречь себя и своих родных». Он говорит, что «не надо слушать всякую ересь в соцсетях».

«Мы не слушаем врачей – людей, которые спасли десятки тысяч людей, а слушаем тех, кто непонятно откуда черпает информацию, и не носит при этом никакой ответственности. Это касается в том числе домыслов о том, что вакцина может как-то влиять на демографию. Я еще раз призываю всех: не ждите, когда заболеете, сделайте прививку, спасите себя и своих близких. Мы должны вместе побороть этот недуг, другого пути у нас нет и быть не может», – добавил Бибилов.