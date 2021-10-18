В ожидании трансформации

Прошлая неделя выдалась богатой на события. Первое – это начало периода второго тура муниципальных выборов, который очень важен с психологической точки зрения. Это как в спорте, когда команда долго и нудно проигрывает, победа, даже незначительная, очень важна – долгая череда поражений кого угодно сделает нытиком и неудачником. С другой стороны, для того, кто постоянно побеждает, преимущественно не очень честно, поражение, даже локальное, может оказаться тяжким психологическим ударом.

Ну и второе – это, конечно, митинг сторонников Саакашвили, который сравнял счет: до недавнего времени «Грузинская мечта» опережала «Нацдвижение» по митинговому счету. Именно предвыборный митинг тогда еще оппозиционной «ГМ» 27 сентября 2012 года считался самым крупным в последнее десятилетие в Грузии. Теперь счет сравнялся – 14 октября по количеству участников митинг «ЕНД» не уступал тому, что прошел девять лет назад.

Неслучайно крупные «мечтательские» шишки воздержались от язвительных шпилек в духе «они там с трудом собрали 7000 человек», да и вообще не сделали никаких комментариев. Отметились только «эксперты» низшего звена, самые бессовестные и толстокожие, которые 14 октября разглядели всего каких-то там 10 000 человек.

А теперь – про выводы. В первую очередь – локальные. Главный из них: прибытие Саакашвили все-таки кое-какую роль сыграло. Да, в плане выборов особого значения это не имело, так как ЕНД получило тот процент, который получало все последние годы, – плюс-минус пара процентов. Но масштабы акции 14 октября, по-видимому, были значительно больше, чем были бы без фактора Саакашвили. Конечно, невозможно утверждать это – никто не знает, возможно, 25 000-30 000 человек собрались бы и без Миши, но мы имеем данность: раньше столько не собиралось.

Сложно сказать, как завершится второй тур выборов, но очевидно, что в 2024-м исход парламентских выборов будет зависеть от трех партий – «ГМ», «ЕНД» и нового игрока, партии экс-премьера Георгия Гахария, сумевшей взять на себя роль третьей силы – привлечь к себе разочарованных «мечтателей», которые долго метались, не зная к кому примкнуть.

Грузинские политики также должны извлечь из прошедших выборов очень важный урок, и заключается он в том, что заигрывание с православно-совковыми массами никаких позитивных результатов не приносит. В первую очередь этот вывод следует сделать лично Мише Саакашвили, который в последние годы разочаровал очень многих, резко развернувшись в сторону попов и люмпенов.

Так и хочется спросить: ну что, Миша, сильно помогла тебе демонстрация нательного крестика по ТВ? Или упреки в адрес «ГМ» в том, что они «антиправославные», и заверения в собственном образцовом христианстве? Или позорная поддержка движения против строительства ГЭС ради того, чтобы снискать поддержку плебса и попов? Все это прошло впустую – на защиту Саакашвили поднялся все тот же средний класс, образованная прослойка, а попы прямо сейчас заявляют о том, что Миша сидит и должен сидеть.

Однако за локальным часто скрывается нечто намного более масштабное и долгосрочное. События последних недель наглядно показали, что грузинская политика подошла к важному водоразделу – в обществе появился спрос на трансформацию правил игры. Последние 30 лет грузинская политика ходит по одному и тому же кругу, играя с нулевым результатом. Суть грузинской политики в том, что не существует политических противников, а есть смертельные враги, с которыми компромисс и сотрудничество немыслимы.

Противник – это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено и стерто в пыль. Любые, самые рациональные предложения с его стороны напрочь отметаются – какие могут быть предложения со стороны абсолютного зла? В итоге нужные и полезные для страны шаги не делаются и проигрывают все.

Грузинская политика – это полный контроль и невозможность принятия поражения. Власть должна контролировать все на свете – от судебной системы до федерации бадминтона, смягчение контроля считается признаком слабости. Ну а поражение, отстранение это власти – это не просто эпизод в политической биографии, а конец света. Рано или поздно этот совершенно разрушительный период в грузинской политике должен закончиться. И начать это лучше всего сейчас.

Надо, наконец, понять, что Грузия постепенно идет к традиционной для Запада двухпартийной системе, при которой власть главным образом делят две крупные партии и еще пара штук, примыкающих к победителю. «Многопартийность» с акцентом на «много» – это так же плохо, как однопартийность, только, конечно, с другого угла.

Сторонникам двух партий придется, наконец, признать очевидное: они существуют и никуда не денутся. Правящей партии придется признать, что она не сможет бесконечно игнорировать мнение 30% населения и считать их всех изгоями и глупцами. Точно так же и «Национальному движению» придется наступить на горло собственной песне и признать, что у «Мечты» есть свои сторонники: сколько их – 38% или 47% – это вопрос оценки, однако сам факт очевиден: просто так взять и выкинуть их из жизни страны и сказать, что мнение примерно 40% населения не имеет никакого значения, – тоже не получится.

Надо признать, что сам факт политической поляризации населения – нормальное явление. В США есть миллионы людей, которые целыми поколениями голосуют за одну и ту же партию и считают идеи своих противников надругательством над здравым смыслом. Также обстоят дела и в Европе – например, в Британии целые регионы никогда не голосуют за консерваторов, и наоборот.

Надо, наконец, понять, что идейные 10-15% населения, которые никогда, ни при каких-обстоятельствах не будут поддерживать оппозицию, и, наоборот, такие же 10-15%, для которых «ГМ» всегда будет неприемлема, – это нормальное явление. Ненормально другое – демонизация противника и отказ от любого сотрудничества с ним.

Политическая реальность в Грузии меняется: в 2024 году в стране пройдут парламентские выборы без одномандатных округов, соответственно, получение абсолютной власти станет делом гораздо более сложным, чем сейчас. Готовиться к этому надо уже сейчас – первый шаг должна сделать правящая партия и лично Бидзина Иванишвили.

Отстранение от власти группировки агрессивных посредственностей, которые сейчас командуют в ГМ и за девять лет не преуспели ни в чем, кроме запредельной ненависти, – было бы первым шагом в этом направлении.

Это обязательно надо сделать, иначе хождение по кругу никогда не закончится, – и тогда рано или поздно закончится страна как таковая.

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