«Каждый день умирают люди, много тяжелых, мест уже нет»

В Южной Осетии вводят ограничения на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом. С 19 октября приостановят работу образовательные учреждения, будут запрещены свадьбы и иные массовые мероприятия. На заседании оперативного штаба президент Анатолий Бибилов еще раз призвал население к вакцинации.

Только за два выходных дня Югосетпотребнадзор выявил 222 новых случая заболевания коронавирусом в Южной Осетии. Всего, по словам главы ведомства Марины Кочиевой, под наблюдением врачей находятся 1765 человек. Это притом, что еще не были получены результаты воскресного тестирования 345 человек.

Сегодня оперативный штаб до 1 ноября ввел карантин во всех образовательных учреждениях, а до 1 декабря – запрет и ограничения на проведение массовых мероприятий (в том числе свадеб и похорон). К масочному режиму порекомендовали подключить и детей с 10 лет. Президент Анатолий Бибилов еще раз призвал жителей к вакцинации:

«На сегодняшний день от COVID-19 умерли 123 жителя Южной Осетии, 85 из них – в «красной зоне» медцентра Южной Осетии, остальных не удалось спасти в лечебных учреждениях за пределами республики, куда они были транспортированы в тяжелом состоянии… Хватит надеяться на «авось» – это не лекарство. От этого лишь усугубляется положение в республике. Почему мы так безответственно относимся к вакцинации, не могу понять. Сегодня у нас 139 больных в «красной зоне», пятеро из них в тяжелом состоянии. Я спрашиваю, что еще должно произойти, чтобы мы поняли, что надо вакцинироваться?»

Ранее о безответственности со стороны населения говорила и глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева:

«Наше население абсолютно безответственно относятся к тем элементарным правилам безопасности, которые легко соблюдаются. Масочный режим, дезинфекционный режим, воздерживаться от посещения мест массового скопления населения... Я не знаю, что происходит с нашим населением, вот такой безответственности, которую я сейчас наблюдаю… Я не говорю, чтобы была паника. Мы эти данные даем не для того, чтобы ввергать в панику людей, а для того, чтобы мы владели ситуацией… Каждый человек должен понимать, что он отвечает не только за свое здоровье, но и за здоровье своего окружения».

В беседе с «Эхом Кавказа» глава Комитета по информации и печати Мария Котаева, которая принимает участие в работе оперативного штаба, поддержала решение коллег:

«Необходимость в этих мерах есть, потому что в РММЦ находится много больных. По данным Марины Кочиевой, 139 пациентов и еще 1626 находятся на амбулаторном лечении. Это довольно высокий показатель в соотношении с плотностью населения Южной Осетии, поэтому есть необходимость ввести временные ограничения, чтобы эта волна вируса не нарастала и не была такой агрессивной, не распространялась так быстро.

– Сегодня президент Бибилов еще раз призвал населения вакцинироваться. Обсуждался ли на заседании штаба вопрос о том, как можно убедить население это сделать? Были названы точные цифры вакцинированных?

– Президент республики неоднократно призывал общественность и граждан Южной Осетии вакцинироваться в целях собственной же безопасности, чтобы переносить болезнь в более легкой форме. Он сам прививался и является ярым сторонником вакцинирования против COVID-19. Честно говоря, на этом заседании штаба цифра привившихся граждан не озвучивалась, но на всех предыдущих озвучивалась. Сейчас обсуждали риски, агрессивную форму протекания этой болезни и что очень много смертей».

«Эху Кавказа» удалось поговорить и с сотрудником РММЦ, который работает в «красной зоне». По словам собеседника, не пожелавшего представиться, «мы каждый день ходим на работу, как на войну. Такого, как сейчас, я, да и все, кто работал в «красной зоне», не наблюдали даже в прошлом году. Каждый день умирают люди, много тяжелых, мест уже нет. Все необходимые лекарства есть, поступлений в инфекционное отделение много. Если раньше тяжелые больные больше относились к возрастной группе с хроническими заболеваниями, сейчас много молодых. Медперсонала не хватает, так как многие болеют сами. Буквально сегодня к нам подтянули дополнительные силы, но мы не знаем, как все будет развиваться дальше».

Ближе к вечеру Югосетпотребнадзор сообщил еще о 93 новых выявленных случаях инфицирования коронавирусом, а врачи – о смерти 66-летнего пациента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии