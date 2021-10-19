Бжания рассказал о планах установить в Абхазии счетчики электроэнергии

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания рассказал журналистам Абхазского телевидения и агентства «Апсныпресс» об итогах рабочей поездки в Москву.

В частности, Бжания заявил, что обсуждались вопросы, связанные с энергетикой. По его словам, реализация отдельных пунктов «дорожной карты» обойдется примерно в 4,7 млрд рублей.

Абхазский президент говорит, что эта сумма предусматривает ряд мероприятий, в том числе приобретение и установку приборов учета потребления электроэнергии для всех потребителей, которых в Абхазии насчитывается около ста тысяч. Примерная стоимость этого проекта 2 млрд рублей. Остальные средства будут направлены на ремонт электросетевого хозяйства, добавил он.

«Речь не идет о масштабной реконструкции, речь о том, что в ближайшее время нам необходимо вывести энергетику из состояния кризиса. И эти мероприятия позволят сделать так, чтобы энергосистема работала в безаварийном режиме, и мы сможем осуществить контроль над потребляемой электроэнергией», – отметил он.

По словам Бжания, также в Москве поднимался вопрос о создании технопарка для тех, кто занимается добычей криптовалют, чтобы освободить энергосистему от лишней нагрузки.

«Эта работа идет. Мы продвинулись в этом ключе. Окончательные решения должны быть приняты по данному вопросу в октябре-ноябре», – сказал Бжания.