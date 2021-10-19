В Южной Осетии выявили 88 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии возросло за сутки на 88, днем ранее сообщалось о 93 заболевших. Как сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева, накануне было проведено 253 исследования на коронавирусную инфекцию.

«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1860 человек, 46 граждан сняты с учета медиков за сутки», – сказала Кочиева.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 7678 человек, 5818 выздоровели, летальных случаев – 123.

В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы 25 человек с диагнозом «коронавирус», выписаны 13.

По словам главного инфекциониста республики Элеоноры Джиоевой, в инфекционном корпусе медцентра проходят лечение 146 пациентов, в палате интенсивной терапии – пять пациентов.

Накануне стало известно о введении в Южной Осетии новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.