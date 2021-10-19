К отключениям электричества в абхазской столице добавились перебои с водой. «Эхо Кавказа» решило выяснить, как местные жители приспосабливаются к тяжелым социальным условиям.

– Как вы справляетесь с перебоями воды и электричества?

Карина: 15 лет назад папа поставил бак для воды, поэтому мы нормально справляемся с перебоями воды. Эта проблема, к сожалению, уже столько лет, послевоенных, поэтому я думаю, что у многих людей всегда есть запасы воды.

– А что с электричеством?

Карина: С электричеством, конечно, посложнее. Летом в духоту остаться без кондиционера, без вентилятора очень тяжело. Зимой остаться без света – холодно.

– Вы понимаете вообще причины того, что происходит?

Карина: Именно потому, что нет финансовых вложений, ремонтных работ в нашу энергосистему, поэтому такая проблема, я думаю, существует.

– А что с водой?

Карина: Пресной воды у нас слишком много, я думаю, что проблема не в этом. Проблема, скорее всего, в трубах, канализациях, которые сейчас делают.

Девушка: Ситуация очень осложняется, когда у тебя есть маленький ребенок. С перебоями воды еще можно как-то справиться, заранее набрать воду. Хотя в последние дни, когда произошла авария на улице 4 марта в Сухуме, даже запасы воды не помогли. Я не могла ухаживать за ребенком, элементарно искупать ребенка не могла три дня! Когда нет света, можно для готовки еды использовать газ, для подогрева воды. Но как согреть помещение, если ты живешь в квартире и у тебя маленький ребенок? Эти вопросы очень остро встают, особенно в зимний период.

– Вы понимаете причину того, что происходит? Почему так часто отключают свет и воду?

Девушка: Все взаимосвязано. Как нам объясняют, воду отключают из-за того, что у нас старые коммуникации, поломки и т.д. Я думаю, что даже при замене коммуникаций по различным проектам происходят ремонтные работы, и я думаю, что они не всегда происходят добросовестно и качественно. Наверное, с этим связаны поломки на новых трубах. Что касается света – это вообще сложная проблема. Когда нет света, естественно, нет и воды. И все это нам предстоит пережить этой зимой тоже.

Ардашес Овсепян, г. Сухум: Когда нет воды, мы делаем запасы. Мы все люди послевоенные, в нашем доме вода вообще начала идти только в 2002 году. До этого носили воду ведрами. Можно сказать, что какой-то опыт такой жизни у нас есть. Что касается света – конечно, тяжело, но разве есть у нас какой-то выбор? Мы прекрасно понимаем, что все оборудование изнашивается, новое все дорожает. Тяжело проводить ремонтные работы. Потребность в электричестве в каждом доме растет. Президент Абхазии еще до повышения цен назвал сумму – 21 миллиард рублей, притом, что наш бюджет 4-5 миллиардов рублей без российской помощи. А это было еще до повышения цен. Теперь представьте, чтобы произвести ремонтные, капитальные работы, нам надо 40-50 миллиардов рублей.

Эмма Шат-ипа: У нас потребление воды и света стало в разы больше. За каждым домом стоит гостиница. Кроме этого, когда увеличено потребление воды, это влияет на коммуникации. Но самое печальное впереди, потому что каждый старается выжить и на чердак своего дома поставить бак с запасом воды. Например, в девятиэтажном доме, где чуть ли не шесть подъездов, каждый поставил бак, кто-то объемом в тонну, кто-то полтонны, кто-то 200 л. Представь, это шестиподъездный девятиэтажный дом, это сколько баков стоит на перекрытии? В будущем может быть беда в таких домах.

– Вы сами как справляетесь с перебоями воды и света?

Эмма Шат-ипа: Когда сразу после войны была такая же картина, мы поставили пятидесятилитровый бак на чердаке, но вода техническая. А что касается электричества, это вообще кошмар! Я, например, купила уже дрова. У меня в квартире есть камин, и попытаемся выжить зимой.

Гунда Кварчия: Если предупреждают заранее и мы успеваем увидеть объявление, то набираем заранее воду в бутылях. Так как мы живем в квартире, на четвертом этаже, куда-то пойти за водой у нас нет такой возможности. Если мы не предупреждены и неожиданно отключают воду, то приходится идти в магазин и покупать пятилитровые бутыли воды. Но это тоже неудобно и накладно для семейного бюджета. Особенно когда у тебя двое детей, они постоянно хотят пить. Конечно, это тяжело. А еще их надо искупать. Надо еще и приготовить на воде что-то. Так и существуем.

– Вы понимаете, в чем причина того, что происходит, почему отключают часто свет и воду?

Гунда Кварчия: Вся инфраструктура и водопровод, и электричество, все осталось с советских времен. Мы за 30 лет не научились все это поддерживать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия