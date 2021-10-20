Михаил Саакашвили согласился на медикаментозное вмешательство

В Грузии за время пандемии коронавируса не раз менялись правила въезда для иностранцев. В настоящее время в стране действуют упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных. Но попасть в Грузию можно и без вакцины – с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Правила для вакцинированных

Иностранцы, путешествующие воздушным транспортом из любой страны, могут въезжать в Грузию, предъявив лишь справку о вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа (два дозы двухкомпонентной вакцины или одна доза препарата Johnson & Johnson). В данном случае в законе не прописано время, которое должно пройти после вакцинации.

Иностранцы, переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев, и привитые одной дозой вакцины (даже до заражения), также могут пересечь границу Грузии. Однако в данном случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson), а после вакцинации должно пройти 14 дней. Подтвердить заражение коронавирусом можно результатом ПЦР-теста.

При пересечении сухопутной или морской границы вакцинированным дополнительно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (на английском, грузинском или русском языках).

От вакцинированных не требуют заполнения онлайн-формы.

Правила для невакцинированных

Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до поездки, могут посещать граждане и резиденты следующих государств: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак. Можно воспользоваться как прямыми, так и транзитными рейсами. Пересечь можно воздушную, сухопутную или морскую границу страны.

На третий день пребывания в Грузии невакцинированным иностранцам придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет. Штраф за отсутствие теста при выезде составляет 2000 лари (около 600 долларов).

Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, должны заранее заполнить обязательную онлайн-форму, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и т. д.)

Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются от необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста, а также от необходимости сдать ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.

Правила для граждан Грузии

Привитые граждане Грузии могут вернуться на родину воздушным путем без ПЦР-теста и без прохождения самоизоляции (при пересечении сухопутной границы необходим ПЦР-тест).

Непривитые граждане Грузии могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до визита, а на третий день пребывания в Грузии сдать повторный тест.

Если гражданин Грузии возвращается в страну без документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, он подлежит 8-дневной самоизоляции. Если самоизоляция невозможна, лицо будет помещено в гостиничный карантин.